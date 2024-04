Cacería plantea la posibilidad de más recortes de impuestos antes de las elecciones generales

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

El Canciller Jeremy Hunt ha planteado la posibilidad de más recortes de impuestos antes de las próximas elecciones generales, confiando en las reducciones recientes de las contribuciones nacionales y la perspectiva de tasas de interés más bajas para mejorar la situación del Partido Conservador.

En una entrevista con el Financial Times, Hunt dijo que el gobierno le gustaría reducir impuestos en un evento fiscal de otoño “si podemos” —mientras insistía en que era demasiado pronto para saber si sucedería y enfatizando la necesidad de actuar de manera fiscalmente responsable.

Hunt también resaltó cómo las previsiones del mercado apuntaban a reducciones de tasas del Banco de Inglaterra en verano u otoño a medida que la inflación disminuye, diciendo que esto significaba que las personas sentirían que la economía había “cambiado de dirección más tarde este año”.

“A medida que avanzamos hacia el otoño a lo largo del año, algunos de los cambios en la política económica, incluidos los impuestos más bajos, se sentirán en los bolsillos de las personas —y eso es claramente algo significativo para nosotros”, dijo.

Con unas elecciones esperadas en la segunda mitad de este año, los Conservadores están actualmente rezagados frente al Laborismo por alrededor de 20 puntos porcentuales en las encuestas, según el rastreador de encuestas del FT.

Hunt estaba hablando al comienzo de un viaje a los EE. UU. en el que promoverá la idea de que el Reino Unido está dejando atrás un período de alta inflación y crecimiento estancado, y que el público comenzará a sentir los beneficios de una economía en expansión.

Él tiene previsto reunirse con homólogos en Washington mientras el FMI y el Banco Mundial celebran sus reuniones de primavera y los responsables políticos consideran las perspectivas de una modesta recuperación global este año.

Sin embargo, la narrativa de Hunt sufrió un revés el martes después de que el FMI pronosticara en su última Perspectiva de la Economía Mundial que el producto interno bruto del Reino Unido crecería solo un 0,5 por ciento este año —0,1 punto más lento que la predicción de enero de la organización y por debajo del ritmo tibio pronosticado por el organismo de vigilancia fiscal del Reino Unido.

El FMI instó a las economías avanzadas a hacer más para contener el endeudamiento público, pidiendo que construyan sus reservas contra futuras recesiones económicas y controlen la deuda.

Esto sucedió después de que el FMI en enero advirtiera al Reino Unido contra más recortes de impuestos, instándolo en su lugar a contener el endeudamiento y priorizar el gasto en áreas como la salud y la educación.

El gobierno del Primer Ministro Rishi Sunak no obstante siguió reduciendo las contribuciones de seguridad social en marzo, además de los recortes realizados en noviembre y una revisión de la tributación empresarial.

Hunt dijo que no estaba en el negocio de hacer recortes de impuestos que empeoraran la situación fiscal del país, insistiendo en que estaban diseñados para aumentar el crecimiento.

“Cada recorte de impuestos que he hecho ha sido sobre la base de no aumentar el endeudamiento y no añadir presión al financiamiento de los servicios públicos, y eso continuará”, dijo.

Al preguntársele si eran posibles más reducciones de impuestos, Hunt argumentó que una de las “grandes divisiones” en la política del Reino Unido era sobre la tributación.

Afirmó que el Laborismo estaba contento con el statu quo en materia de impuestos, mientras que los Conservadores “miramos alrededor del mundo y decimos que los países que crecen más rápido tienden a tener cargas fiscales más bajas y queremos reducir la carga impositiva”.

“Lo haremos de forma responsable”, dijo Hunt, agregando que era “demasiado pronto” para decir si un evento fiscal de otoño tendría el margen presupuestario suficiente para reducciones fiscales fiscalmente responsables, y que los recortes solo se realizarían si no dañaran los servicios públicos.

“Es algo que nos gustaría hacer si podemos. Pero no es algo que podamos saber si será posible en esta etapa”, dijo Hunt. “Una gestión responsable de la economía” abriría la puerta a más recortes fiscales, añadió.

Aunque los Conservadores están ansiosos por hacer campaña con una plataforma de reducciones fiscales, la carga fiscal del Reino Unido estará en una tendencia al alza en los próximos años, según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria. Está camino a alcanzar un máximo de la posguerra a finales de esta década debido a las medidas tomadas anteriormente en el parlamento, incluidos los congelamientos de los umbrales fiscales personales.

Se prevé que la carga fiscal como porcentaje del PIB alcance el 37,1 por ciento en 2028-29, lo que sería 4 puntos más alto que antes de la pandemia, impulsado por medidas fiscales personales y un aumento en el impuesto de sociedades.

Hunt habló en medio de un torbellino de preocupación entre los inversores sobre cuán pronto la Reserva Federal de Estados Unidos podrá reducir las tasas de interés dadas las señales de inflación persistente.

Al ser preguntado sobre la política del Banco de Inglaterra, Hunt dijo que las expectativas del Reino Unido sobre cuándo el Comité de Política Monetaria podría reducir las tasas se habían adelantado varios meses.

Las previsiones del mercado actualmente apuntaban a recortes de tasas del BoE a mediados del verano o principios del otoño, dijo.

“Diría que, ya sabes, este es un año en el que la gente comenzará a sentir que la economía británica realmente ha dado un giro —especialmente hacia fin de año,” agregó Hunt.