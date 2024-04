El talento de Gran Bretaña: Amanda Holden molesta a las mamás en Facebook.

Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon y Bruno Tonioli regresaron al panel de jueces con Anthony (Ant) McPartlin y Declan (Dec) Donnelly como presentadores.

Los jueces revelaron previamente que se otorgarán nueve botones dorados en esta serie, rompiendo su límite habitual de uno por persona.

🌟 ¡Un fin de semana dorado de talento se acerca! 🌟

Sintoniza #BGT en @ITV 1, @ITVX y @WeAreSTV mañana por la noche a las 7:30 pm y el domingo por la noche a las 7:40 pm ¡para un comienzo dorado de la nueva serie! pic.twitter.com/64Sl4sDQlV

— BGT (@BGT) 19 de abril de 2024

La jueza Amanda Holden fue la comidilla de Twitter (anteriormente conocido como X) y Facebook esta noche.

Un espectador publicó: “La verdad mi parte favorita de #BGT es ver a todas las mamás de Facebook quejarse de que Amanda Holden está mostrando un poco de escote”.

Otro espectador criticó sus credenciales: “Cada año cuando comienza Britain’s Got Talent. Siempre me pregunto qué talento tiene Amanda Holden que le permite juzgar a los demás”.

“Amanda Holden juzgando talento, oh la ironía”, fue una queja similar.

Alguien más comentó: “No soporto ya la falsa risa de Amanda Holden #BGT”.

La verdad mi parte favorita de #BGT es ver a todas las mamás de Facebook quejarse de que Amanda Holden está mostrando un poco de escote pic.twitter.com/RPYZlGck6P

— LADY ZOE (@TheRealZoeMBE) 20 de abril de 2024

Lecturas recomendadas:

¿Quién ganó Britain’s Got Talent en 2023? Nuevo talento se presentará en la nueva serie

¿Qué recibe el ganador de Britain’s Got Talent por sus esfuerzos?

¿Cuándo comenzó Britain’s Got Talent? El programa de ITV se prepara para otra serie

¿Cuánto es el patrimonio neto de Ant y Dec cada uno?

Se cree que el dúo de presentadores tiene alrededor de £62 millones cada uno.

Según The Sun, Ant y Dec firmaron un contrato de tres años por £40 millones con ITV en 2022.

El acuerdo incluye la presentación de favoritos familiares como Britain’s Got Talent, I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! y Saturday Night Takeaway.

Se espera que este acuerdo valga £50 millones, pero el monto exacto es desconocido.

Se informa que los presentadores de Newcastle han invertido mucho en propiedades y se cree que poseen casas con un valor combinado de alrededor de £10 millones.

Cómo ver Britain’s Got Talent



Britain’s Got Talent se transmitirá a una hora ligeramente más tarde el domingo 21 de abril a las 7:40 pm.