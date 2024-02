La viuda de Navalny se compromete a continuar el trabajo del líder de la oposiciónLa viuda de Navalny se compromete a continuar el trabajo del líder de la oposición.

La viuda de Aleksei A. Navalny dijo el lunes que continuará el trabajo de su esposo para lograr una Rusia democrática y libre, presentándose por primera vez como una fuerza política y llamando a sus seguidores a reunirse a su lado.

El repentino fallecimiento del Sr. Navalny en prisión, anunciado por las autoridades rusas el viernes, dejó un vacío en la oposición rusa. Sus seguidores se preguntaban si su esposa, Yulia Navalnaya, quien durante mucho tiempo evitó la atención, podría asumir el papel de líder.

En un video publicado el lunes, la Sra. Navalnaya, de 47 años, señaló que lo haría. Dijo que aparecía por primera vez en el canal de YouTube de su difunto esposo para decir a sus seguidores que lo más importante que podían hacer para honrar su legado era “luchar más desesperada y furiosamente que antes”.

“Voy a continuar el trabajo de Aleksei Navalny y seguir luchando por nuestro país”, dijo la Sra. Navalnaya. “Les pido que estén a mi lado, para compartir no solo el dolor y el sufrimiento interminable que nos ha envuelto y no nos dejará ir. Pido que compartan mi furia, mi enojo y mi odio hacia aquellos que se han atrevido a matar nuestro futuro”.

El video, de casi nueve minutos, fue concebido como una presentación de una nueva líder del movimiento prodemocrático contra el presidente Vladimir V. Putin. Se produce en un momento en que los opositores al mandatario del Kremlin, que han tratado de unirse, se sienten más desanimados que nunca.

La Sra. Navalnaya a menudo había rechazado las sugerencias de entrar en la política, diciéndole a la revista alemana Der Spiegel el año pasado que “No creo que esta sea una idea con la que quiera jugar”.

El lunes, presentó un rostro diferente en su intento de reunir a los seguidores de su esposo.

“Sé que parece imposible hacer más, pero tenemos que hacerlo: unirnos en un solo puño fuerte y atacar con él a este régimen enloquecido, a Putin, a sus amigos y a sus bandidos uniformados, a estos ladrones y asesinos que han paralizado a nuestro país”, dijo.

La causa de la muerte del Sr. Navalny no ha sido establecida y sus circunstancias han despertado sospechas. El presidente Biden culpó personalmente al Sr. Putin, diciendo “No se equivoquen: Putin es responsable de la muerte de Navalny”.

La Sra. Navalnaya ecoó ese sentimiento, compartido por muchos de los seguidores de su esposo, el lunes en su video.

“Al matar a Aleksei, Putin mató la mitad de mí, la mitad de mi corazón y la mitad de mi alma” señaló la viuda de Mr. Navalny. “Pero me queda otra mitad y me dice que no tengo derecho a rendirme.”

Tu mensaje esperanzador vino al mismo tiempo que los asistentes de Mr. Navalny dijeron que la madre del líder opositor permaneció bloqueada sin poder ver el cuerpo de su hijo. Un abogado de su familia dijo que la investigación se extendió por un período de tiempo incierto.

Numerosos seguidores de Mr. Navalny consideran que las autoridades más altas fueron responsables de su fallecimiento. La pareja ha sido víctima de constante represión del gobierno ruso.

Más de 50,000 personas han firmado una petición exigiendo que se realice un análisis externo del cuerpo del difunto líder opositor. Anton Troianovski contribuyó a esta nota.