Escándalo de ‘backdating’ de acciones afecta a Steve JobsEl escándalo de ‘backdating’ de acciones golpea a Steve Jobs

28 de diciembre de 2006: Mientras el resto del país disfruta de unas merecidas vacaciones, Apple se ve envuelta en un escándalo de “backdating” de acciones.

La noticia, centrada en la dudosa concesión de opciones sobre acciones a Steve Jobs, provoca una caída en el precio de las acciones de Apple. Incluso algunas personas sugieren que Jobs podría tener que dimitir como CEO de Apple. Afortunadamente, eso no sucede.

El escándalo de Apple con el backdating de acciones

Backdating stock options se refiere a la práctica de redactar un acuerdo relativo a la concesión de opciones sobre acciones para que parezca que fueron otorgadas antes de lo que realmente fue.

Las empresas suelen vincular la compensación de los ejecutivos a las opciones sobre acciones. Esto les da a los ejecutivos la opción de comprar cierta cantidad de acciones a un precio fijo. Cuanto más bajo sea este “precio de ejercicio”, más barato puede comprar las acciones el ejecutivo. Cuando estas opciones se consolidan después de un período de tiempo, el ejecutivo puede venderlas al precio actual de las acciones. Es un buen bono si la empresa ha aumentado su valor.

El backdating es legal siempre que se divulgue correctamente. Cuando no lo es, y por lo tanto falta información para los inversores, la práctica infringe la ley.

Según Forbes (que sacó a la luz el escándalo del backdating), Jobs recibió 7.5 millones de acciones aprobadas en la reunión de la junta directiva de Apple del 29 de agosto de 2001. En ese momento, el precio de las acciones de Apple era de $17.83. Sin embargo, Jobs siguió discutiendo sobre cuándo se consolidarían. Como resultado, Apple no cumplió con los plazos necesarios para presentar los informes a la Comisión de Valores y Bolsa.

No fue hasta diciembre de ese año que se acordaron finalmente los términos, momento en el que el precio de las acciones de Apple era de $21.01. Luego se llevó a cabo el backdating para darle a Jobs un precio de acciones más bajo que, en papel, lo hizo $20 millones más rico.

Las consecuencias para Apple y Steve Jobs

Las noticias del escándalo del backdating de Apple no llegaron a la conciencia pública hasta finales de 2006. La empresa fue la más prominente de varias que habían participado en un comportamiento similar, incluyendo a Broadcom, Novell, McAfee y CNET.

Jobs nunca estuvo en peligro real de perder su trabajo. Sin embargo, el escándalo fue suficiente para causar cierta preocupación en Apple, considerando el papel crucial que Jobs desempeñó en la recuperación de la empresa desde su regreso una década antes. El incidente también desafió la percepción de la gente sobre Apple como “los buenos” y de Jobs como un CEO que no estaba ávido de dinero.

(Durante el próximo año, esta percepción de que Apple ya no era un “underdog” luchando contra el establecimiento volvería a ser desafiada cuando Apple presentó una demanda legal contra blogueros por informar sobre los secretos comerciales de la empresa.)

Al final, la SEC anunció en abril de 2007 que no seguiría un caso contra Apple. En parte, esto fue porque la compañía estableció una investigación interna sobre el escándalo de acciones con tanta rapidez. Sin embargo, el ex CFO de Apple, Fred Anderson, quien estaba en la junta directiva de la empresa, y la ex abogada general, Nancy Heinen, tuvieron denuncias en su contra. Finalmente, Anderson renunció a la junta de Apple y Heinen pagó una multa de $2.2 millones sin admitir responsabilidad.

Cómo afectó el escándalo del backdating de acciones a Apple

Apple también pagó $14 millones en daños. Y el precio de las acciones de Apple cayó un 9% basado en las noticias iniciales sobre el escándalo, aunque no pasó mucho tiempo antes de que las cosas se recuperaran. ¿La razón? Un nuevo y reluciente producto que Jobs mostraría por primera vez menos de dos semanas después, en enero de 2007: el iPhone.

Como escribió CNN Money en su noticia del 28 de diciembre, “Apple: ¿Está en juego el trabajo de Jobs?”:

“[P]osiblemente el mayor catalizador para el precio de las acciones de Apple podría ser el lanzamiento de un teléfono celular, que ha sido ampliamente esperado durante meses. Algunos especularon que Apple podría presentar su teléfono en la Macworld Expo, un evento que se celebra cada enero y que Apple a menudo ha utilizado para presentar nuevos productos. Macworld se celebrará del 8 al 12 de enero en San Francisco.”

Si la gente buscaba algo para darle la vuelta al precio de las acciones de Apple, el debut del iPhone ciertamente lo fue. Y en una medida mayor de lo que prácticamente nadie imaginaba.