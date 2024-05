Sunak instará a los líderes universitarios a proteger a los estudiantes judíos en el campus.

El primer ministro Rishi Sunak de Gran Bretaña le dirá a los líderes universitarios el jueves que hagan más para combatir el antisemitismo en los campus universitarios, en una señal de creciente insatisfacción dentro del gobierno sobre el reciente crecimiento de campamentos establecidos por estudiantes que protestan por la guerra en Gaza. Los vicecancilleres de algunas de las universidades prominentes de Gran Bretaña han sido invitados a Downing Street para discutir sobre “el aumento de abusos antisemitas hacia los estudiantes judíos en el Reino Unido”, dijo la oficina del Sr. Sunak en un comunicado emitido con anticipación a la reunión. Gran Bretaña hasta ahora no ha visto el tipo de disturbios presenciados en los campus estadounidenses. Pero recientemente han surgido campamentos de protesta a pequeña escala, en su mayoría pacíficos, alrededor de varias universidades, incluidas Oxford, Cambridge, Newcastle, Leeds y Manchester. “Las universidades deben ser lugares de debate riguroso pero también bastiones de tolerancia y respeto para cada miembro de su comunidad”, dijo el Sr. Sunak en el comunicado publicado por su oficina antes de la reunión. “Una minoría vocal en nuestros campus está interrumpiendo la vida y estudios de sus compañeros estudiantes y, en algunos casos, propagando hostigamiento y abuso antisemita. Eso tiene que parar”.

La oficina del primer ministro no mencionó campamentos específicos en su comunicado, pero citó las preocupaciones de la Unión de Estudiantes Judíos, que dice representa a 9,000 estudiantes judíos en Gran Bretaña e Irlanda. La organización recientemente dijo que “si bien los estudiantes tienen derecho a protestar, estos campamentos crean un ambiente hostil y tóxico en el campus para los estudiantes judíos.” El gobierno planea dejar en claro que las universidades deben tomar acciones disciplinarias inmediatas si se descubre que algún estudiante está incitando al odio racial o la violencia, y deben contactar a la policía si creen que se ha cometido un acto criminal, dijo Downing Street. Las conversaciones también apuntarán a ayudar a dar forma a nuevas directrices oficiales sobre cómo combatir el antisemitismo en el campus. El gobierno dice que la Oficina de Estudiantes, un regulador de la educación superior, también podría recibir el poder de imponer sanciones si hubiera evidencia clara de que las universidades no estaban tomando medidas suficientes o apropiadas para abordar el acoso, incluido el abuso antisemita. Gavriel Sacks, copresidente de la Sociedad Judía de la Universidad de Cambridge, dijo en una entrevista telefónica que el grupo había intensificado su apoyo a los estudiantes ofreciendo eventos de salud mental y noches de cine. Sacks, de 20 años, dijo que la ansiedad en Cambridge había aumentado entre algunos estudiantes judíos en los últimos meses, y especialmente en la última semana, después del establecimiento de un campamento el lunes. Pero el campamento y las protestas en sí mismas habían sido “en su mayor parte pacíficas”, dijo, y aunque había razones para estar ansioso, dijo que aún se sentía seguro y protegido en el campus. “No queremos exagerar o hacer que la gente esté más ansiosa”, dijo. Sacks dijo que le habían contado sobre algunos comentarios antisemitas dirigidos a personas identificablemente judías en manifestaciones. Dos estudiantes judíos que iban camino a las oraciones matutinas el martes fueron llamados “cerdos”, dijo. “Creemos que representan a la minoría”, dijo él sobre la retórica antisemita. Aún así, dijo, había preocupaciones. Los grupos que representan a estudiantes judíos en Cambridge y otros campus también han sido algunos de los que apoyaron los campamentos pro palestinos. La Sociedad Judía SOAS en la Universidad de Londres, por ejemplo, dijo en las redes sociales que estaba “hombro a hombro” con los compañeros de clase que establecieron un campamento el lunes. “No nos quedaremos encerrados mientras los medios emplean cínicamente una falsa preocupación por la seguridad judía para demonizar nuestra causa”, dijo el grupo. La profesora Deborah Prentice, vice canciller de Cambridge, dijo en un comunicado que la universidad estaba “totalmente comprometida con la libertad de expresión dentro de la ley y el derecho a protestar”. Agregó que la prioridad de la universidad seguía siendo “la seguridad de nuestro personal y estudiantes. No toleraremos el antisemitismo, la islamofobia o cualquier otra forma de odio racial o religioso en nuestra comunidad”.