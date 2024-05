Trader de SocGen despedido por apuestas arriesgadas afirma que fue utilizado como “chivo expiatorio”

Un logotipo frente a un edificio de oficinas de Societe Generale SA en el centro de París, Francia, el lunes 5 de febrero de 2024.

Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Un ex operador de Societe Generale que fue despedido por apuestas arriesgadas no autorizadas ha criticado al banco francés por convertirlo en un “chivo expiatorio” y por no asumir su parte de responsabilidad por no detectar las operaciones.

Kavish Kataria, quien fue despedido del escritorio Delta One del banco el año pasado, dijo que las ganancias y pérdidas de sus operaciones se reportaban diariamente a superiores en su equipo de Hong Kong, así como a los de la oficina principal de París, mientras que también se enviaba un correo electrónico diario sobre las transacciones.

“En lugar de asumir la responsabilidad de la falta en su sistema de riesgos y de no identificar las operaciones a tiempo, me despidieron y terminaron mi contrato,” dijo Kataria en un post en LinkedIn el jueves.

Estos comentarios se producen después de que SocGen confirmara a principios de semana que Kataria y el jefe de equipo Kevin Ng fueron despedidos el año pasado después de una revisión interna de sus transacciones. Un portavoz de SocGen se negó a comentar sobre el post, pero proporcionó una declaración sobre el despido del par.

“Nuestro estricto marco de control nos permitió identificar un incidente de trading aislado en 2023, que no generó ningún impacto y llevó a las medidas de corrección adecuadas,” decía la declaración.

Aunque SocGen no perdió dinero con las operaciones, las pérdidas podrían haber ascendido a cientos de millones de dólares si hubiera habido una caída del mercado, dijo una persona familiarizada con el asunto al FT.

Se informó que Kataria había estado operando con opciones en índices indios, lo cual no tenía permitido hacer, dijo la persona. Sin embargo, la mayoría de las operaciones eran intradía, y no se detectaban de inmediato, informaba el FT.

Kataria dijo que las operaciones se auto-registraban y que se enviaba un “correo electrónico diario a todo el grupo mencionando que las operaciones se habían reconciliado.”

“Es muy fácil para otras personas decir que no estábamos al tanto de las operaciones realizadas por mí,” escribió. “Esto significa que o no estabas haciendo bien tu trabajo o no eras apto para el mismo.”

Kataria se unió al banco en Hong Kong en 2021 y afirmó que hizo $50 millones para el escritorio en los últimos ocho meses solamente.

En su post de LinkedIn, pidió una mejor regulación después de ser despedido con el salario de siete días y su bono del año anterior fue retenido.

“La industria de trading es tan grande, pero no hay reglas o regulaciones que luchen por la justicia de los traders,” dijo.

La gestión de riesgos es un área crítica de enfoque para los bancos, y SocGen sigue marcado por las pérdidas de 4.9 mil millones de euros ($5.2 mil millones) acumuladas en 2008 por el “trader rebelde” Jerome Kerviel, que trabajaba en el mismo escritorio de derivados que Kataria.

El banco francés informó el viernes de una disminución del 22% en los ingresos netos del primer trimestre, menos de lo esperado, ya que las ganancias en ventas de derivados de acciones compensaron la debilidad en su banco minorista y el trading de renta fija.