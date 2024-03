En política exterior, la agenda de Biden enfrenta desafíos crecientes.

Hace dos años, tan solo seis días después de la invasión rusa de Ucrania, el presidente Biden abrió su discurso del Estado de la Unión prometiendo detener a Vladimir V. Putin en seco. La respuesta en la cámara de la Casa fue una serie de ovaciones de pie.

La noche del jueves, el señor Biden abrió nuevamente su discurso repitiendo su advertencia de que, si no se detiene, el sr. Putin no detendría sus ambiciones territoriales en las fronteras de Ucrania. Pero el entorno político era completamente diferente.

Con muchos republicanos jurando no votar por más ayuda y los ucranianos escaseando de municiones y perdiendo terreno, el sr. Biden los desafió a defender la declaración del ex presidente Donald J. Trump de que si un país de la OTAN no pagaba lo suficiente por su defensa, le diría al sr. Putin “haz lo que te dé la gana”.

Mientras los demócratas aplaudían el golpe directo de Biden a su oponente en las elecciones de 2024, muchos republicanos en la cámara miraban hacia abajo o revisaban sus teléfonos, ilustrando los desafíos cambiantes y en aumento que enfrenta en un momento en el que su agenda de política exterior desempeña un papel central en la campaña de reelección.

El compromiso de Biden de restaurar el poder estadounidense reconstruyendo alianzas y de “demostrar que la democracia funciona” es una tarea mucho más complicada de lo que era cuando asumió el cargo. Sus problemas van más allá del nuevo pensamiento de un Partido Republicano que en 20 años ha pasado de la declaración del presidente George W. Bush de que la misión de América sería la difusión de la democracia al abierto culto de Trump hacia Putin y cuasi autócratas como el presidente Viktor Orban de Hungría, quien está visitando Mar-a-Lago este viernes.

En el lado progresista de su propio partido, Biden se ha sorprendido al descubrir que toda una generación de estadounidenses no comparte su instinto de proteger a Israel a toda costa, y son profundamente críticos de cómo ha permitido que las armas estadounidenses alimenten el continuo bombardeo del primer ministro Benjamin Netanyahu en áreas civiles de Gaza, donde según las autoridades sanitarias locales han muerto más de 30,000 personas.

Después de dos elecciones primarias demócratas en las que el “no comprometido” ganó porcentajes notables de votos en protesta por la política en Medio Oriente de la administración, Biden pasó la última parte de su discurso tratando de hacerles saber a los progresistas que los estaba escuchando. Describió en detalle lo que han pasado los gazatíes e insistió en que “Israel debe permitir más ayuda humanitaria”. Fue un cambio de tono para un presidente que ha sido reacio a presionar a Netanyahu en público, incluso cuando los dos líderes han discutido amargamente sobre líneas seguras.

Biden intentó utilizar el recuerdo del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 para unir su agenda de democracia doméstica y extranjera, declarando en un momento que la manifestación “supuso la mayor amenaza a la democracia desde la Guerra Civil”.

Y aunque confiaba en los abucheos que sabía que recibirían esas observaciones, con la esperanza de exponer a los negadores de las elecciones en el Congreso y más allá, casi con total seguridad el sonido se escucharía desde Pekín a Berlín, donde los líderes están ansiosos por medir con cuál América tratarán en 10 meses.

Ucrania plantea la prueba más clara de la capacidad de Biden para declarar que reconstruyó alianzas estadounidenses justo a tiempo.

Comenzó recordando el discurso del Estado de la Unión de Franklin D. Roosevelt en 1941, cuando “Hitler estaba en marcha” y “la guerra estaba asolando Europa”. Comparó ese momento con el de hoy, argumentando que “si alguien en esta sala piensa que Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará”.

Fue parte de una estrategia para censurar a los opositores de futura ayuda militar a Ucrania como apaciguadores, acusando a Trump —cuyo nombre nunca pronunció, llamándolo “mi predecesor”— de “rendirse ante un líder ruso”. Y continuó celebrando a la OTAN, “la alianza militar más fuerte que el mundo haya conocido”.

