El príncipe Harry retira demanda por difamación contra el editor del Mail on Sunday.

Apenas un mes después de ganar una histórica demanda por hackeo telefónico contra una editorial británica, el príncipe Harry retiró el viernes una demanda por difamación no relacionada contra la editorial de otro periódico sensacionalista, The Mail on Sunday.

The Daily Mail, un periódico hermano de The Mail on Sunday, informó que los abogados de Harry, duque de Sussex, retiraron su reclamación de que fue difamado en un artículo sobre sus arreglos de seguridad después de que él y su esposa, Meghan, se separaron de la familia real británica y se trasladaron a Estados Unidos en 2020.

El periódico mencionó que la decisión de retirar el caso hará que Harry sea responsable de 250,000 libras, o $316,000, en costos legales incurridos por Associated Newspapers, que publica The Mail on Sunday y The Daily Mail.

En un comunicado, una portavoz de Harry dijo que tras un fallo desfavorable el mes pasado sobre su petición para desechar parte del caso de la defensa, el duque decidió centrarse en la seguridad de su familia, “en lugar de estos procedimientos legales que siguen dándole una plataforma a las afirmaciones falsas del Mail de todos esos años atrás”.

El portavoz dijo que los costos legales en el caso aún no se habían calculado, por lo que era “prematuro especular” sobre la responsabilidad de Harry.

Aunque es un revés, la decisión del viernes de retirar la demanda sirve principalmente para dramatizar cuánto litigio está involucrado el hijo menor del rey Carlos III. Harry todavía está persiguiendo un desafío legal contra el Ministerio del Interior de Gran Bretaña por rebajar su protección policial financiada públicamente después de que él y Meghan dejaron de ser “miembros trabajadores” de la realeza.

También sigue demandando a Associated Newspapers, así como a News Group Newspapers, la editorial de The Sun, alegando que hackearon su teléfono y violaron su privacidad. Estos son cargos similares a los que Harry ganó contra The Mirror el mes pasado, cuando un juez encontró que Harry y otros fueron víctimas de hackeos “generalizados y habituales”.

Este caso contra The Mail giraba en torno a una cuestión más estrecha: ¿El periódico difamó al afirmar que engañó al público en la disputa sobre si él y su familia seguirían recibiendo protección policial financiada públicamente?

Los abogados de Harry argumentaron que el artículo, publicado el 19 de febrero de 2022, afirmaba erróneamente que el duque no se ofreció a pagar por su seguridad con su propio bolsillo hasta después de haber presentado una demanda contra el Ministerio del Interior por reducir su protección. Dijeron que hizo esa oferta por primera vez en una reunión con miembros de la familia real en Sandringham, la residencia campestre de la reina Isabel II, en enero de 2020.

Los abogados de Harry también argumentaron que el artículo del Mail describía al duque como haber movilizado una “maquinaria de relaciones públicas”, que dijeron “trató de manipular e confundir de manera inapropiada y cínica a la opinión pública” sobre la disputa de seguridad.

Pero en un fallo el 8 de diciembre, el juez Matthew Nicklin dijo que los abogados de The Mail tenían una verdadera oportunidad de demostrar que el artículo reflejaba una “opinión honesta”, en lugar de ser difamatorio. El juez escribió: “Es posible que el acusado argumente que esto fue una clase magistral en el arte de ‘espinar'”.

Entre los efectos duraderos de la amarga ruptura de Harry con la familia real, su seguridad ha sido uno de los más obstinados y ha generado más litigios. En mayo pasado, un tribunal rechazó su petición de pagar privadamente la protección de la Policía Metropolitana cuando él y su familia visitan Gran Bretaña. Los abogados del Ministerio del Interior argumentaron que era inapropiado que los agentes de policía, en efecto, fueran contratados como guardias de seguridad privados.

Harry todavía está a la espera de un fallo sobre si el Ministerio del Interior, a través de su Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas, conocido por el acrónimo Ravec, tenía derecho a rebajar su protección policial después de dejar de ser un miembro trabajador de la realeza.