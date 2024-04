Donald Trump muestra una cara dócil a su ira mientras comienza el juicio por el dinero de silencio.

La visión de un ceñudo Donald Trump sentado en una sala de tribunal de Nueva York, flanqueado por abogados, es tan común en este momento que ya no sorprende.

Sin embargo, había una tensión adicional, no hablada, cuando el ex —y quizás futuro— presidente de EE. UU. apareció en la corte penal de Manhattan el lunes por la mañana. Los cargos que enfrentaba —por su presunto papel en hacer pagos de silencio a una ex estrella porno— no eran civiles, sino criminales. Por lo tanto, no solo está en juego su reputación o su cuenta bancaria. Esta vez, Trump corre el riesgo de perder su libertad.

Eso podría explicar por qué apareció más dócil durante los argumentos iniciales de lo que ha estado en otros recientes juicios civiles sobre sus prácticas comerciales y difamación de un escritor de Nueva York. Vestido con una camisa blanca y corbata azul, Trump mantuvo su actitud firme durante una sesión abreviada de dos horas y media. En una ocasión, negó con la cabeza cuando un fiscal del gobierno le dijo a la corte que había interferido en las elecciones de 2016. Pero en su mayoría, Trump estuvo bastante calmado.

Tampoco atrajo a muchas personas. Su esposa, Melania, y su hija, Ivanka, no se vieron por ningún lado. En cambio, tuvo que conformarse con el apoyo moral de Andrew Giuliani, el hijo del ex alcalde de Nueva York y su anterior abogado Rudy.

Solo un puñado de partidarios se mezclaban en la plaza fuertemente patrullada frente al juzgado. Un hombre con una camiseta de baloncesto de Puerto Rico estaba debatiendo con una mujer china que le estaba ondeando una bandera de Trump y gritándole: ¡Ciudadano americano! Cerca, el pavimento aún estaba manchado en el lugar donde un hombre que defendía teorías de conspiración se prendió fuego el viernes.

Ese horrendo evento, junto a un banco de cámaras de televisión de noticias, contribuyó a la sensación de una ciudad enloquecida — ya sea la reciente violencia en el metro o las protestas contra Israel en la Universidad de Columbia que han llevado a la administración a llamar a la policía y cancelar clases presenciales.

Como es su costumbre en la sala del tribunal, Trump guardó su indignación para el pasillo, donde se explayó ante los reporteros sobre lo injusto de todo. “Es un caso de contabilidad, que es una cosa muy menor en términos de la ley —en términos de todos los crímenes violentos que están ocurriendo allá afuera,” dijo en un momento, repitiendo un argumento destinado a desacreditar a Alvin Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan. “Esto es lo que me saca de la campaña electoral. Porque debería estar en Florida en este momento, debería estar en Georgia en este momento, debería estar en muchos lugares haciendo campaña, pero estoy sentado aquí,” agregó.

En un sentido estricto, podría tener razón. Trump está acusado de 34 cargos de falsificar registros empresariales para ocultar un pago de $130,000 a Stormy Daniels para comprar su silencio en vísperas de las elecciones de 2016 sobre un encuentro pasado que él ha negado.

Sin embargo, en sus pormenores, el juicio seguramente se tratará de cosas mucho más siniestras que la contabilidad, como lo dejó claro Matthew Colangelo, abogado de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, en su argumento inicial de unos 30 minutos aproximadamente.

Colangelo recitó, en tono neutral, los comentarios ya infames que Trump hizo en 2005 a un presentador de Access Hollywood, en los que se jactaba de su atractivo hacia las mujeres y de cómo le gustaba “agarrarlas por el coño” —una línea que no ha perdido nada de su poder de causar repulsión desde que se emitió por primera vez hace ocho años. En la reñida contienda contra Hillary Clinton en 2016, historias de tabloides sobre otras infidelidades podrían haber hundido a Trump, argumentó Colangelo, diciendo: “Nunca lo sabremos.”

Trump lucía estoico. En los días venideros, podría encontrarse cara a cara con Daniels y Karen McDougal, una ex conejita de Playboy que también afirmó haber tenido un romance con Trump. Ambas figuran como posibles testigos del gobierno.

Mientras el jefe observaba, el abogado de Trump, Todd Blanche, utilizó su propio argumento inicial para tratar de humanizar a una figura demasiado grande que quizás sea la persona más famosa del planeta. Trump, le dijo al jurado, no era solo el ex presidente y una celebridad: “También es un hombre. Es un esposo. Es un padre,” y uno, “envuelto en inocencia”.

Por otro lado, Blanche arremetió contra el hombre que se espera sea uno de los principales testigos del gobierno: Michael Cohen, el ex abogado y solucionador de problemas de Trump que hizo el pago a Daniels y luego, según testimonios anteriores ante el Congreso, solicitó un reembolso a su jefe por “servicios legales”.

“Es un mentiroso confeso,” dijo Blanche, añadiendo que Cohen estaba “obsesionado con el presidente Trump —aún hasta el día de hoy”.

Dada la corta sesión, la fiscalía pasó solo unos minutos con su primer testigo: David Pecker, el ex editor del National Enquirer y confidente de Palm Beach. Pecker ha confesado previamente haber ayudado a su amigo Trump a comprar y enterrar historias desfavorables en una práctica conocida como “cazar y matar”.

Él trajo cabello engominado y alegría inesperada a la sala del tribunal el lunes. También impartió un poco de sabiduría sobre la publicación de tabloides, diciéndole al jurado: “Estando en la industria editorial durante 40 años, me di cuenta temprano en mi carrera de que lo único importante era la portada de la revista.”

Es algo que Trump, el maestro de la autopromoción, podría haberles dicho.