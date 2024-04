¡Elimina ahora estas tres aplicaciones de Android que pueden vaciar las cuentas bancarias y de valores de los usuarios!

Hay tres aplicaciones maliciosas que los usuarios de Android deben asegurarse de no tener instaladas en sus teléfonos. Investigadores de la empresa de software de ciberseguridad ESET (a través de The U.S. Sun) dicen que estas aplicaciones están diseñadas para robar la información personal de los usuarios, incluidas las credenciales necesarias para acceder a las aplicaciones financieras de las víctimas. Estas aplicaciones se presentan como aplicaciones de mensajería y, aunque pueden parecer que ofrecen funciones básicas y parecen legítimas, contienen el malware XploitSPY. Lo preocupante es que estas aplicaciones lograron pasar a través de Google Play Protect, que escanea todas las aplicaciones en los teléfonos Android todos los días para “prevenir la instalación de aplicaciones dañinas”. Desafortunadamente, los hackers han encontrado maneras de superar esta protección. Si tienes alguna de las tres aplicaciones que se enumeran a continuación en tu teléfono Android, ya sabes qué hacer. Desinstálalas inmediatamente:

Dink MessengerSim Info Defcom

A pesar de que estas aplicaciones han sido eliminadas de la tienda de Google Play, si las tienes instaladas en tu teléfono, aún pueden robar tu información personal y ayudar a los hackers a acceder a tus aplicaciones financieras. ESET señala que la campaña comenzó en noviembre de 2021 en un intento por hacer que los usuarios de Android instalen malware en sus dispositivos en India y Pakistán.

Dink Messenger es una de las tres aplicaciones que necesitas desinstalar

Para verificar si alguna de estas aplicaciones está en tu teléfono, ve a Configuración > Aplicaciones > Ver todas las aplicaciones y desplázate por la lista buscando las siete aplicaciones enumeradas en este artículo. Para eliminar una aplicación en tu teléfono Android, abre la tienda de Google Play > Toca el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla > Toca en Administrar aplicaciones y dispositivos > Toca en la pestaña Administrar > Selecciona el nombre de la aplicación que deseas desinstalar > Toca en Desinstalar. Hazlo ahora para proteger tus cuentas bancarias y financieras.

Defcom es otra aplicación de Android que podría eliminar tus cuentas financieras si no se desinstala

Puedes determinar si tu teléfono ha sido infectado con el malware XploitSPY observando los siguientes signos:

¿Tu dispositivo funciona más lento de lo normal con un rendimiento disminuido, incluida una conexión a internet más lenta?¿Se han cambiado los ajustes del sistema sin tu permiso? ¿La batería se descarga demasiado rápido?

Si has notado que el dinero ha desaparecido de tus aplicaciones financieras o has sido víctima de un robo de identidad, estos son signos de que tu teléfono podría estar ejecutando aplicaciones maliciosas. Además de encontrarse en aplicaciones listadas en Play Store, el malware puede instalarse en tu teléfono a través de archivos adjuntos infectados en correos electrónicos, anuncios maliciosos publicados en línea y desde sitios web de estafas a los que te hayan incitado a visitar.