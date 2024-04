El silicio de Apple está matando a la Mac de escritorio

Con el lanzamiento de la MacBook Air M3 hace aproximadamente un mes, la línea de laptops de Apple se puso al día, con cada MacBook equipando alguna versión del chip M3, lo último en silicio de Apple. Por lo tanto, ahora debería llegar el momento de la actualización de la línea de desktops Mac.

Sin embargo, de los cuatro modelos en la línea de desktops Mac de Apple, solo uno tiene un chip M3, el iMac. Esa actualización llegó hace cinco meses después de una espera de dos años, y ni siquiera sabemos si el resto de las líneas van a recibir una actualización antes de que llegue el M4. Entonces, ¿qué está pasando con las desktops Mac de Apple? Solo Apple lo sabe con certeza. Pero podemos analizar el estado de la línea de desktops Mac basándonos en cada modelo e intentar entender qué está pensando Apple.

Mac mini

La falta de una actualización M3 en el Mac mini es desconcertante si consideramos su historial de lanzamientos anteriores. Cuando Apple presentó el M1, el Mac mini compartió el protagonismo con las primeras máquinas de silicio de Apple. Luego, cuando llegó el M2 Pro, Apple añadió un modelo de gama alta con un chip M2 Pro como una máquina de rendimiento de menor costo. En ambas ocasiones, el Mac mini estuvo a la vanguardia del lanzamiento de un nuevo chip.

Podría ser adecuado que Apple actualice el Mac mini (a la izquierda) y el Mac Studio en 2024, pero no es una certeza.

Sin embargo, las cosas han cambiado este año. Apple lanzó los chips M3 y M3 Pro en el evento Scary Fast Mac en octubre, por lo que tendría sentido que el Mac mini M3 y M3 Pro siguieran. Eso no ha sucedido y no hay rumores que indiquen que un nuevo modelo esté llegando pronto. La historia de actualizaciones de Apple antes de Apple silicon con el Mac mini es esporádica en el mejor de los casos, pero ya no hay excusa para mantener al Mac mini en un chip más antiguo a menos que Apple tenga planeado saltarse una o dos generaciones.

iMac

En caso de que te lo hayas perdido, Apple actualizó el iMac con un chip M3 (así como con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3) el otoño pasado. Es una buena actualización desde el M1 que reemplazó, pero dado que Apple presentó su diseño actual en 2021, ahora está en la fase de actualización incremental donde los nuevos iMacs se centrarán en el rendimiento y poco más. Apple ni siquiera introdujo un nuevo color como lo hizo con la MacBook Air M2 y la MacBook Pro M3.

No queremos restarle importancia a cada actualización del iMac en adelante, pero las actualizaciones de chips incrementales son algo predecibles. Además, parece que el ritmo de Apple con el iMac es actualizarlo cada dos generaciones de chips, lo que significa que no recibiremos otro iMac hasta el chip M5, probablemente en 2026 o 2027.

Apple podría revitalizar la línea iMac lanzando un modelo pro más grande, pero parece que eso tampoco está en camino. Apple dijo específicamente que un iMac de 27 pulgadas no está en sus planes (aunque han surgido rumores de un iMac Pro de 32 pulgadas) pero a menos que Apple esté siendo reservado, el modelo de 24 pulgadas es el que tendremos por un tiempo.

Mac Studio

Sorprendentemente, Apple presentó el Mac Studio junto con el Studio Display en un evento en marzo de 2022. Representaba una máquina de escritorio veloz que era más potente que un Mac mini pero menos expansible que el Mac Pro con un espacio extremadamente reducido.

El Mac Studio recibió los chips M2 Max y M2 Ultra hace menos de un año, por lo que una actualización aún no se siente tardía a pesar de que los modelos de alta gama de MacBook Pro ya tienen un M3 Max. Concebiblemente, Apple podría actualizar esta Mac en la WWDC en junio con un nuevo chip, dado que no esperamos que la rediseñen por un tiempo, si es que lo hacen. Pero también parece que podría pasar una generación sin recibir una actualización.

