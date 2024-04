Acciones de Tesla: ¿Está a punto Elon Musk de obligar a todos a ver a Tesla como una empresa de inteligencia artificial después de las ganancias?

La mirada de todos estará puesta en el Director Ejecutivo Elon Musk el martes durante la llamada de ganancias del primer trimestre de Tesla (TSLA) mientras los inversores buscan claridad e información sobre su estrategia y si Musk está rebrandeando a Tesla a plena vista. Las acciones de TSLA cayeron temprano el lunes.

Se ha hecho cada vez más evidente en las últimas semanas que Musk y Tesla se están enfocando en incrementar su atención en la autonomía, la Conducción Totalmente Autónoma (FSD) y su programa de robotaxis, ya que la demanda de vehículos eléctricos ha disminuido en 2024.

Con la liberación de las ganancias y los ingresos del primer trimestre de Tesla el martes por la noche, Wall Street podría obtener algunas respuestas.

La semana pasada, Tesla anunció planes para despedir a más del 10% de su fuerza laboral global, con ejecutivos clave abandonando la compañía, y Musk diciendo que es parte de la siguiente “fase de crecimiento”.

Los despidos se producen después de que Reuters informara el 6 de abril que Tesla ha cambiado su enfoque del Modelo 2 de próxima generación de $25,000 a favor de priorizar sus esfuerzos en su programa de robotaxis. Tras el informe, Musk anunció rápidamente que Tesla presentará el robotaxi el 8 de agosto.

Musk también recurrió a X, anteriormente conocido como Twitter, el 6 de abril y dijo: “Tesla es una compañía de IA/robótica y energía sostenible”. El jefe de Tesla ha dicho durante mucho tiempo que la compañía es más que solo una empresa automotriz, pero su reciente proclamación señala un alejamiento del término automóvil.

Una pregunta clave para la llamada de ganancias de Tesla es si Elon Musk está posponiendo el Modelo 2 por varios años.

Añadiendo incertidumbre, Tesla la semana pasada solicitó a los accionistas que ratificaran el plan de compensación de 2018 de $56 mil millones de Musk a pesar de que un tribunal de Delaware anuló el plan a principios de este año. La reunión de accionistas está programada para el 13 de junio. Musk en enero publicó en X que se sentía “incómodo al hacer crecer a Tesla para ser líder en IA y robótica” sin alrededor del 25% del control de votos.

Acciones de Tesla: Alejándose del Negocio de Vehículos Eléctricos

El lunes, las acciones de TSLA cayeron un 4.9% a 139.90 en la acción del mercado del lunes, alcanzando un nuevo mínimo de 52 semanas de 138.80.

Las acciones de Tesla cayeron alrededor del 2% el viernes, bajando un 14% en la semana y por debajo de los mínimos de abril de 2023.

El analista de Deutsche Bank, Emmanuel Rosner, escribió el jueves que ahora parece que el futuro de Tesla está ligado a “resolver el código de la autonomía total sin conductor”, lo que representa un “desafío tecnológico, regulatorio y operativo significativo”.

El analista agregó que el cambio de enfoque al robotaxi es “cambio de tesis” y que podría experimentar una “transición potencialmente dolorosa en la base de accionistas” con inversores de vehículos eléctricos “tirando la toalla” y “siendo eventualmente reemplazados por inversores de IA/tecnología con un horizonte de tiempo considerablemente más largo”.

Mientras tanto, el analista de Morgan Stanley, Adam Jonas, escribió el miércoles que “parece” que Tesla está saliendo de la tradicional industria automotriz de vehículos eléctricos.

Preparándose para las Ganancias del Q1

Con pocos detalles sobre la estrategia de Musk sobre el robotaxi y el vehículo de próxima generación, los inversores y analistas parecen estar inquietos antes de la próxima llamada de ganancias del primer trimestre el martes después del cierre del mercado.

Los analistas proyectan que las ganancias del primer trimestre caerán más del 42% a 49 centavos por acción con las ventas disminuyendo casi un 5% a $22.2 mil millones. Si las EPS del primer trimestre de Tesla llegan como se espera, sería el nivel trimestral más bajo desde que el gigante de los vehículos eléctricos alcanzó 48 centavos por acción en el segundo trimestre de 2021. Sería la primera caída de ingresos interanual desde el comienzo de la pandemia.

Tesla recientemente reclasificó la Conducción Totalmente Autónoma de FSD Beta a FSD supervisada. Eso sugiere que el gigante de los vehículos eléctricos podría reconocer más ingresos diferidos de FSD, dando un impulso a las EPS. Como resultado, el flujo de efectivo de Tesla será un número importante a tener en cuenta en el Q1.

