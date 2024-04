El problema es Netanyahu: por qué decenas de miles están protestando en Israel.

Pelotones de manifestantes en Israel presionan por la liberación de los rehenes en Gaza, derramándose a las calles esta semana con algunos exigiendo que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu renuncie y convoque elecciones.

La ira pública por el fracaso en lograr un acuerdo de rehenes alcanzó su punto máximo el 30 de marzo en las protestas más grandes que el país ha visto desde el comienzo de su guerra con Hamás hace seis meses.

En manifestaciones en todo Israel, las más grandes en Tel Aviv y Jerusalén, las multitudes cantaban y agitaban pancartas y banderas. Algunas personas prendían fuegos en la calle. En respuesta a grupos más pequeños que bloqueaban las calles, la policía empujaba a la gente, traía caballos y empleaba cañones de agua, lo que llevó a arrestos, según relatos de testigos, videos e imágenes.

Un punto de inflexión llegó el sábado cuando algunos familiares de rehenes actuales o anteriores dijeron a TIME que comenzó a pedir la renuncia de Netanyahu para liberar a sus seres queridos, uniendo fuerzas con los manifestantes antigubernamentales.

Eyal Nouri, cuya tía Adina Moshe fue liberada de cautiverio en noviembre, le dice a TIME en una llamada telefónica que ve al primer ministro como obstáculo para un acuerdo. “Nos dimos cuenta de que Netanyahu es el problema”, dice. “Si estás administrando el gobierno, estás a cargo”.

Netanyahu dijo en una declaración en video publicada el domingo que estaba haciendo todo lo posible para asegurar la liberación de los rehenes. “Quien diga que no estoy haciendo todo para devolver a nuestros rehenes está equivocado y está engañando a otros. Quien conozca la verdad y siga repitiendo esta mentira está causando un dolor innecesario a las familias de los rehenes”, dijo el primer ministro. “Reitero: me comprometo a devolver a todos nuestros rehenes, mujeres y hombres, civiles y soldados, vivos y víctimas. No dejaré a ninguno detrás de mí”.

En respuesta a las preguntas de TIME sobre las protestas y las críticas a Netanyahu, Ophir Falk, Asesor de Política Exterior del Primer Ministro de Israel, dijo en un comunicado escrito el miércoles: “Todo el gobierno y el pueblo de Israel tenemos a los rehenes y sus familias en nuestros corazones y constantemente en nuestros pensamientos”.

“Destruir a Hamás y liberar a los rehenes no son objetivos mutuamente excluyentes. Por el contrario, estas misiones se complementan entre sí”, dijo, añadiendo que la presión militar sobre Hamás condujo a la liberación previa de rehenes. “Israel continuará haciendo lo necesario para lograr todos sus objetivos justos en la guerra”.

Hamás tomó como rehenes a 253 personas el 7 de octubre, según la oficina del primer ministro. Hasta finales de marzo, 130 permanecían con vida en Gaza, con 34 se cree que están muertos. Los que siguen con vida incluyen 111 hombres y 19 mujeres, incluyendo dos niños menores de cinco años y 11 extranjeros.

Mientras Israel enfrenta presiones internas, también está bajo crecientes críticas en el extranjero por su bombardeo retaliatorio e invasión de Gaza que han causado la muerte de 32,850 palestinos, según el ministerio de salud dirigido por Hamás y trabajadores de ayuda internacional.

Esto es lo que hay que saber sobre las protestas en Israel.

¿Qué quieren los manifestantes en Israel?

La demanda principal es que el gobierno haga lo que sea necesario para asegurar un acuerdo de rehenes inmediato.

“No habrá victoria si los rehenes no vuelven”, dice Gil Dickmann, cuyo primo Carmel Gat, de 39 años, es rehén. “No me importa la sangre ni la venganza, no quiero ver a personas muriendo en ninguno de los lados de la frontera. Lo que quiero ver es que los rehenes regresen y los palestinos vuelvan a casa de donde fueron expulsados”.

Dickmann dice que la presión ha estado aumentando desde hace unos meses, pero finalmente “todo estalló porque nos cansamos de esperar”. Él y otros están aplicando presión porque están preocupados de que las negociaciones actuales entre Israel y Hamás “podrían ser la última oportunidad para obtener a la mayoría de los rehenes con vida, porque cada día que pasa sus vidas están en peligro”.

The Times of Israel informó que negociadores israelíes regresaron esta semana de la mediación sin conseguir un acuerdo.

Desde hace dos meses, se han celebrado manifestaciones semanales en Tel Aviv por dos grupos, uno centrado en asegurar un acuerdo de rehenes y otro pidiendo la dimisión del gobierno, dice Nouri. Pero el sábado, esas protestas se fusionaron cuando algunas familias de rehenes decidieron que Netanyahu debe irse y hicieron sus primeras declaraciones públicas organizadas pidiendo su renuncia.

