En el juicio por el atentado de Bali, las víctimas describen su dolor y los prisioneros piden disculpasEn el juicio por el atentado de Bali, las víctimas describen su dolor y los prisioneros piden disculpas.

Familiares de turistas asesinados en el bombardeo terrorista de 2002 en Bali, Indonesia, hablaron de un dolor eterno y devastador y dos prisioneros que conspiraron en el ataque renunciaron a la violencia en nombre del Islam el jueves ante un jurado militar de EE. UU. reunido en la Bahía de Guantánamo para deliberar su sentencia.

Los prisioneros, Mohammed Farik Bin Amin y Mohammed Nazir Bin Lep, ambos malayos, se declararon culpables la semana pasada de cargos de crímenes de guerra por conspirar con un afiliado de Al Qaeda que llevó a cabo el ataque. Los bombardeos mataron a 202 personas de 22 naciones.

“Ningún Dios de ninguna religión recompensa actos de horror”, dijo Solomon Lamagni-Miller, de 18 años, de Londres. Nació después de que su tío, Nathaniel Dan Miller de 31 años, fue asesinado en el bombardeo y leyó una declaración escrita por la madre de la víctima, su abuela.

Christopher Snodgrass de Glendale, Arizona, dijo que la pérdida de su hija, Deborah, de 33 años, en el bombardeo y otras “actividades terroristas en todo el mundo” lo dejó despreciando “más del 20 por ciento de la población mundial, los musulmanes. Soy una persona religiosa, y la persona llena de odio que me he convertido ciertamente no es lo que yo quería.”

Haciendo eco del sentimiento de varios familiares, pidió al jurado que “trate a estos asesinos de tal manera que no puedan hacer a otros lo que nos han hecho a nosotros”.

Durante horas esta semana, padres, madres, un hermano y tres hermanas de las víctimas ofrecieron descripciones angustiadas de la búsqueda de familiares desaparecidos, de quemaduras que alteran la vida y del vacío dejado por la muerte de jóvenes que habían ido de vacaciones a Bali y nunca volvieron a casa.

Dos de los hermanos mayores del Sr. Bin Amin pidieron al jurado con lágrimas en los ojos que fueran comprensivos. Luego, ambos acusados renunciaron a sus pasados terroristas, se disculparon con las familias y dijeron que fueron torturados mientras estaban en la red secreta de cárceles en el extranjero de la CIA de 2003 a 2006.

Los hombres fueron capturados en Tailandia en junio de 2003. Un jurado militar de EE. UU. está escuchando el caso para decidir una sentencia en un rango de 20 a 25 años y no puede otorgar crédito por el tiempo cumplido. Sin embargo, existe un acuerdo secundario y secreto en el que los hombres podrían regresar a Malasia más tarde este año.

Los hermanos de Bin Amin volaron desde Kuala Lumpur, la capital de Malasia, y se sentaron en la parte pública de la galería de espectadores, donde una cortina azul separaba a los familiares de los muertos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania.

El hermano mayor, Fadil, de 62 años, un arquitecto educado en Birmingham, Inglaterra, dijo con tristeza a la corte que su madre enseñó a los 10 hijos una forma pacífica de Islam. “De alguna manera se desvió” y tomó malas decisiones, dijo.

En la galería se encontraba Matthew Arnold, quien viajó a Guantánamo desde su hogar en Birmingham y testificó que su hermano Timothy, de 43 años, estaba en Bali para un torneo de rugby cuando fue asesinado “por esta atrocidad”.

“La vida de mi familia ha cambiado por completo por las acciones de los autores de este crimen”, dijo. “Y me gustaría que el tribunal, el Sr. Bin Amin y el Sr. Bin Lep, fueran conscientes de los efectos devastadores de sus acciones en tantas personas inocentes y decentes”.

Bin Amin, que mantuvo la cabeza baja en la mesa de la defensa durante horas de testimonio, se disculpó con las víctimas, su familia y “todos los musulmanes. Esto no es lo que me enseñaron de niño”, dijo.

En sus dos décadas de detención en EE. UU., dijo, “he cambiado. Ya no soy un joven enojado. Soy una persona reformada. Mi fe ha evolucionado.”

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, ambos hombres ofrecieron un testimonio secreto a principios de semana para el futuro juicio por crímenes de guerra de Encep Nurjaman, un prisionero conocido como Hambali a quien los fiscales retratan como el cerebro de ataques terroristas en Indonesia en 2002 y 2003. Pero ambos dijeron en sus confesiones que no tenían conocimiento directo del papel de Hambali en el ataque.

El jueves, Bin Amin fue más allá.

“No supe nada sobre el bombardeo de Bali hasta después de que sucedió”, dijo, describiendo su papel en el plan de ayuda a algunos de los autores del atentado después del bombardeo y en la asistencia en transferencias de dinero que podrían usarse para otros ataques.

Mostró dibujos que hizo de sí mismo siendo torturado, que fueron recientemente desclasificados para mostrar al jurado.

El coronel George C. Kraehe, el fiscal del caso, no se opuso a la obra de arte que mostraba a Bin Amin desnudo, con una capucha, engrilletado en posiciones dolorosas y en un momento sostenido en cruz en una lona de plástico por guardias con máscaras, con uno vertiendo agua en su nariz y boca.

Christine A. Funk, la abogada de Bin Amin, dijo que la exhibición de la obra de arte era para ayudar al jurado “a evaluar el castigo apropiado”.

Bin Lep dijo que no quería que el legado de la tortura “definiera quién soy”.

También dijo: “Perdono a las personas que me torturaron.

Admitió sus crímenes. “Soy culpable de mi papel en el bombardeo de Bali”, dijo.

Se describió a sí mismo como “joven, inmaduro y terco” cuando fue a Afganistán en 2000 y 2001 para entrenar con Al Qaeda.

“Todo lo que deseo ahora es paz”, dijo. “Deseo esa paz para todos aquí, pero especialmente para las víctimas y sus familias.”