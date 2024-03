Emma Hayes dice que Sam Kerr, delantera de Chelsea, tiene el ‘apoyo total’ del club.

Sam Kerr ha anotado 99 goles en 128 partidos para el Chelsea.

La entrenadora del Chelsea, Emma Hayes, dice que Sam Kerr cuenta con el “total apoyo” del club después de ser acusada de acoso racial a un oficial de policía de Londres.

La capitana de Australia tiene programada su comparecencia en la Corte de Kingston upon Thames el 3 de febrero de 2025.

“Sam tiene todo nuestro apoyo, ella lo sabe”, dijo Hayes.

“Es un momento difícil para ella. Por supuesto, no puedo hacer comentarios, ya lo saben. Puedo decir que sé que ha declarado no culpable y no quiero hacer nada que pueda perjudicar a Sam hablando al respecto.

“Por esa razón, estoy segura de que pueden apreciar que eso es todo lo que voy a decir al respecto. Pero ella cuenta con todo nuestro apoyo, ella lo sabe, es muy importante que lo transmita, es algo que valoro mucho.

“Hay momentos difíciles, tiempos duros y mi papel en este club de fútbol es asegurarme de cuidar a nuestra gente, y quiero dejar claro que Sam será apoyada por mí y por todos los demás.”

Kerr fue acusada el 21 de enero de este año de “un delito con agravante racial según la Sección 4A [de la] Ley del Orden Público de 1986”, dijo un portavoz de la Policía Metropolitana.

“El cargo está relacionado con un incidente en el que un oficial de policía estaba respondiendo a una queja relacionada con una tarifa de taxi el 30 de enero de 2023 en Twickenham,” añadieron.

Kerr negó el cargo en una audiencia de preparación de declaración y juicio en la Corte de Kingston upon Thames el lunes.

La delantera actualmente está fuera de las canchas después de sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior en el campamento de entrenamiento en Marruecos en enero.