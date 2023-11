En un mercado petrolero inestable, la OPEP tiene decisiones amargas que tomar

Estos son tiempos complicados para los principales productores de petróleo del mundo: los precios son más bajos, la salud de la economía global es incierta y, incluso cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo intenta reducir la producción, los suministros de otros productores, especialmente Estados Unidos, están creciendo.

No es de extrañar que el grupo haya pospuesto su reunión de fin de año. Inicialmente programada para el fin de semana pasado en Viena, la reunión está ahora planificada para el jueves, a menos que haya otra postergación. Los temas de la agenda, como si recortar aún más la producción y en qué medida, probablemente resultarán desagradables para muchos de sus 23 miembros.

El precio del crudo Brent, el estándar global, ha caído a alrededor de $82 por barril, desde un máximo de más de $96 este año y $128 en su punto más alto a principios de la guerra en Ucrania.

Ha caído incluso mientras los productores en la OPEC Plus, un grupo más grande que incluye a Rusia, han reducido la producción, pero los próximos meses no parecen dar un respiro a los productores de petróleo.

Después de tres años de recuperación de la pandemia y un robusto aumento en la demanda de petróleo, se espera que el apetito disminuya en 2024. Las principales razones: China, que representó las tres cuartas partes del crecimiento de la demanda global en 2023, está enfrentando una desaceleración económica. Se espera una expansión económica global moderada, mientras que el uso más eficiente de la energía y el aumento del número de vehículos eléctricos reducen el consumo de petróleo. Con la expansión de la producción fuera de la OPEC Plus, según analistas, habrá menos necesidad de un aumento en la producción del grupo de productores a principios de 2024 o, quizás, más tiempo.

El débil mercado está presionando a Arabia Saudita, el líder de facto de la OPEC Plus, para que siga y posiblemente profundice los recortes de producción. Arabia Saudita y Rusia, por ejemplo, podrían mantener hasta el año nuevo los recortes de un millón de barriles diarios y 300,000 barriles diarios a los que acordaron el verano pasado. El recorte de Rusia se aplica a sus exportaciones de petróleo.

Algunos productores más pequeños de la OPEC, como Nigeria y Angola, están siendo instados a aceptar límites de producción más acordes con su reciente historial de producción, mientras que los Emiratos Árabes Unidos han recibido un nivel más alto.

“Existe una buena posibilidad de que el grupo acuerde algún tipo de recorte adicional,” dijo Richard Bronze, jefe de geopolítica de Energy Aspects, una firma de investigación.

Al mismo tiempo, los analistas pronostican que la perforación en países como Estados Unidos, Guyana y Brasil, que no son miembros de la OPEC, probablemente aumentará la producción lo suficiente como para cubrir el consumo adicional de petróleo a nivel mundial que surge en 2024 y tal vez en años posteriores.

La Agencia Internacional de Energía proyecta que la demanda global aumentará en modestos 930.000 barriles diarios, una cantidad que podría ser fácilmente cubierta por aumentos de los productores fuera de la OPEC Plus.

En medio del aprieto de la OPEC, Estados Unidos está prosperando como productor de petróleo, representando el 80 por ciento del aumento del suministro global en 2023, según la AIE. En octubre, Estados Unidos bombeó 19.8 millones de barriles diarios, cerca del total combinado de Rusia y Arabia Saudita, los dos mayores productores.

Los operadores fuera de la OPEC generalmente tienen interés en producir petróleo rápidamente para recuperar sus inversiones y obtener beneficios.

“El flujo de proyectos fuera de la OPEC parece ser suficiente para satisfacer todo el crecimiento de la demanda mundial en los próximos años, por lo menos,” escribieron analistas de Morgan Stanley en una nota de investigación reciente.

Irán, un miembro de la OPEC exento de recortes por tener sus exportaciones de petróleo sujetas a sanciones occidentales, está aumentado su suministro. Gracias a lo que los analistas dicen es un relajamiento en el cumplimiento de esas sanciones, Irán ha aumentado su producción un 30 por ciento a 3.1 millones de barriles diarios desde 2021, según cifras del grupo de productores.

Por supuesto, los acontecimientos podrían alterar las previsiones. El panorama se vería muy diferente si los combates en Gaza, suspendidos por el momento, se extendieran al Oriente Medio, que alberga algunos de los mayores productores del mundo en torno al Golfo Pérsico, junto con las rutas marítimas que llevan su petróleo a los clientes.

Por ahora, sin embargo, los comerciantes de petróleo ven pocas posibilidades de un conflicto más amplio.

La influencia de la OPEC sobre los mercados se debilita cuando los países que no son de la OPEC están en mejor posición para satisfacer la creciente demanda. La OPEC Plus se vio obligada a hacer una serie de recortes el año pasado para sostener los precios y evitar la acumulación de reservas de petróleo en tanques de almacenamiento.

La reducción de la producción ayudó a elevar los precios por encima de los $90 por barril del crudo Brent en septiembre, pero la OPEC Plus ha pagado un precio en ventas perdidas. Los saudíes, que han soportado gran parte de los recortes, están produciendo solo nueve millones de barriles diarios, casi dos millones por debajo de los niveles de hace un año.

Estos recortes también están disminuyendo los ingresos petroleros, que son clave para el presupuesto gubernamental de Arabia Saudita y sus ambiciones de invertir en negocios no relacionados con el petróleo, incluida la gira profesional de golf LIV y el Newcastle United, un equipo de fútbol de la Premier League de Inglaterra.

Este mes, por ejemplo, Saudi Aramco, la empresa petrolera nacional, atribuyó la disminución de las ventas de petróleo en parte a una caída de 23 por ciento en las ganancias netas en el tercer trimestre, una reducción de $10 mil millones, con respecto al año anterior.

“Estamos llegando al punto en el que las cuotas se están volviendo irrealmente bajas,” dijo Gary Ross, director ejecutivo de Black Gold Investors, una empresa de inversiones.

Arabia Saudita no es el único productor que está siendo presionado. Abu Dhabi, el poder petrolero en el núcleo de los Emiratos Árabes Unidos, ha traído socios internacionales para aumentar su capacidad de producción a cinco millones de barriles diarios, pero está obligada a mantener la producción en 3.2 millones bajo la cuota establecida en junio para el 2024.

Por ahora, los analistas dicen que los miembros de la OPEC parecen estar intentando mantenerse unidos. Después de todo, $80 por barril es preferible para los productores que el colapso del mercado que podría resultar si los saudíes abrieran completamente los grifos, como hicieron más recientemente en 2020, cuando los precios cayeron más de un 9 por ciento en un día, hasta alrededor de $45 por barril.

No llegar a un acuerdo es “un riesgo que la OPEC Plus no puede permitirse correr,” dijo Homayoun Falakshahi, analista de Kpler, una firma de investigación.