Ahora, después de dos años en los que la alianza ha redescubierto su misión —contener el poder ruso— incluso esa frase dejó a los republicanos en silencio. Nada de lo que ha sucedido en los últimos dos años, ni siquiera el compromiso europeo de $54 mil millones para reconstruir Ucrania y la provisión de tanques Leopard y misiles Storm Shadow y millones de proyectiles de artillería, ha desviado a Trump de sus mensajes. Él continúa denunciando a la alianza como un lastre para América y sus ex asesores principales dicen que, si es elegido, realmente podría retirarse de la alianza.

Los asesores más influyentes de Biden, incluido el senador Chris Coons, el demócrata de Delaware que habla frecuentemente con el presidente, sostienen que presentar a Trump como simpatizante del líder ruso es el raro caso de un problema de política exterior que podría mover la aguja de una elección presidencial.

Y creen que el apoyo a Ucrania es más profundo de lo que parece. Muchos demócratas afirman que si el proyecto de ley para otorgar $60.1 mil millones en ayuda adicional a Ucrania — gran parte de la cual permanecerá en las fábricas de armas estadounidenses — recibiera un voto limpio a favor o en contra en la Cámara, aprobaría. Pero bajo presión de Trump, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, hasta ahora ha evitado que el voto llegue al pleno.

Pero si Ucrania es un lugar de claridad moral para Biden y su argumento de que la intervención estadounidense en nombre de las democracias es el núcleo de la misión nacional, la guerra entre Israel y Hamas es un callejón sin salida.

El anuncio de Biden durante el discurso del Estado de la Unión de que había ordenado al ejército desviar ayuda de emergencia a Gaza construyendo un muelle emergente en el Mar Mediterráneo fue, en un nivel, una demostración del alcance global de Estados Unidos, ya que lucha por frenar un desastre humanitario masivo antes de que cientos de miles mueran de hambre.

Pero de otras formas también fue un símbolo de las frustraciones globales de Biden. El hecho de que tuviera que ordenar la construcción del muelle flotante en el patio trasero de Israel, aparentemente sin su ayuda, fue un reconocimiento notable de cómo sus repetidos ruegos a Netanyahu han caído en oídos sordos.

Incapaz de influir en Netanyahu y su gabinete de guerra, Biden está literalmente bordeando a su alrededor, construyendo muelles flotantes que fueron diseñados para desembarcar en territorio hostil. La orden de Biden fue impulsada no solo por el impulso humanitario, sino también por la necesidad electoral de unir las divisiones de su partido sobre la política en Oriente Medio y demostrar que está dispuesto a hacer mucho más por los palestinos que Trump. “Al liderazgo de Israel les digo esto”, dijo Biden el jueves. “La ayuda humanitaria no puede ser una consideración secundaria o una ficha de negociación. Proteger y salvar vidas inocentes tiene que ser una prioridad”.

Biden todavía no ha alcanzado el punto en el que se encuentra la izquierda de su partido; por ejemplo, no dijo que pondría restricciones sobre cómo se pueden utilizar las armas estadounidenses proporcionadas a Israel. Y aunque el nuevo esfuerzo marítimo para apresurar la ayuda puede ayudar, si se combina con una pausa o un alto al fuego que permita la distribución de alimentos y medicinas, Biden podría llegar demasiado tarde para recuperar a los miembros desencantados de su base.

De manera notable, la iniciativa de política exterior que Biden considera como la más importante de su mandato recibió menos mención: contener el poder de China, competir con ella en tecnologías clave y alentarla a cooperar en cuestiones como el clima y otros temas comunes.

Le dedicó a China apenas siete líneas, y sin embargo los funcionarios indican que sigue siendo la base de su estrategia. Pero incluso allí, no pudo resistir la tentación de darle un golpe a Trump, quien durante la pandemia arremetió contra el “virus chino” pero fue lento en cortar los chips y el equipo para fabricarlos, como lo ha hecho Biden. “Sinceramente, a pesar de todo su discurso duro sobre China”, dijo Biden, “a mi predecesor nunca se le ocurrió hacer eso”.