En París, los Juegos Olímpicos Limpiaron su Acto.

¿Cómo se produce un evento deportivo global, con millones de personas llegando a una ciudad, en la era del calentamiento global?

Esa es la prueba para los Juegos Olímpicos de París este verano.

Los organizadores dicen que están poniendo a los juegos a dieta climática. Estos Juegos Olímpicos, afirman, generarán no más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Juegos Olímpicos recientes. Eso significa apretarse el cinturón en todo lo que produce emisiones que calientan el planeta: electricidad, comida, edificios y transporte, incluyendo el combustible de aviones que atletas y fans queman viajando por el mundo para llegar allí.

Un evento que atrae a 10,500 atletas y unos 15 millones de espectadores, por definición, tendrá un impacto ambiental. Y eso ha llevado a aquellos que aman los juegos pero odian la contaminación a sugerir que los Juegos Olímpicos deberían dispersarse por el mundo, en instalaciones existentes, para eliminar la necesidad de tanta construcción nueva y viajes aéreos. Por eso, París está siendo observado de cerca.

Está haciendo más espacio para bicicletas y menos para autos. Está eliminando grandes generadores diésel, una característica de grandes eventos deportivos. Está planeando menús para los invitados que contaminan menos para cultivar y cocinar que la típica comida francesa: más plantas, menos filete au poivre. Paneles solares flotarán temporalmente en el Sena.

Pero el acto más significativo de los organizadores puede ser lo que no están haciendo: no están construyendo. Al menos, no tanto.

En lugar de construir nuevas estructuras para los juegos (lo cual genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero por la manufactura de concreto y acero), los Juegos Olímpicos de París están reutilizando muchas de las atracciones existentes de la ciudad, incluyendo el Grand Palais, la plaza conocida como la Concorde e incluso una piscina construida para los Juegos Olímpicos de París de 1924.

No está exento de controversia.

Un notable esfuerzo de reducción de emisiones, una decisión de renunciar al aire acondicionado convencional en la villa de los atletas, ha generado preocupaciones. En cambio, los edificios dependerán de un sistema de enfriamiento que utiliza agua extraída de abajo. Varios equipos olímpicos están considerando llevar sus propios aires acondicionados.

Aún así, la esperanza es que experimentos como estos ofrezcan un modelo para futuros Juegos Olímpicos y otras ciudades en todo el mundo. Los pocos edificios nuevos que se están construyendo, incluyendo la vivienda de los atletas, así como un complejo de natación y un estadio, están utilizando menos cemento y más madera. Tienen paneles solares y vegetación en sus techos.

Los nuevos edificios también están destinados a tener una vida mucho más allá de los Juegos Olímpicos. Están diseñados para ser utilizados por los residentes locales durante décadas y, según los líderes del comité organizador de París 2024, revitalizar los suburbios de la ciudad. “Nos pusimos metas que nunca se han establecido para ningún evento anterior, y mucho menos de esta magnitud”, dijo Georgina Grenon, encargada de los esfuerzos ambientales de los juegos.

Los críticos argumentan que, si bien gran parte de lo que hace París es loable, especialmente los límites a las nuevas construcciones, para abordar verdaderamente la crisis climática se necesita más que reducir emisiones aquí y allá. “Necesitamos repensar fundamentalmente estos mega eventos”, dijo Cesar Dugast, cofundador de un grupo de análisis climático llamado Eclaircies. “En lugar de concentrar todos los eventos en una sola ciudad, podría considerarse distribuirlos por todo el mundo.”

‘Es una gran prueba’

Hay un riesgo más inmediato que enfrentan los Juegos Olímpicos: el cambio climático en sí. El aumento de las temperaturas globales está haciendo que los veranos de París sean peligrosamente calurosos. Esto ha aumentado las preocupaciones sobre cómo proteger a los atletas y a los fans a finales de julio y en agosto.

