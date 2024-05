En busca de un grito: Los espectadores se quejan de la ronda de cabeza a cabezaBuscando un grito: Los espectadores se quejan de la ronda cara a cara.

Joel Dommett está de vuelta una vez más para presentar el programa donde las familias luchan entre sí para ganar £20,000 al identificar correctamente las respuestas de un montaje de clips en cuestión de segundos.

En el episodio que se emitió esta noche (sábado 4 de mayo), los Bhambras de Bradford y los Pohls de Rugby se enfrentaron entre sí.

Los Bhambras lo hicieron bien, pero perdieron en la ronda uno a uno, mientras que los Pohls aseguraron su lugar para enfrentarse a la ronda final y potencialmente llevarse a casa algo de dinero.

Sin embargo, los espectadores no estaban contentos con la forma en que funciona la ronda uno a uno, diciendo que anula todo lo que sucedió antes.

Al usar X (anteriormente conocido como Twitter), una persona escribió: “la ronda uno a uno anula completamente los primeros 40 minutos del programa en un intento descarado de llevar al equipo que quieren al final… este programa terrible #InWithAShout”.

Otro dijo: “La ronda uno a uno es muy injusta, la otra familia merecía ganar por sus esfuerzos lejos #inwithashout”.

Mientras tanto, otro escribió: “#inwithashout la ronda uno a uno es estúpida. Eso es todo lo que tengo que decir.”

Joel Dommett piensa que sería terrible jugando In For a Shout



Según lo reportado por What To Watch, Joel Dommett cree que no le iría muy bien si tuviera que jugar In For A a Shout en realidad.

Él dijo: “¡He aprendido que, aunque amo los programas de concurso, soy terrible jugándolos! Estuve en The Chase ¡y NO gané dinero! No soy muy bueno con la presión del tiempo, así que sería terrible en este juego.

“Es como en The Masked Singer, soy terrible juzgando y terrible adivinando quién está detrás de la máscara. ¡Así que estoy muy feliz de ser el chico que simplemente lee el autocue!”

Antes de que se emitiera la primera temporada, Dommett habló sobre su amor por los programas de concurso, diciendo: “Estoy obsesionado con los programas de concurso, por lo que presentar esto es un sueño hecho realidad.

“Crecí amando Challenge TV y veía todos esos programas de juegos de la vieja escuela de los años 1980 y 1990, presentados por el Sir Bruce Forsyth y Michael Barrymore, pero nunca me vi presentando uno.

“Ha sido muy divertido ayudar a planificar el juego: creo que tenemos algo que a los espectadores les encantará.”

In For a Shout se emite los sábados por la noche en ITV1 e ITVX.