Hombre de Florida demanda a G.M. y LexisNexis por la venta de sus datos de Cadillac

Cuando Romeo Chicco intentó obtener un seguro de auto en diciembre, siete compañías diferentes lo rechazaron. Cuando finalmente obtuvo el seguro, era casi el doble de la tarifa que pagaba anteriormente. Según una queja federal presentada esta semana buscando estatus de acción colectiva, fue porque su Cadillac XT6 de 2021 lo había estado espiando.

Los automóviles modernos han sido llamados “teléfonos inteligentes con ruedas”, porque están conectados a internet y llenos de sensores y cámaras. Según la queja, un agente de Liberty Mutual le dijo al Sr. Chicco que había sido rechazado debido a información en su “informe de LexisNexis”. LexisNexis Risk Solutions, un corredor de datos, tradicionalmente ha mantenido registros para las aseguradoras sobre infracciones de tráfico de los conductores, cobertura de seguros previos y accidentes.

Cuando el Sr. Chicco solicitó su archivo de LexisNexis, contenía detalles sobre 258 viajes que había realizado en su Cadillac en los últimos seis meses. Su archivo incluía la distancia recorrida, la hora de inicio y finalización de los viajes, y un registro de excesos de velocidad y frenadas o aceleraciones bruscas. Los datos habían sido proporcionados por General Motors, el fabricante de su Cadillac.

En una demanda contra General Motors y LexisNexis Risk Solutions presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, el Sr. Chicco acusó a las compañías de violación de las leyes de privacidad y protección al consumidor. La demanda sigue a un informe del New York Times que, sin el conocimiento de los consumidores, los fabricantes de automóviles han estado compartiendo información sobre su comportamiento de conducción con la industria de seguros, lo que resulta en aumentos en las tarifas de seguros para algunos conductores. LexisNexis Risk Solutions y otro corredor de datos llamado Verisk afirman tener datos de comportamiento de conducción del mundo real de millones de automóviles.

En su queja, el Sr. Chicco dijo que llamó a G.M. y a LexisNexis repetidamente para preguntar por qué sus datos habían sido recopilados sin su consentimiento. Finalmente le dijeron que sus datos habían sido enviados a través de OnStar, la compañía de servicios conectados de G.M., que también está nombrada en la demanda, y que se había inscrito en el programa Smart Driver de OnStar, una característica para recibir retroalimentación del conductor y distintivos digitales por una conducción segura.

El Sr. Chicco dijo que no se había inscrito en OnStar o Smart Driver, aunque había descargado MyCadillac, una aplicación de General Motors, para su automóvil.

“Lo que nadie puede decirme es cómo me inscribí en él”, dijo el Sr. Chicco al Times en una entrevista este mes. “Puedes decirme cuántas veces aceleré bruscamente el 30 de enero entre las 6 a.m. y las 8 a.m., pero ¿no puedes decirme cómo me inscribí en esto?”

Una portavoz de G.M., Malorie Lucich, dijo anteriormente que los clientes se inscribían en SmartDriver en su aplicación de automóvil conectado o en el concesionario, y que una cláusula en la declaración de privacidad de OnStar explicaba que sus datos podían ser compartidos con “terceros”. Sobre la demanda, dijo por correo electrónico que la empresa estaba “revisando la demanda” y no tenía comentarios, señalando en su lugar una declaración que la empresa había dado previamente sobre OnStar Smart Driver.

“El servicio OnStar Smart Driver de G.M. es opcional para los clientes”, decía la declaración. “Los beneficios para el cliente incluyen aprender más sobre sus comportamientos de conducción segura o el rendimiento del vehículo que, con su consentimiento, pueden ser utilizados para obtener cotizaciones de seguros. Los clientes también pueden cancelar la inscripción en Smart Driver en cualquier momento.”

LexisNexis Risk Solutions, que anteriormente dijo que analizaba el tipo de datos de conducción que el Sr. Chicco encontró en su archivo para crear una puntuación de riesgo que luego vendía a las aseguradoras, se negó a hacer comentarios.

“Nunca habría dado permiso para que estos datos se divulguen”, dijo anteriormente el Sr. Chicco. Llegado después de presentada la demanda, dijo que no tenía comentarios.

David Vladeck, profesor de derecho de Georgetown que anteriormente dirigió la oficina de protección al consumidor de la Comisión Federal de Comercio, dijo que los datos de conducción que las empresas estaban recopilando se consideraban muy sensibles, por lo que debería haber una “notificación clara” a los consumidores y un consentimiento explícito para su recopilación y venta.

El Sr. Vladeck dijo que esperaría una investigación de la F.T.C., así como demandas de los consumidores contra los fabricantes de automóviles y los corredores de datos.

“Sólo espera la avalancha”, dijo. “Viene”.