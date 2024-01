Juicio por difamación Trump-Carroll: El jurado ordena a Trump pagar a Carroll $83.3 millones por difamación.Translation: Juicio por difamación Trump-Carroll: El jurado ordena a Trump pagar a Carroll $83.3 millones por difamación.

El ex presidente Donald J. Trump fue ordenado por un jurado de Manhattan el viernes a pagar $83.3 millones a la escritora E. Jean Carroll por difamarla en 2019 después de acusarlo a él de una violación de hace décadas, ataques que continuó en publicaciones en redes sociales, en conferencias de prensa e incluso en medio del mismo juicio. Los abogados de la Sra. Carroll habían argumentado que era necesario un gran premio para detener al Sr. Trump de continuar atacándola. El jurado de nueve miembros respondió otorgando a la Sra. Carroll $65 millones en daños punitivos, encontrando que el Sr. Trump había actuado con malicia. En un día reciente, hizo más de 40 publicaciones despectivas sobre la Sra. Carroll en su sitio Truth Social.

El viernes, el juez, Lewis A. Kaplan, llamó al jurado poco después de las 4:30 p.m., advirtiendo: “No tendremos estallidos”. El veredicto fue entregado nueve minutos en completo silencio en la sala del tribunal. El Sr. Trump ya se había marchado el día en que se leyeron las cifras en voz alta. Al escuchar los números, sus abogados se desplomaron en sus asientos. El jurado fue despedido y la Sra. Carroll, de 80 años, abrazó a sus abogados. Minutos después, salió del juzgado del brazo de su equipo legal, sonriendo para las cámaras. “Esta es una gran victoria para todas las mujeres que se levantan cuando las han derribado y una gran derrota para todas las personas que han intentado mantener a una mujer abajo”, dijo la Sra. Carroll en un comunicado, agradeciendo efusivamente a sus abogados.

El Sr. Trump, quien abandonó el lugar durante el argumento final del abogado de la Sra. Carroll, dijo en una publicación de Truth Social que el veredicto era “absolutamente ridículo”. “Nuestro sistema legal está fuera de control y está siendo utilizado como un arma política”, dijo, prometiendo apelar. “Han eliminado todos los derechos de la Primera Enmienda”. Cabe señalar que no atacó a la Sra. Carroll. Fuera del juzgado, la abogada de Trump, Alina Habba, combinó quejas sobre cómo el juez Kaplan había manejado el caso con eslóganes, haciendo eco de las afirmaciones del Sr. Trump de que estaba siendo maltratado por un sistema corrupto. “Hoy no ganamos”, le dijo a los reporteros, “pero ganaremos”. La abogada principal de la Sra. Carroll, Roberta A. Kaplan, dijo que el veredicto “demuestra que la ley se aplica a todos en nuestro país, incluso los ricos, incluso los famosos, incluso los expresidentes”.

El veredicto eclipsó en gran medida los $5 millones que un jurado separado otorgó a la Sra. Carroll la primavera pasada después de encontrar que el Sr. Trump la había abusado sexualmente en un vestidor de Bergdorf Goodman y la había difamado en una publicación de Truth Social en octubre de 2022. El veredicto llegó después de que el Sr. Trump asistiera casi todos los días al último juicio y testificara, brevemente, esta semana.

Alina Habba, la abogada del presidente, argumentó que la reputación de la Sra. Carroll había mejorado después de ser atacada por el presidente.“Crédito… Angela Weiss/Agence France-Presse — Getty ImagesEl juez Kaplan, quien presidió ambos juicios, había dictaminado que los hallazgos del jurado el pasado mayo se aplicarían al presente, limitando el enfoque del segundo jurado únicamente a los daños. Al Sr. Trump, quien se postula nuevamente para presidente, no se le permitió alejarse de ese tema en su testimonio. El jueves, el juez, fuera de la presencia del jurado, le pidió a la Sra. Habba un adelanto de ese testimonio. “Quiero saber todo lo que va a decir”, dijo el juez.

Al final, el Sr. Trump, por sus acciones y palabras, fue su peor enemigo. Durante el juicio, atacó a la Sra. Carroll en línea e insultó a la semana pasada en un acto de campaña en New Hampshire. En la sala del tribunal, el juez advirtió al Sr. Trump que podría ser excluido después de que los abogados de la Sra. Carroll se quejaran de que estaba murmurando “estafa” y “caza de brujas” lo suficientemente alto para que los jurados lo escucharan.

