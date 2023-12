En los restos de los soldados, Rusia trama una forma de reconciliarse con Francia.

En una reciente tarde nublada, los restos de tres soldados rusos fueron enterrados en virtual secreto en un pequeño rincón del noreste de Francia. No hubo funcionarios rusos en el funeral. No se izó una bandera rusa. No se tocó el himno ruso.

Los soldados murieron en el campo de batalla francés hace más de un siglo, luchando como parte de la alianza franco-rusa durante la Primera Guerra Mundial. Pero sus restos, ocultos profundamente debajo de un campo de un granjero, solo se encontraron a fines de este verano, por un hombre con estrechos vínculos con el Kremlin.

Preocupadas de que Moscú pueda intentar utilizar el descubrimiento como un ardid de propaganda y conscientes de las nuevas sensibilidades generadas por la guerra de Rusia en Ucrania, las autoridades francesas no corrieron riesgos con el entierro.

“La ceremonia tuvo lugar muy rápido y con una asistencia muy limitada”, dijo el alcalde Antonia Paquola de Saint-Hilaire-le-Grand, el pueblo donde los soldados fueron enterrados a fines de octubre en un pequeño cementerio militar ruso. “Se podía sentir que era muy tenso.”

Sin embargo, Rusia estaba encantada con el descubrimiento de los restos de los soldados caídos.

“Realmente un hallazgo increíble”, dijo Dmitri S. Peskov, el portavoz del Kremlin, añadiendo que Rusia debe dar crédito a Francia por enterrar a los soldados. Se está trabajando para encontrar a sus descendientes para que puedan venir a Francia y honrarlos.

La alabanza de Rusia al descubrimiento es parte de lo que los analistas dicen que es un intento de Rusia de aprovechar la historia con fines diplomáticos mientras el país busca renovar los lazos con el mundo exterior y mientras algunos países están cansados del conflicto en Ucrania.

Los restos son una oportunidad para “restablecer el diálogo”, dijo en una entrevista reciente Alexandre Orlov, antiguo embajador ruso en Francia hasta 2017.

El movimiento de Rusia ha presentado a Francia un desafío espinoso. El país todavía está tratando de sacudirse una reputación de haber sido blando con Moscú, como reflejan los llamamientos del presidente Emmanuel Macron el año pasado a que Rusia no sea humillada. París desde entonces ha ofrecido un fuerte apoyo a Ucrania, respaldando su intento de unirse a la Unión Europea y a la OTAN.

un libro sobre la guerra de la información rusa en Francia, dijo que el Sr. Malinowski, que vive en Moscú, se ha convertido en uno de los "embajadores no oficiales" del Kremlin, un elemento clave en la diplomacia indirecta con Francia.

Después de que la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia forzara la congelación de sus proyectos, el Sr. Malinowski dijo que buscó el consejo del financiero de larga data de su fundación, Andrei Kozitsyn, un oligarca ruso bajo sanciones de la Unión Europea.

“En algún momento, Rusia te necesitará”, le dijo Mr. Malinowski. Lo entendió como un estímulo para seguir con sus proyectos a pesar de la guerra.

Habiendo crecido cerca de Courcy, el Sr. Malinowski dijo que inmediatamente pensó en los soldados rusos. También sabía que era un tema querido por el presidente Vladimir V. Putin de Rusia, quien tenía previsto visitar Courcy en 2014 hasta que la visita fue frustrada por la anexión ilegal de Crimea por parte de Moscú.

El Sr. Malinowski viajó a Courcy el otoño pasado y comenzó a buscar los restos de los soldados. El trabajo de excavación era ilegal,

pero pudo contar con la cooperación de los agricultores locales, a quienes había conocido desde niño, y su respeto por los que murieron defendiendo a Francia.

“En sus mentes, no sabían que luego serviría a la propaganda del Kremlin”, dijo el Sr. Malinowski.

Después de meses de excavación, el Sr. Malinowski dijo que encontró un rifle ruso en agosto. Debajo de él yacían “un montón” de esqueletos rusos, con sus cascos, bandoleras y placas de identidad militar.

“Una señal de Dios”, dijo el antiguo embajador ruso Orlov del descubrimiento.

El Sr. Malinowski saltó a un avión para informar a Moscú y preguntar si hacer público el descubrimiento. “¡Vamos!”, le dijo el Sr. Peskov. El Sr. Peskov negó la participación del Kremlin en el proyecto, pero lo describió como “increíble”.

De vuelta en Francia en septiembre, el Sr. Malinowski informó su hallazgo a la policía, que pasó el caso a la Oficina Nacional de Veteranos de Francia, una agencia dirigida por el ministerio de la defensa.

En poco más de un mes, las autoridades francesas exhumaron, identificaron y luego enterraron los restos de los tres soldados en una ceremonia que los participantes describieron como solemne pero apresuradamente planificada.

Las invitaciones se enviaron con menos de 24 horas de anticipación, y la embajada rusa en Francia dijo que no había recibido ninguna. El primero, segundo y último nombre de los soldados se mezclaron en las cruces conmemorativas, que no llevaban la inscripción “Muerto por Francia”, como todas las demás tumbas en el cementerio.

“Querían hacerlo tan rápido, tan secretamente”, dijo Marie Bellegou Mamontoff, la jefa de “Russian Brigades 16-18”, un grupo que recuerda a los soldados. Dijo que se le prohibió dar un discurso. “Fue un poco surrealista.”

El gobierno francés declinó comentar sobre implicaciones políticas del asunto, diciendo que solo era uno de los muchos ejemplos de soldados de la Primera Guerra Mundial desenterrados y enterrados.

La reacción de Rusia difícilmente podría haber sido más diferente.

“Proyectos como este son de especial importancia”, dijo el ministerio de exteriores del país en respuestas escritas a preguntas, sugiriendo que podría ayudar a restaurar los lazos entre Francia y Rusia.

El Sr. Peskov dijo a los periodistas que el entierro mostró que, a pesar de la congelación actual de las relaciones francorrusas, “algunos destellos de humanidad todavía quedan”.

El Sr. Orlov dijo que el descubrimiento podría representar una oportunidad para la reanudación de las conversaciones entre el Sr. Macron y el Sr. Putin, dos presidentes sensibles al poder de la historia en las relaciones diplomáticas. “Cuesta un poco, pero puede producir mucho”, dijo.

Con Ucrania y Rusia atrincheradas en una lucha que puede beneficiar a Moscú a largo plazo, el Sr. Orlov dijo que Occidente tiene que volver a comprometerse con Rusia para encontrar una solución negociada a la guerra de Ucrania. Francia, añadió, “es un aliado natural para salir de la crisis actual”.

El entierro rápido y discreto indica que Francia es poco probable que muerda el anzuelo.

Pero Rusia ya está sentando las bases para futuras conversaciones. El Sr. Malinowski dijo que el Kremlin le instó a encontrar descendientes de los soldados caídos (las autoridades francesas dijeron que pagarían por los familiares que deseen rendir homenaje a visitar.)

Más restos de soldados rusos también fueron encontrados en el lugar por los franceses, por lo que Francia podría tener que lidiar con más funerales. El ministerio de exteriores de Rusia dijo que no descartaría pedir que los restos fueran repatriados.

El Sr. Quénel dijo que espera que Rusia

