En Irlanda del Norte, un enredado problema del Brexit está a punto de ser resuelto.

Casi dos años de estancamiento político. La toma de decisiones paralizada. Tensión creciente en un lugar donde la paz sigue siendo frágil incluso después del fin de décadas de conflictos sectarios.

Hay pocos lugares donde el impacto de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea se ha sentido más que en Irlanda del Norte. Pero el miércoles hubo crecientes esperanzas de que una de las legados más envenenados del Brexit haya sido aliviada, al menos por ahora, por un nuevo plan que debería devolver a los partidos políticos del territorio al gobierno.

En un documento árido de 76 páginas publicado el miércoles, coincidiendo con el cuarto aniversario del Brexit, el gobierno británico detalló el acuerdo que alcanzó con el Partido Unionista Democrático, o D.U.P., para poner fin a su boicot a la asamblea de poder compartido en Belfast.

Crucialmente, el gobierno dijo que reducirá los controles sobre los productos que ingresan a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña, abordando la mayor fuente de tensión dentro del D.U.P., cuyos partidarios mayormente protestantes quieren que permanezca parte del Reino Unido.

Los unionistas argumentaron que la imposición posterior al Brexit de controles aduaneros en los bienes que llegan por mar desde Gran Bretaña había creado una brecha entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.

El miércoles, el gobierno británico abordó directamente este temor, nombrando el documento en el que presentó el acuerdo “Safeguarding the Union” y diciendo que el paquete de medidas que acordó con el D.U.P. —incluidas garantías de la posición constitucional del territorio dentro del Reino Unido y 3.3 mil millones de libras en estímulos financieros— “reafirmaría y fortalecería el lugar de Irlanda del Norte en el Reino Unido y su mercado interno”.

Después de meses de conversaciones y una reunión de última hora del comité ejecutivo del D.U.P. que se prolongó hasta el martes por la mañana, las propuestas combinadas, junto con la creciente presión pública dentro de Irlanda del Norte, parecen haber sido suficientes para persuadir al partido a regresar al gobierno después de casi dos años.

Assuming there is no last minute hold up, Northern Ireland’s assembly in Stormont, just outside Belfast, could be up and running by the weekend, paving the way for a seismic moment in which the territory’s top leadership role will for the first time be held by Sinn Fein, after it emerged as the largest party in Northern Ireland’s 2022 election.

“Es un momento muy importante”, afirmó Katy Hayward, profesora de sociología política en la Universidad Queen’s de Belfast, señalando que el D.U.P. ha acordado compartir el poder nuevamente con Sinn Fein, que representa principalmente a los votantes nacionalistas y está comprometido con algo que es anatema para todos los unionistas: una Irlanda unida.