Los funcionarios de la ciudad dicen que han plantado miles de árboles en los últimos años para mitigar el calor del verano. Están erigiendo torres de nebulización para rociar el aire. Se está buscando sombrillas anchas bajo las cuales los fans puedan esperar. “Tenemos soluciones. Nos estamos preparando”, dijo Dan Lert, el alcalde adjunto encargado de preparar la ciudad para el calor. “Es una gran prueba.”

Una de las cosas principales que diferencia a los Juegos de París de los Juegos Olímpicos anteriores es que han impuesto un límite en las emisiones totales que producirán. El objetivo: Generar no más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Juegos Olímpicos de 2012, que se realizaron en Londres.

Londres fue elegida como referencia porque los organizadores también buscaron reducir las emisiones, y las midieron. Las estimaciones como estas se basan en medidas estándar de, por ejemplo, cuánto dióxido de carbono se produce por la cantidad de cemento utilizado en edificios nuevos.

Los organizadores de París dicen que compensarán esas emisiones comprando “créditos de carbono” para ayudar a financiar proyectos de reducción de emisiones en todo el mundo. Los organizadores de los juegos no han dicho qué proyectos financiarán y a qué costo. En cualquier caso, el mercado de créditos de carbono puede ser oscuro, con algunos proyectos que no cumplen con su promesa.

Reformando una ciudad histórica

Lo que está haciendo París muestra lo que se puede hacer para remodelar una ciudad antigua para un clima global nuevo. Y también muestra cuáles son los límites.

La Place de la Concorde, una plaza del siglo XVIII donde en un momento se erigieron guillotinas durante la Revolución Francesa, este verano albergará eventos olímpicos como el skateboarding.

La plaza alberga también ahora una caja de metal modesta diseñada para fomentar una revolución eléctrica. Contiene un enchufe eléctrico de alta potencia conectado a la red nacional, lo que permite que cada gran evento en la plaza se libere de los generadores diésel.

Los generadores diésel son el secreto sucio de los eventos deportivos. Por lo general, se transportan para proporcionar una fuente estable de energía.

Los Juegos Olímpicos de París también han alcanzado un acuerdo especial con la compañía eléctrica, estipulando que haya suficiente energía solar y eólica en la red para producir toda la energía que consumen los juegos.

Cuando se trata de emisiones, el transporte es otro dolor de cabeza. París ya ha estado limitando el espacio para autos y creando espacio para bicicletas, y está utilizando los juegos para acelerar ese cambio.

Pero los Juegos Olímpicos, con sus enormes multitudes, amenazan con ser un problema para cómo los parisinos se mueven por su ciudad, con muchos haciendo planes para irse de vacaciones.

Pierre Rabadan, un ex jugador de rugby profesional que ahora es alcalde adjunto de deportes de París, levantó los hombros contra el viento y caminó rápidamente fuera de la parada de tranvía frente al nuevo estadio de baloncesto de la ciudad, en la parte superior de la Rue de la Chapelle. Señaló un carril bici casi terminado a lo largo del camino, tallado de lo que había sido una amplia avenida dedicada a los automóviles.

Desde la elección de Anne Hidalgo como alcaldesa en 2014, París ha añadido cerca de 600 kilómetros de carriles para bicicletas. Alrededor del 10 por ciento han sido llamados Olympistes, un juego de palabras con “piste”, la palabra francesa para pista.

“El problema es que construimos la ciudad alrededor de los coches”, dijo Rabadan.

Otro problema es que el metro de la ciudad está al límite. Los trenes ya están llenos y los trabajadores se apresuran a completar nuevas extensiones de dos líneas a tiempo para servir a los juegos..

Para dar espacio a los visitantes de los Juegos Olímpicos, la ciudad ha instado a las personas a no usar el metro o trabajar desde casa.

Tarzán y la vieja piscina

Clave para la estrategia climática de los organizadores es construir lo menos posible, por lo que se están aprovechando de un remanente de los Juegos Olímpicos de París de 1924: la piscina Georges Vallerey.

