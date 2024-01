Revisión final de los auriculares UX2000: Increíble cancelación de ruido a un precio asequible

El último par de auriculares con cancelación de ruido Final que probé fueron los deliciosamente simples y muy bien precio Final UX3000. Me gustó su construcción, me gustó su calidad de sonido, y me gustó lo fácil que eran de usar. No fueron un par de auriculares que cambiaron el juego, sino que se acercaron a su trabajo con un tipo de toque más suave e inesperado.

Tuvieron éxito: fueron súper simples, bloquearon un montón de ruido y sonaron increíbles no solo por el precio, sino por algo mucho más caro. Ahora, Final espera llevar la fórmula ganadora a un precio aún más bajo con el Final UX2000. ¿Lo ha logrado?

Final UX2000: Precio y disponibilidad

(Crédito de la imagen: Future)

El precio de los Final UX2000 es muy sólido, y puedes conseguir un par por $119/£99. Eso es bastante menos que la competencia, y los hace casi un robo cuando miras sus características.

Puedes encontrarlos en la mayoría de los buenos minoristas de auriculares, aunque probablemente tu forma preferida será a través de Amazon.

Final UX2000: Construcción y ajuste

(Crédito de la imagen: Future)

Al sacarlos de la caja, podrías perdonarte si pensaras que cuestan mucho más de lo que realmente cuestan. El acabado mate de tacto suave hace mucho en este sentido, recordando a lo que encontrarás en los auriculares de gama alta de Sony, los WH-1000XM5. El plástico del que están hechos, aunque ligero, es agradable y resistente en la mano, y no parece que vaya a agrietarse. Ciertamente, durante el tiempo que he estado con ellos, nunca han mostrado signos de crujidos, grietas, u otros ruidos o sensaciones indeseados.

Los auriculares, y el acolchado sobre la diadema, son suaves y cómodos. Combine eso con su ligereza y la fuerza de sujeción tranquilizadora a lo largo de su cabeza, y tiene la receta para un conjunto de auriculares muy cómodos.

Los auriculares también se pueden plegar, gracias a sus bisagras y auriculares giratorios. Eso los hace fáciles de meter en una bolsa, aunque desearía que vinieran con una funda para que meterlos en esa bolsa fuera un poco menos preocupante. No estoy completamente preocupado de que se rompan cuando los pongo con mi computadora portátil, cables de carga y otros detritus variados de la mochila, pero una funda sería un largo camino en hacerme más confiado en su longevidad portátil.

Final UX2000: Características

(Crédito de la imagen: Future)

Los UX2000 son un par de auriculares increíblemente simples. Se encienden, se conectan a Bluetooth con la aplicación de configuración, y luego reproducen tu música. No hay una aplicación adicional de la que preocuparse, y el ANC se puede activar con un agradable botón físico en el auricular.

El ANC también es muy sólido, bloqueando todos los ruidos desagradables que podrías escuchar durante tu viaje o en una oficina ocupada. Aquí también hay solo un modo: encendido y apagado. Sin modo de transparencia y sin cancelación de ruido adaptativa. Es refrescantemente simple.

La duración de la batería es increíble, con Final afirmando que seguirán funcionando durante 45 horas. En comparación con algunas de las opciones más caras, eso es mucha energía, y los convierte en un candidato ideal para el viajero frecuente.

Mi característica favorita son los botones físicos en los auriculares: aquí no hay paneles táctiles incómodos, solo botones positivos y con clic para una satisfacción inigualable. Reproducir/pausa, subir y bajar el volumen, y un botón ANC: todo lo que necesitas para un conjunto completo de controles en el dispositivo.

Final UX2000: Calidad del sonido

(Crédito de la imagen: Future)

Si entiendes la idea de que algo suene oscuro, entonces tendrás una buena idea de cómo suenan los UX2000. Mientras que su hermano mayor y más caro tiene un perfil de sonido más neutral, estos tienen uno con más énfasis en los tonos graves y el registro más bajo, lo que hace una firma de sonido potencialmente más divisiva.

Mientras que el UX3000 apeló más a los audiófilos, el UX2000 quizás está más ponderado hacia las masas, lo cual no es de ninguna manera un problema, pero sí presenta sus propias peculiaridades de audio. El bajo cálido y contundente deja un poco hueca la gama media, y aunque detallados, los agudos están ligeramente más alejados en la mezcla de lo que encontrarás en los otros productos de Final. Para ser claro: suenan muy bien por el precio, pero están apuntando a un público diferente al de los modelos anteriores de Final.

Pon un poco de música dance, en mi caso Justice de Genesis, y tendrás un trato contundente. Ese sonido cálido y bajo es perfecto para una experiencia de baile impactante, y el trabajo de los franceses es enérgico y divertido.

El Rock Clásico también es divertido. Men at Work’s Underground tiene un maravilloso peso en el extremo bajo con su bajo saltarín, y las guitarras chillonas tienen un hermoso cuerpo. Los platillos se pierden un poco en la mezcla, pero es una escucha encantadora.

Donde los UX2000 realmente destacan en el departamento de sonido es la escena de sonido. Para un par de auriculares que en el Reino Unido cuestan menos de £100, es súper impresionante. Hay una apertura en el sonido que no se pierde en los graves; no es perfecto, pero es muy impresionante poder distinguir dónde están diferentes elementos de la música en la mezcla.

Final UX2000: Competencia

(Crédito de la imagen: Future)

Hay mucho en este rango de precios, pero solo hay unos pocos que realmente recomendaríamos. Los 1More Sonoflow son una gran opción inalámbrica, over-ear que no te costará mucho, aunque tienen una firma de sonido ligeramente diferente a la del UX2000.

De manera similar, los Soundcore Space One son un par de auriculares muy buenos que tienen un aspecto y sensación ligeramente diferentes a los de Final. No suenan tan bien y la cancelación de ruido no es tan impresionante, pero vienen con una bolsa de transporte en la caja para una protección extra.

Finalmente, puedes pagar alrededor de $50 más por el UX3000, que es un par de auriculares que suena mejor, pero la construcción y apariencia siguen siendo muy similares entre los dos. Tendrás que decidir si la firma de sonido alternativa vale el costo adicional.

Final UX2000: ¿Deberías comprarlo? Deberías comprarlos si…

Quieres un par de auriculares económicos con un buen sonido

No tienes muchas cosas duras en tu bolso

Te encanta la música dance

No deberías comprarlos si…

Quieres lanzarlos en tu bolso

Te gusta escuchar cada detalle de tu música

Final UX2000: Veredicto

(Crédito de la imagen: Future)

Los Final UX2000 son un par de auriculares increíbles por el precio, aunque algunos podrían quedarse queriendo algo si buscan algo neutral con sonido como el UX3000. Sin embargo, estos ofrecen algo diferente, por lo que no son solo una versión más barata de la oferta más impresionante de Finals.

Realmente he llegado a gustarme el UX2000. Desearía que hubiera una funda en la caja, o al menos algún tipo de bolsa de transporte, pero por el precio, son una excelente opción de lo que rápidamente se está convirtiendo en una marca que merece tu atención, sin importar qué tipo de auriculares quieras.

Héroes de cancelación de ruido

Los Final UX2000 sobresalen en un par de áreas, principalmente en su sólida cancelación de ruido. También ofrecen mucho bajo, lo que va a complacer a muchos oyentes.

