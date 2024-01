Ahorra un 15% en los populares accesorios compatibles con MagSafe de Anker cuando compres dos o más.

Today, Anker has a new sale on its popular MagSafe-compatible accessories, offering the purchase of two or more devices at once to save 15 percent. We are also tracking a similar sale, with a few different products, over at Amazon.

Note: MacRumors es un socio afiliado de algunos de estos vendedores. Cuando haga clic en un enlace y realice una compra, es posible que recibamos un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

La venta de Anker es de su línea de productos “MagGo”, que incluye estaciones de carga y bancos de energía portátiles, todos los cuales son compatibles con cualquier iPhone que tenga MagSafe. Para obtener la oferta, simplemente agregue dos o más de los productos con precios completos en esta página a su carrito y automáticamente obtendrá un 15 por ciento de descuento en cada producto.

Nota: No verás el precio de la oferta hasta el pago.

Tenga en cuenta que ya hay productos con descuento en esta página también, pero estos no cuentan para la oferta de comprar dos y obtener un 15 por ciento de descuento. Aún así, vale la pena verlos, con unas cuantas ofertas sólidas en accesorios aún más compatibles con MagSafe, como el popular Cubo de Carga MagSafe 3 en 1.

Pero debido a esto, hemos dividido la venta en dos listas a continuación. Tenga en cuenta que los precios en la primera lista representan el precio con descuento que verá después de agregar dos o más productos a su carrito y dirigirse a la pantalla de pago. Además, recuerde que Amazon también tiene algunos de estos productos en una oferta similar de compra de dos, ahorra un 15 por ciento en este momento.

Compra 2, Obtén un 15% de descuento

Más descuentos de Anker

Manténgase al día con todos los mejores descuentos en productos de Apple y accesorios relacionados en nuestra recopilación de Ofertas de Apple destacadas esta semana.