Está recibiendo un nuevo sistema de filtración de aire, así como un techo nuevo que permite entrar la luz pero mantiene lejos el calor y el frío. Las viejas vigas de madera del techo se han reutilizado como mostradores. Las gradas de madera, instaladas hace al menos 40 años, permanecen. Las resistentes paredes de estuco revelan la edad de la piscina.

“No necesitamos tirar todo o destruir todo y ponerlo en el cesto”, dijo Rabadan.

La piscina guarda historia. Es donde Johnny Weissmuller, un nadador estadounidense, ganó una medalla de oro en 1924. Luego pasó a interpretar a Tarzán en una serie de películas de Hollywood, señala con entusiasmo Rabadan.

Aproximadamente el 95 por ciento de los lugares que se utilizarán en los juegos de 2024 son edificios antiguos o estructuras temporales. Por ejemplo, se construirán varias piscinas temporales para los juegos, que luego serán desmontadas e instaladas en comunidades que tienen escasez de piscinas públicas.

‘Un laboratorio’

Los Juegos Olímpicos, dijo la Sra. Grenon, ofrecen “un laboratorio”, especialmente cuando se trata de los edificios diseñados desde cero.

Un nuevo centro acuático, en el borde de una autopista en el suburbio norte de Saint-Denis, es una muestra de abeto Douglas y pino. Su techo de 5,000 metros cuadrados se curva como una ola: Los arquitectos lo diseñaron de esa manera para reducir el tamaño del edificio, reduciendo la energía necesaria para calentar el espacio.

La piscina tiene 5 metros de profundidad solo donde sea necesario para tener mayor profundidad para el clavado, y menos profundo donde no lo es. Eso también ahorra agua y la energía necesaria para calentarla. Algo de ese calor provendrá de un centro de datos cercano. Los 5,000 asientos del lugar están hechos de plástico reciclado.

El objetivo, dijo Cécilia Gross, una de las arquitectas, era “hacer mejor con menos”.

Cerca de allí se está levantando el mayor proyecto nuevo de los Juegos Olímpicos: el complejo de la Villa de Atletas de 128 acres que se transformará en un barrio mixto para 6,000 residentes después. Sus constructores dicen que sus emisiones son al menos un 30 por ciento menores que un proyecto convencional de su tamaño.

La madera tiene un papel principal aquí también. La aldea es un conjunto de edificios principalmente de marcos de madera.

Si bien la madera tiene sus propios costos ambientales según cómo se cultive, se considera mucho más sostenible que el concreto.

En la aldea, un pequeño parche de acera está pavimentado con conchas de ostra que pueden ser regadas desde un depósito subterráneo y enfriar la acera en días calurosos. Un edificio experimental reciclará toda su agua. Para enfriar el terreno, se han plantado 9,000 árboles, incluyendo variedades locales como robles y olmos que pueden sobrevivir en un futuro más caliente.

Y luego está el aire acondicionado poco convencional.

Una red de tuberías, utilizando agua enfriada enviada primero bajo tierra, enfriará los interiores de los edificios en un sistema conocido como geoexchange. En la Ciudad de Nueva York, la Catedral de San Patricio utiliza algo similar, pero usando aire en lugar de agua. Algunas universidades de los Estados Unidos también se están cambiando a geoexchange.

Junto con los árboles de sombra, el aislamiento y la brisa del río, los constructores dicen que pueden mantener las temperaturas interiores lo suficientemente frescas para los veranos de París en el futuro. Sin embargo, los organizadores de los juegos dicen que los equipos olímpicos todavía pueden traer sus propios aires acondicionados.

Estados Unidos, Canadá y Noruega dijeron que lo harían. Australia e Irlanda también, según informes de prensa. La alcaldesa, la Sra. Hidalgo, en una entrevista con Reuters, instó a los equipos a “confiar en la ciencia”.