En sus argumentos finales el viernes, los abogados de la Sra. Carroll, la Sra. Kaplan y Shawn G. Crowley, usaron la presencia del Sr. Trump en la corte como un arma en su contra. La Sra. Crowley señaló la decisión del expresidente de abandonar la sala del tribunal abruptamente más temprano ese día, diciendo que ejemplificaba su creencia de que podía salirse con la suya, incluido continuar difamando a la Sra. Carroll. “Viste cómo se comportó durante este juicio”, dijo la Sra. Crowley. “Lo escuchaste. Lo viste levantarse y salir de esta sala del tribunal mientras la Sra. Kaplan hablaba. Las reglas no se aplican a Donald Trump”.

Podría haber más daños financieros para el Sr. Trump. Todavía está pendiente el resultado de un juicio por fraude civil presentado por el fiscal general de Nueva York este mes. La fiscal general, Letitia James, ha pedido a un juez que imponga una multa de alrededor de $370 millones al Sr. Trump.

El ex presidente también enfrenta cuatro imputaciones penales, al menos una de las cuales se espera que vaya a juicio antes de las elecciones de noviembre. Sus casos civiles pronto lo dejarán atrás, pero la mayor amenaza, 91 cargos penales, en total, aún se cierne.

El veredicto del viernes proporcionó un epílogo a dos semanas de éxito político para el Sr. Trump. Completó una barrida en Iowa y New Hampshire en los primeros dos estados de nominación presidencial de 2024 y se consolidó como el probable candidato republicano. Ha utilizado sus apariciones en la corte como un elemento fundamental de su campaña, presentándose como un mártir político blanco apuntado por todos lados por funcionarios de la ley demócratas, así como por la Sra. Carroll. Su pérdida ante ella probablemente le dolerá por algún tiempo.

Durante el juicio, la Sra. Carroll testificó que los repetidos insultos y ataques de Trump habían movilizado a muchos de sus partidarios, lo que llevó a un aluvión de ataques en las redes sociales y en su bandeja de entrada de correo electrónico que la asustó y “destrozó” su reputación como una respetada columnista de consejos para la revista Elle. “Fui atacada en Twitter”, dijo la Sra. Carroll al jurado. “Fui atacada en Facebook. Estaba viviendo en un nuevo universo”. El juicio duró alrededor de cinco días durante dos semanas y se vio marcado por choques repetidos entre los abogados de Trump y el juez Kaplan, quien es conocido por su dominio de la sala del tribunal. El testimonio del expresidente fue muy anticipado durante días, pero el jueves estuvo en el estrado durante menos de cinco minutos y su testimonio fue notable por lo poco que terminó diciendo. El viernes, la Sra. Kaplan, que no está relacionada con el juez, le pidió al jurado en una síntesis concisa y metódica otorgarle a su cliente suficiente dinero para ayudar a la Sra. Carroll a reparar su reputación y compensarla por el daño emocional que le habían causado los ataques del Sr. Trump.

La Sra. Kaplan también enfatizó que el Sr. Trump podría pagar daños punitivos significativos, citando un fragmento de video deposición reproducido para el jurado en el que estimaba que solo su marca valía “quizás $10 mil millones” y el valor de varias de sus propiedades inmuebles era de $14 mil millones. “Donald Trump vale miles de millones de dólares”, dijo la Sra. Kaplan al jurado. “La ley dice que puede considerar la riqueza de Donald Trump, así como su conducta maliciosa y resentida para hacer esa evaluación. Ahora es el momento de hacerlo pagar por eso y hacerlo pagar caro”. El Sr. Trump no estuvo presente para escucharla. Después de reír, murmurar y sacudir la cabeza durante los primeros minutos del argumento final de la Sra. Kaplan, el Sr. Trump se levantó de la mesa de la defensa sin decir nada, se giró y salió de la sala del tribunal del piso 26. La Sra. Kaplan continuó dirigiéndose al jurado como si la clara infracción de decoro no hubiera ocurrido. “El registro reflejará que el Sr. Trump simplemente se levantó y salió del juzgado”, dijo el juez Kaplan. Regresó unos 75 minutos después, cuando su abogada, la Sra. Habba, comenzó su síntesis. Los abogados de Trump retrataron a la Sra. Carroll como una escritora hambrienta de fama que intentaba aumentar un perfil en declive cuando hizo por primera vez su acusación contra el Sr. Trump en un extracto de un libro de 2019 en la revista New York sobre un encuentro que ha dicho . . .