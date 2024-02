“Funcionarios occidentales critican los comentarios de Trump sobre la OTAN” por Reuters

© Reuters.

PARÍS (Reuters) – Altos funcionarios occidentales criticaron al ex presidente Donald Trump el domingo después de que sugiriera que Estados Unidos podría no proteger a los aliados de la OTAN que no gasten lo suficiente en defensa ante una posible invasión rusa.

“Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán mutuamente socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo”, dijo el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un comunicado escrito.

“Cualquier ataque a la OTAN se encontrará con una respuesta unida y enérgica”, agregó, en reacción a los comentarios del sábado de Trump, quien probablemente será el candidato republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de este año.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, también intervino.

“El lema de la OTAN ‘uno para todos, todos para uno’ es un compromiso concreto. Socavar la credibilidad de los países aliados significa debilitar a toda la OTAN”, escribió en la plataforma de redes sociales X.

“Ninguna campaña electoral es una excusa para jugar con la seguridad de la Alianza.”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania publicó el mensaje ‘Uno para todos y todos para uno’ con la etiqueta #StrongerTogether en su cuenta en inglés de X después de los comentarios de Trump.

El Presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, dijo: “Las declaraciones imprudentes sobre la seguridad de la OTAN y la solidaridad del Art. 5 solo sirven a los intereses de (el presidente ruso Vladimir) Putin”.

El Artículo 5 del tratado de la OTAN establece que un ataque armado contra un miembro de la alianza se considerará un ataque contra todos ellos, desencadenando la autodefensa colectiva.

Trump, al hablar durante un mitin político en Carolina del Sur y al parecer relatar una reunión con líderes de la OTAN, citó al presidente de “un gran país” al que no nombró y preguntando: “Bueno, señor, si no pagamos, y Rusia nos ataca, ¿nos protegerá?”

“Yo dije: ‘¿No pagaste? ¿Eres un moroso?’ Él dijo: ‘Sí, digamos que pasó’. No te protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que les dé la gana. Tienes que pagar”

“Hemos escuchado eso antes … Nada nuevo bajo el sol”, dijo el Comisionado de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton, en una entrevista con la televisión LCI de Francia, y agregó:

“Tal vez tenga problemas de memoria, realmente fue una presidenta, no de un país, sino de la Unión Europea”, dijo Breton, refiriéndose a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y una conversación que tuvo con Trump en 2020.

“No podemos apostar por nuestra seguridad cada cuatro años dependiendo de esta o aquella elección, a saber, la elección presidencial de Estados Unidos”, añadió Breton, y dijo que los líderes de la Unión Europea entendían que el bloque necesitaba aumentar sus propios gastos militares y capacidades.

Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca, cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump, dijo: “Alentar invasiones de nuestros aliados más cercanos por parte de regímenes asesinos es impactante y desequilibrado, y pone en peligro la seguridad nacional estadounidense, la estabilidad global y nuestra economía en casa”.

Los 31 estados miembros de la OTAN han acordado un objetivo de gastar al menos el 2% del producto interno bruto en defensa, pero las estimaciones de la OTAN han demostrado que solo 11 países están gastando tanto.