“Hemos estado callados y se nos ha ordenado que permanezcamos en silencio durante seis meses, pero ya no más”, dice Efrat Machikawa, cuyo tío Gadi Moses, de 80 años, es rehén. “Soy un miembro de la familia muy preocupado y un ciudadano en una democracia que tiene el derecho a decir basta, y si no puedes hacerlo, que lo haga otra persona…Él es el culpable. Es un fracaso; es su fracaso”.

Nouri y Machikawa dicen que creen que Netanyahu está poniendo la política por encima del bien común, con Machikawa agregando que debería ceder como acto de liderazgo.

Sin embargo, Dickmann dice que él y algunas otras familias siguen siendo apolíticos: “No me importa realmente quién es el primer ministro en este momento, lo que me importa es que los rehenes regresen”.

¿Cómo han escalado recientemente las protestas?

Las protestas se intensificaron el sábado en Tel Aviv, con un grupo prendiendo fuego en la entrada del Ministerio de Defensa y otro reuniéndose en la vía principal Begin, dice Nouri.

Machikawa dice que la policía cortó el sistema de altavoces justo antes de que le tocara hablar. Luego vio que las cosas se volvían caóticas en la autopista debajo del puente en el que se encontraba: “Vi a la policía empujando y siendo muy, muy agresiva con cualquier persona que estuviera cerca de ellos”. Cuando bajó del puente, vio “grandes caballos negros llegando y alguien gritando que no pisara la carretera, que no se permitía estar allí, que no era una protesta aprobada”. Luego huyó porque tenía miedo, dice.

Dickmann dice que la policía fue “más violenta” de lo esperado, algo que “la mayoría de nosotros no esperábamos” en contra de las familias de los rehenes. Nouri dice que fue un grupo más pequeño, aproximadamente 50 personas, el que entró en conflicto con la policía, mientras él y muchos otros no tuvieron problemas.

Protestas igualmente masivas y controvertidas tuvieron lugar en Jerusalén el domingo, lunes y martes, según informes.

En una declaración enviada por correo electrónico a TIME, la Policía de Israel dice que los eventos recientes en Tel Aviv y Jerusalén requirieron “nuestra rápida e decisiva intervención debido a las violaciones del orden público y a las preocupaciones por la seguridad”. La policía dijo que 17 personas fueron arrestadas por conducta desordenada en el distrito de Tel Aviv el sábado, y que desde el domingo, 10 personas fueron arrestadas por varios actos de conducta desordenada, incluyendo, pero no limitándose a, prender fuegos en las carreteras, usar pirotecnia y vandalizar intencionadamente una motocicleta de la policía.

La Policía de Israel dice que está “dedicada a garantizar la seguridad pública y mantener el orden respetando los derechos individuales de expresar sus opiniones de manera legal”.

“Si bien la Policía de Israel seguirá permitiendo protestas legales, tomaremos medidas contra cualquier intento de perturbar el orden público, poner en peligro la vida cotidiana de la ciudad e incitar a la violencia o violar la ley. Nuestro objetivo es prevenir la incitación, los discursos de odio y la conducta ilegal en todas sus formas”, dice la declaración. “Cada situación se evalúa individualmente, considerando factores como la seguridad pública y el cumplimiento de la ley. La policía está autorizada a intervenir según sea necesario para mantener el orden, incluyendo dispersar reuniones ilegales y realizar arrestos”.

Hasta el miércoles, los manifestantes acampaban afuera del Knesset, el Parlamento de Israel, y dormían en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, dice Nouri.

El Knesset entrará en receso del 7 de abril al 19 de mayo, un receso que los miembros de las familias de los rehenes denunciaron en medio de la crisis. Dickmann dice que el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, una coalición de la que forma parte, está trasladando su oficina de Tel Aviv a Jerusalén durante el receso del Knesset y planea una gran manifestación el 7 de abril, coincidiendo con el aniversario de seis meses de la guerra.

¿Cómo ha respondido Netanyahu?

En su mensaje en video el domingo, Netanyahu respondió a las críticas de que no estaba trabajando tan duro como podría para liberar a los rehenes. Dijo que las negociaciones eran “la única manera de devolver a nuestros rehenes”. Pero dijo que Israel no podía aceptar la posición de Hamás de permitir el “retorno no supervisado de gazatíes, incluidos terroristas de Hamás, al norte de la Franja” por “ramificaciones de seguridad”.

“La verdad es que cuando Israel muestra flexibilidad en las negociaciones, Hamás endurece sus posiciones”, dijo el primer ministro.

Netanyahu también criticó la llamada para elecciones ahora, diciendo que hacerlo durante la guerra “paralizará las negociaciones para la liberación de nuestros rehenes y al final llevará a la conclusión de la guerra antes de alcanzar sus objetivos, y los primeros en elogiarlo serán Hamás, y eso lo dice todo”.

Contáctenos en [email protected].