El Vaticano dice que no hay herejía en permitir bendiciones para parejas del mismo sexo después de la resistencia de algunos obispos.

ROMA (AP) — Después de la oposición de algunos obispos en África, Polonia y otros lugares, el Vaticano defendió el jueves la reciente decisión del Papa Francisco de permitir bendiciones para parejas del mismo sexo, insistiendo en que no hay nada “herético” involucrado.

En un comunicado de cinco páginas, la oficina del Vaticano encargada de salvaguardar la ortodoxia doctrinal expresó comprensión de que algunas conferencias episcopales necesitan más tiempo para una “reflexión pastoral” sobre la aprobación formal del pontífice para tales bendiciones.

Pero “no hay lugar para distanciarse doctrinalmente” de la Declaración sobre las bendiciones “o considerarla herética, contraria a la Tradición de la Iglesia o blasfema”, dijo la declaración de la oficina, formalmente llamada la Congregación para la Doctrina de la Fe.

La nueva regla de bendiciones se produjo el mes pasado en forma de una declaración, un importante documento de la iglesia católica.

Algunos obispos dijeron de inmediato que no implementarían la nueva política.

“La prudencia y la atención al contexto eclesial y a la cultura local podrían permitir diferentes métodos de aplicación” de la nueva regla de bendiciones, “pero no una negación total o definitiva de este camino que se propone a los sacerdotes”, dijo la declaración del jueves.

Aún así, la oficina de vigilancia de la ortodoxia el jueves reconoció que en situaciones donde “hay leyes que condenan el simple hecho de declararse homosexual con prisión y en algunos casos con tortura e incluso muerte, no hace falta decir que una bendición sería imprudente.” Agregó: “Está claro que los obispos no desean exponer a las personas homosexuales a la violencia.”

Sin embargo, la declaración llamó “vital” que estas conferencias episcopales “no apoyen una doctrina diferente de la Declaración firmada por el papa.”

La declaración del jueves se esforzó en subrayar la postura del Vaticano de que “sigue firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda crear confusión.”

La aprobación del pontífice revirtió una política de 2021 de la oficina de doctrina del Vaticano que prohibía tales bendiciones con el argumento de que Dios “no bendice el pecado.”

El Vaticano sostiene que las personas homosexuales deben ser tratadas con dignidad y respeto, pero que el sexo homosexual es “intrínsecamente desordenado”. La enseñanza católica dice que el matrimonio es una unión de por vida entre un hombre y una mujer, es parte del plan de Dios y está destinado a la creación de nueva vida.

La conferencia episcopal de Zambia dijo que las bendiciones para parejas del mismo sexo “no se implementarán en Zambia”. La conferencia episcopal de Malawi dijo que “no se permitirán bendiciones de ningún tipo” para “uniones del mismo sexo de ningún tipo”.

En Zambia, el sexo gay es castigado con entre 15 años y cadena perpetua, y la ley lo coloca en la misma sección que la bestialidad. Las leyes de Malawi prevén hasta 14 años de prisión por sexo homosexual, con la opción de castigo corporal para los condenados.

Los obispos de Zambia dijeron que se necesitaría “una mayor reflexión” sobre las bendiciones y citaron las leyes del país contra la homosexualidad y su “patrimonio cultural” que rechaza las relaciones del mismo sexo como razones para su decisión.

Francisco en su papado ha hecho un esfuerzo de una década por hacer que la iglesia sea un lugar más acogedor para la comunidad LGBTQ+. Pero su enfoque sigue generando resistencia entre los líderes católicos tradicionalistas y conservadores.

La declaración del jueves subrayó que el Vaticano permitía “bendiciones pastorales breves y sencillas”.

“Esta forma de bendición no ritualizada, con la simplicidad y brevedad de su forma, no pretende justificar nada que no sea moralmente aceptable”, dijo la declaración del dicasterio.

La declaración fue firmada por el cardenal Victor Manuel Fernández, un prelado argentino que es asesor teológico de Francisco.

Concluyó diciendo que en algunos lugares, “será necesaria alguna catequesis que pueda ayudar a todos a comprender que este tipo de bendiciones no son un respaldo a la vida llevada por aquellos que las solicitan” ni una “absolución, ya que estos gestos están lejos de ser un sacramento o un rito.”