Israel planea ampliar la ‘Zona Humanitaria’ si invade Rafah.

La administración de Biden ha instado repetidamente a Israel a detener un gran asalto militar en Rafah, incluyendo en una reunión virtual la semana pasada. Durante esa reunión, los funcionarios estadounidenses evaluaron las opciones para el ataque presentadas por Israel, pero no estaban convencidos de que esos planes cumplieran con la insistencia del Presidente Biden de que cualquier operación sea diseñada para minimizar las bajas civiles, según un comunicado de la Casa Blanca.

En una conferencia de prensa en Washington el martes, David Satterfield, el enviado especial de EE. UU. para temas humanitarios en Gaza, reiteró las preocupaciones de la administración de Biden sobre los planes de Israel de invadir Rafah.

“No podríamos apoyar una operación terrestre en Rafah sin un plan humanitario apropiado, creíble y ejecutable”, dijo el Sr. Satterfield, advirtiendo que una invasión complicaría las entregas de ayuda y desplazaría a civiles que ya han sido desplazados varias veces.

“¿A dónde van a ir?”, dijo. “¿Cómo se van a satisfacer sus necesidades: refugio, medicinas, agua, saneamiento?”

Al-Mawasi ha sido previamente atacado por el ejército israelí, según los palestinos de la zona. Israel ha acusado a militantes de disparar cohetes desde Al-Mawasi.

“No hay un lugar seguro”, dijo el Sr. al-Hassi, el médico refugiado en Al-Mawasi. “Soy alguien que no tiene hostilidad hacia Israel o hacia nadie en el mundo, pero no puedo garantizar que el edificio, la tierra o el auto junto al que estoy no vayan a ser blanco de un ataque”.

En Rafah, Rajab al-Sindawi, un vendedor de ropa de segunda mano que había huido allí desde la Ciudad de Gaza en el norte, dijo que se sentía ansioso mientras él, su esposa y sus siete hijos se apretujaban en una pequeña tienda en la acera.

“La gente está esperando escuchar cómo nos van a trasladar”, dijo.

Michael Levenson, Anushka Patil y Lauren Leatherby contribuyeron con el reportaje.