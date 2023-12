En Gaza, los israelíes muestran un túnel lo suficientemente amplio para manejar autos. En Gaza, los israelíes exhiben un túnel lo bastante ancho para que pasen los coches.

El túnel en el norte de la Franja de Gaza es lo suficientemente ancho para que pase un automóvil grande, reforzado con concreto y equipado con cableado eléctrico. Y al menos una sección del túnel —que Israel dice es el más grande que ha descubierto en Gaza hasta ahora— está a poca distancia de un cruce fronterizo israelí.

Oficiales militares de Israel, quienes llevaron a un grupo de reporteros, incluidos dos periodistas de The New York Times, al túnel el viernes, afirman que su tamaño y complejidad muestran la magnitud del desafío que enfrentan al intentar erradicar a Hamas. El grupo ha construido una red de túneles en toda Gaza que le permite evadir y atacar a las fuerzas israelíes, sostiene el ejército.

El ejército organizó la excursión en un momento en que Israel está bajo una creciente presión para detener la fase más intensa de la guerra en semanas para intentar limitar el número de muertes; ya, el ministerio de salud de Gaza dice que casi 20,000 palestinos han sido asesinados.

La administración Biden prevé que Israel pasará de su campaña terrestre y aérea a gran escala a una que implicaría que las fuerzas de élite llevaran a cabo misiones más precisas y basadas en inteligencia para encontrar y matar a los líderes de Hamas y rescatar a los rehenes secuestrados durante el ataque de Gaza. 7 de octubre a Israel, dicen funcionarios de EE. UU.

El tamaño del túnel que los periodistas exploraron el viernes y su proximidad a la frontera fue un recordatorio no solo de los desafíos que se avecinan para Israel, sino también de su fracaso en prevenir la construcción de tal estructura en primer lugar.

Pero el portavoz principal del ejército israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, quien fue uno de los funcionarios que realizaron el recorrido, dijo que era importante señalar que el túnel era prueba de que Hamas había desviado materiales de construcción, especialmente concreto, lejos del uso civil.

“Este túnel se había construido durante años”, dijo. “Se han gastado millones de dólares en este túnel, cientos de toneladas de cemento, mucha electricidad. En lugar de gastarlas en hospitales, escuelas, viviendas y otras necesidades de los gazatíes.”

The Times acordó esperar hasta el domingo para publicar detalles del recorrido, pero además no hubo restricciones sobre cómo se informaría la visita. Los periodistas fueron acompañados todo el tiempo y no se les permitió deambular más lejos en el túnel, con lo forces israleíes deteniendo a los periodistas a unos 150 a 200 metros, alrededor de 650 pies

Pero incluso en esa corta sección, era posible ver que el túnel continuaba a una gran distancia por delante. Los pozos verticales se extendían desde el tubo principal, lo que sugería, dijeron los oficiales israelíes, que el túnel podría estar conectado a una red más grande más profundo de a tierra.