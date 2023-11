En Gaza, el alto el fuego trae “un poco de alivio”

Los residentes de la Franja de Gaza recibieron la noticia de un alto al fuego temporal con emociones encontradas el miércoles, expresando la esperanza de un respiro en el implacable bombardeo de Israel pero preocupados porque el breve alto no significara el fin de la guerra.

“Hay un poco de alivio”, dijo Ahmed Nassar, un taxista de 27 años, en una entrevista telefónica, añadiendo que esperaba que el acuerdo no fracasara. “Dios quiera, a medianoche lo veremos”.

El inicio del alto al fuego, que permitiría la liberación de 50 rehenes retenidos en Gaza y 150 prisioneros palestinos detenidos en Israel, iba a ser anunciado en 24 horas y durar al menos cuatro días, dijo el gobierno de Qatar, que ayudó a liderar las negociaciones. La pausa en el combate también permitiría la entrega de más ayuda y combustible para civiles en Gaza, según Qatar.

El Sr. Nassar, quien huyó de su barrio del norte de Gaza, Jabaliya, y ahora vive en la parte central de la franja, dijo que el acuerdo planteaba la posibilidad de que un alto el fuego más duradero llegue en las próximas semanas, lo que permitiría a su familia regresar y revisar su hogar.

Pero los funcionarios israelíes han señalado que la guerra destinada a erradicar a Hamas, que gobierna Gaza, continuará. Por ahora, han dicho que los 1,7 millones de palestinos desplazados por el combate no podrán regresar a sus hogares durante la pausa.

La pausa de cuatro días “no garantiza el fin de las operaciones militares en la Franja de Gaza”, dijo Bisan Owda, quien ha estado documentando la guerra en redes sociales. “Este período no es suficiente para sacar los cuerpos muertos de debajo de los escombros y enterrarlos, buscar a las personas desaparecidas, abrir las carreteras, atender a los heridos.”

Las autoridades de salud de Gaza dicen que más de 12,000 personas han muerto desde el inicio de la represalia de Israel contra Hamas por los ataques terroristas del 7 de octubre que mataron a unas 1,200 personas en Israel, según funcionarios israelíes. La mayoría de los 1,7 millones de personas desplazadas huyeron de sus hogares en el norte del territorio y fueron evacuadas al sur tras repetidas órdenes israelíes.

“Quiero ir a casa”, dijo Hind Khoudary, una periodista independiente que se quedó para documentar la guerra después de que su familia fuera evacuada de la franja, en Instagram. Una pausa temporal “sin ir a casa no tiene sentido”, agregó.

Firas Al-Derby, de 17 años, quien se refugia con sus padres en una escuela superpoblada dirigida por las Naciones Unidas en el sur, dijo que no escuchó la noticia del alto al fuego y el intercambio de prisioneros debido a las deficientes redes de comunicación en Gaza. Cuando un reportero del New York Times le informó por teléfono sobre el acuerdo que se alcanzó durante la noche, sonó poco entusiasmado. La noticia significaba poco para su madre, Hanan, quien está enferma de cáncer y no ha podido continuar su tratamiento después de que el único hospital de cáncer de Gaza cerrara el mes pasado.

“¿Creen que mi mamá estaría feliz con un alto al fuego temporal?” dijo. “Lo único que la haría feliz ahora es poder continuar con su tratamiento contra el cáncer”.

El ambiente en la escuela el miércoles por la mañana no era de celebración, dijo, porque la pausa no está destinada a durar.

“Este trato no es un alto el fuego”, dijo. “Es tiempo de descanso para los soldados”.