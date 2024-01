Privacidad no tiene precio en el blog de Signal, pero Signal es costoso. La privacidad es invaluable en el blog de Signal, pero Signal tiene un alto costo.

“`html

Signal es la aplicación de mensajería privada más utilizada en el mundo, y nuestras tecnologías criptográficas brindan capas adicionales de privacidad más allá de la propia aplicación Signal. Desde su lanzamiento en 2013, el Protocolo Signal—nuestra tecnología de cifrado de extremo a extremo—se ha convertido en el estándar de facto para la comunicación privada, protegiendo el contenido de miles de millones de conversaciones en WhatsApp, Google Mensajes y muchos otros. Signal también continúa invirtiendo en investigación y desarrollo en la búsqueda de extender la privacidad de las comunicaciones. Este compromiso subyace en nuestro trabajo reciente para agregar una capa de resistencia cuántica al Protocolo Signal, y nuestro trabajo anterior en tecnologías de protección de metadatos que ayudan a mantener detalles personales como su lista de contactos, afiliación a grupos, nombre de perfil y otra información íntima segura. Este enfoque singular en preservar la capacidad de comunicarse de manera privada es una de las razones por las que trabajamos de manera transparente, documentando nuestro pensamiento y haciendo que nuestro código sea de código abierto y esté disponible para su escrutinio, para que no tenga que confiar en nuestra palabra.

Signal también es una organización sin fines de lucro, a diferencia de casi todas las demás empresas de tecnología para consumidores. Esto proporciona una salvaguardia estructural esencial que asegura que mantengamos fieles a nuestra misión centrada en la privacidad. De manera contundente, como organización sin fines de lucro, no tenemos inversores ni miembros de la junta orientados al lucro que llamen durante los momentos difíciles, instándonos a “sacrificar un poco de privacidad” en nombre de alcanzar objetivos de crecimiento y monetarios. Esto es importante en una industria donde la tecnología para consumidores “gratuita” casi siempre se financia mediante la monetización de la vigilancia y la invasión de la privacidad. Tales prácticas suelen ir acompañadas de técnicas de “piratería de crecimiento” y maximización del compromiso que aprovechan patrones oscuros para mantener a las personas pegadas a los feeds y notificaciones. Mientras Signal también es gratuito, rechazamos este tipo de manipulación, centrándonos en vez de eso en crear una aplicación de comunicaciones interpersonales directa. También rechazamos modelos de negocio que fomenten tales prácticas.

En lugar de monetizar la vigilancia, estamos respaldados por donaciones, incluido un generoso préstamo inicial de Brian Acton. Nuestro objetivo es acercarnos lo más posible a ser totalmente respaldados por pequeños donantes, dependiendo de un gran número de contribuciones modestas de personas que se preocupan por Signal. Creemos que esta es la forma más segura de financiamiento en términos de sostenibilidad: asegurarnos de que permanecemos responsables ante las personas que usan Signal, evitando cualquier punto único de fracaso en la financiación y rechazando la práctica generalizada de monetizar la vigilancia.

Sin embargo, nuestra estructura sin fines de lucro no significa que cueste menos para que Signal produzca una aplicación de comunicaciones globalmente distribuida. Signal es una organización sin fines de lucro, pero estamos jugando en un carril dominado por corporaciones multinacionales de miles de millones de dólares que han definido las normas y establecido el ecosistema tecnológico, y cuyos modelos comerciales contradicen directamente nuestra misión de privacidad. Así que, para proporcionar una alternativa genuinamente útil, Signal gasta decenas de millones de dólares cada año. Estimamos que para 2025, Signal requerirá aproximadamente $50 millones de dólares al año para operar, y esto es muy ajustado en comparación con otras aplicaciones de mensajería populares que no respetan su privacidad.

Aquí revisamos algunos de estos costos y a dónde va este dinero, con el fin de brindar más transparencia en Signal. Pero esperamos hacer más que eso. A dónde va el dinero y cómo se gana es un tema tabú en tecnología, algo que la mayoría de las empresas de tecnología evitan hablar. Los costos reales de la tecnología para consumidores generalmente están ocultos detrás de historias de innovación y la palabra “gratuito”, y la conexión entre el marketing del producto de una industria tecnológica altamente rentable y la entrada y salida de beneficios y ingresos generalmente no está clara. Creemos que un mapa material de estas dinámicas puede ayudar a aclarar qué se necesita para cumplir el sueño de una tecnología alternativa que preserve la privacidad, y contribuir a establecer una base sólida desde la cual podemos desarrollar alternativas que cuestionen la vigilancia tecnológica y los incentivos detrás de ella.

Esto no es un resumen completo—esta publicación no tiene la intención de proporcionar un informe completo o revisar cada ítem detalladamente. En cambio, nos centramos en ejemplos ilustrativos, mirando en particular la infraestructura y el trabajo. También exploraremos los costos promedio que en la práctica varían de manera dinámica en relación con factores que a menudo están fuera de nuestro control.

Diferencia Infraestructural

Comenzaremos con un resumen de algunos de los mayores costos de infraestructura de Signal—lo que pagamos por los servicios que permiten que Signal llegue a usted. Estos incluyen el almacenamiento temporal de datos cifrados de extremo a extremo para la entrega de mensajes; la red global de servidores que procesa miles de millones de solicitudes todos los días; las tarifas de inscripción que cubren la entrega de códigos de verificación durante el proceso de registro para ayudar a verificar los números de teléfono y prevenir cuentas de spam; el ancho de banda necesario para enrutar eficientemente mensajes y llamadas cifrados de extremo a extremo en todo el mundo; y algunos de los servicios adicionales que mantienen todo funcionando sin problemas. Nos adentraremos en cada uno de estos con más detalle, pero aquí hay un desglose rápido:

Almacenamiento: $1.3 millones de dólares por año.

Servidores: $2.9 millones de dólares por año.

Tarifas de inscripción: $6 millones de dólares por año.

Banda Ancha Total: $2.8 millones de dólares por año.

Servicios Adicionales: $700,000 dólares por año.

Costos de Infraestructura Actuales (a noviembre de 2023): Aproximadamente $14 millones de dólares por año.

