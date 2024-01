El sitio web del Ministerio de Agricultura de Ucrania fue atacado cibernéticamente y está inaccesible.

El sitio web del Ministerio de Política Agraria y Alimentaria de Ucrania ha sido objetivo de un ciberataque y actualmente es inaccesible, informó el Ministerio en Facebook el 30 de enero.

“Tomará algún tiempo restaurar el sitio dañado”, dijo la declaración, aconsejando que las noticias, actualizaciones y otra información relevante se pueden encontrar en sus páginas oficiales en redes sociales.

Anteriormente, el grupo de hackers pro-ruso NoName05716 anunció preparativos para atacar al gobierno ucraniano, informó The Guardian el 28 de enero.

El grupo supuestamente está coordinando el ataque con otros colectivos de piratería, incluyendo 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People’s Cyber Army y Phoenix. Detalles específicos sobre en qué consistiría el ciberataque potencial permanecen sin aclarar.

Los hackers atacaron el sistema ucraniano Shlyakh, así como a Naftogaz y Ukrposhta en un ataque anterior el 25 de enero.

El mayor operador de Ucrania, Kyivstar, experimentó una interrupción importante debido a un poderoso ciberataque en diciembre de 2023, afectando los servicios de comunicación e internet en todo el país.

La responsabilidad del ataque a Kyivstar fue reclamada por el grupo Solntsepek, una división de inteligencia militar rusa (GRU), asociada con el grupo de piratería ruso Sandworm.

El ataque a Kyivstar fue después descrito como el más grande en la historia de las comunicaciones móviles.