Tesla también comenzó en abril a ofrecer pruebas gratuitas de FSD con la compra de un vehículo nuevo. Luego, durante el fin de semana, la compañía de vehículos eléctricos redujo el precio anual de FSD en un 33% a $8,000. Este movimiento se produce dos semanas después de que redujera el precio mensual de la suscripción de FSD a $99 por mes, en lugar de $199 por mes.

Tesla informó a principios de abril que las entregas globales del primer trimestre totalizaron 386,810 mientras que produjo 433,371 vehículos. Las entregas incluyeron un total combinado de 369,783 unidades del Modelo 3 y Modelo Y junto con 17,027 vehículos “otros”. Las entregas de Tesla en el primer trimestre de 386,810 no llegaron ni siquiera a la estimación más baja y representan el nivel más bajo de entregas trimestrales desde las 344,000 en el segundo trimestre de 2022.

El gigante de los vehículos eléctricos culpó el rendimiento del primer trimestre a problemas con la producción del Modelo 3 actualizado junto con los cierres de fábrica.

Mientras tanto, el informe de entregas del primer trimestre de Tesla fue la primera vez que la compañía incluyó los totales de Tesla Energy, otro signo de que el gigante global de los vehículos eléctricos está cambiando, o ampliando, su enfoque de manera oficial.

Recortes de Precios de Vehículos Continúan Después de Desaparecer los Descuentos

Tesla volvió a recortar los precios de los vehículos durante el fin de semana, con reducciones de precios de vehículos eléctricos en EE. UU., China y Europa.

En los EE. UU., el Modelo Y ahora comienza en $42,990 antes de incentivos y excluyendo impuestos y tarifas. El precio de entrada del Modelo S es de $72,990, mientras que el Modelo X comienza en $79,990. El Modelo Y y el Modelo X son elegibles para créditos del IRA por Reducción de la Inflación de $7,500.

Los precios de Cybertruck y Model 3 de Tesla no cambiaron, con la producción de ambos vehículos eléctricos aún baja. Esto ocurrió después de que Tesla eliminara todos los descuentos de EE. UU. para modelos de inventario existentes la semana pasada. Por lo tanto, los precios efectivos del Modelo Y son más altos en EE. UU. que una semana antes.

“Otros autos cambian de precio constantemente y a menudo por amplios márgenes a través de recargos de concesionarios e incentivos de fabricantes/concesionarios”, escribió Musk en X el domingo. “Los precios de Tesla deben cambiar con frecuencia para igualar la producción con la demanda”.

Para mantener el impulso de ventas en 2023 y 2024, TSLA ha recortado agresivamente los precios de los vehículos y ha ofrecido descuentos. Los márgenes de beneficio bruto del automóvil, excluyendo los créditos regulatorios, que alcanzaron un máximo del 30% en el cuarto trimestre de 2021 en medio de la escasez de chips de la industria, han caído bien por debajo del 20%.

Rendimiento de las Acciones de Tesla

Las acciones de TSLA cayeron un 14% la semana pasada a 147.05, su peor nivel desde enero de 2023. Las acciones de Tesla ahora han caído más de un 16% en abril después de caer alrededor del 13% en marzo.

La semana anterior, TSLA subió casi un 4%, impulsado por la promesa de Elon Musk de revelar un robotaxi el 8 de agosto. Pero las acciones de Tesla ahora han caído más del 40% en 2024 y las acciones se negocian muy por debajo de las medias móviles de 50 días y 200 días.

Las Acciones de Tesla Se Han Desplomado En 2024, Pero Al Menos Son Más Baratas, ¿Cierto?

Mientras tanto, las acciones de Tesla han estado en una disminución desde hace casi 900 días, su segundo período largo de caída desde su oferta pública inicial (OPI) en 2010, según Charlie Bilello, estratega jefe del mercado en Creative Planning.

La opinión de Wall Street tiene las ganancias de Tesla en 2024 firmemente por debajo del nivel de 2023. Eso indica otro año de declive de ganancias para esta acción de crecimiento. Actualmente, Wall Street espera que las ganancias por acción de Tesla sean de solo $2.67 en 2024, según FactSet. Eso representaría un declive de más del 14% respecto al $3.12 del año pasado.

Las estimaciones de consenso de EPS de Wall Street para Tesla en 2024 ahora han caído un 30% desde finales de 2023.

Mirando más adelante, el consenso de Wall Street tiene el EPS de Tesla en 2025 en $3.64, bajando desde la proyección de $5.29 a finales de 2023, según FactSet.

El gigante de los vehículos eléctricos ocupa el octavo lugar en el grupo de 35 miembros de fabricantes de automóviles de IBD. La acción tiene una calificación compuesta de 28 sobre el mejor posible 99. Las acciones de Tesla también tienen una calificación de fuerza relativa de 11 y una calificación de EPS de 67.

