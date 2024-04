En Ucrania con Soldados de la Legión Internacional

Hay muchas razones por las que un extranjero podría enlistarse para luchar en una guerra que no tiene nada que ver con él.

Uno de los motivos, por supuesto, es el dinero. Los contratos abiertos en Ucrania pagan, en promedio, alrededor de $2,500 al mes, una suma tentadora para algunos de los hombres que llegaron allí desde países con pocas oportunidades económicas para ellos.

Pero algunos combatientes en el puesto en el bosque para la Legión Internacional, que fue creada bajo la dirección del presidente ucraniano en los días posteriores a la invasión de Rusia en febrero de 2022, dijeron que buscaban algo más.

Un soldado, un polaco que se hace llamar Konrad 13, describió la guerra como un llamado, incluso una bendición. En su país natal, dijo, tuvo una crianza problemática. Luego, a los 41 años, sintió que estaba en un callejón sin salida.

Sí, el salario es atractivo, dijo Konrad 13, pero también lo era sentir un sentido de propósito.

“Cuando llegué aquí, mi vida cambió”, dijo. “Comencé a crecer aquí. Ha sido una evolución, y he sentido que mi vida me fue devuelta. He cambiado y me he convertido en un tipo diferente de persona. Esta es mi familia ahora, mi verdadera familia”.

A lo largo de su rotación, el ejército ucraniano prohíbe decir cuánto dura, y cuántos combatientes hay en la unidad, los hombres estuvieron involucrados en enfrentamientos repetidos con los rusos al otro lado. Durante el día, los combates se encendían cada tres o cuatro horas, generalmente duraban una hora. Por la noche llegaban las bombas.

Al final de su rotación, con un nuevo grupo de soldados llegando para relevarlos, los soldados prepararon sus mochilas para el viaje de regreso. Pero tuvieron que esperar: Un dron ruso había aparecido sobre sus cabezas en el borde del último trinchera.

Pasó más de una hora antes de que Tsygan diera permiso a sus hombres para aventurarse en el espacio abierto que los separaba de las trincheras y un momento de paz.

Antes de que llegara la hora de regresar a la lucha.