Mac Pro

Apple lanzó el primer Mac Pro en 2006 como una máquina de gama ultra alta y hoy en día es menos relevante que nunca. Por un lado, el Mac Studio es miles de dólares más barato y tan rápido. Por otro lado, los mayores puntos de venta: gráficos actualizables y memoria, desaparecieron cuando se anunció el modelo M2 Ultra el pasado junio. Lo único que diferencia al Mac Pro del Mac Studio es el diseño, unos cuantos puertos extras y almacenamiento actualizable.

Entonces, la pregunta sigue en pie: ¿Realmente importa si Apple actualiza el Mac Pro o no? El Mac Pro siempre se ha dirigido a un nicho particular, por lo que no genera una gran cantidad de ventas. También son usuarios que no actualizan sus Macs tan frecuentemente como lo hacen los usuarios de Mac mini o iMacs.

Al igual que con el Mac Studio, Apple podría fácilmente omitir el M3 Ultra y esperar al M4 en 2025. Han esperado años entre actualizaciones antes: pasaron seis años completos entre el cilindro (2013) y la torre de rejilla (2019).

¿Hay alguna esperanza para los desktops?

Si Apple lanza nuevos desktops Mac en 2024, el Mac mini y el Mac Studio son los candidatos más probables, pero ni siquiera esas actualizaciones menores se sienten seguras. Sabemos que Apple actualizará la MacBook Air y Pro con un nuevo chip en cada generación, y que un nuevo iPhone y Apple Watch llegarán cada año, pero los desktops Mac son mucho menos seguros.

Con el silicio de Apple, los desktops Mac deberían tener el mismo ritmo que las laptops de Apple, pero está claro que los desktops Mac han pasado a un segundo plano. Es cierto que Apple probablemente no necesita actualizarlos tan frecuentemente como las MacBook, pero un ritmo más largo debería al menos traer algo más de innovación. Esperamos dos años para la más pequeña de las actualizaciones del iMac y el esperado Mac Pro con Apple silicon eliminó funciones en comparación con el modelo de Intel que reemplazó.

Ni siquiera Apple cambió el diseño del Mac mini o el Mac Pro cuando recibieron sus actualizaciones de Apple silicon. Había rumores de un Mac Pro más pequeño y un mini más delgado con nuevos colores, pero en su lugar, tenemos las mismas carcasas antiguas que Apple ha vendido durante años. Incluso el iMac, que sí recibió una actualización de diseño significativa con Apple silicon, es más derivativo que nuevo y carece de la creatividad salvaje que solía tener. Y apostamos a que no será muy diferente dentro de una década si es que aún existe.

Luego está la confusión de precios. Un Mac mini al máximo para igualar el almacenamiento y RAM del Mac Studio termina con el mismo precio a pesar de que el Studio tiene un procesador mejor. El Mac Pro con el mismo chip M2 Ultra, memoria y almacenamiento que el Mac Studio cuesta $3,000 más por un par de puertos USB-C adicionales y una caja más grande. Y el Mac Pro no ofrece opciones de procesador de gama alta que las que obtienes en el Mac Studio a pesar de los persistentes rumores de un chip “Extreme”.

Mientras que las MacBooks M3 ofrecen una clara combinación de características y opciones, parece que Apple vende una variedad de desktops Mac porque tiene que hacerlo, no porque haya considerado cuidadosamente lo que necesitan los consumidores. Apple no vende una MacBook Air con un chip M3 Pro, sin embargo, el Mac mini tiene una opción M2 Pro de alto precio. El Mac Studio es genial, pero o bien él o el Mac Pro resultan innecesarios. Y Apple se niega a dar a los compradores de iMac lo que realmente necesitan: una pantalla más grande.

Los desktops Mac pasan a un segundo plano en comparación con la línea de MacBooks porque las ventas de laptops dominan el mercado y generalmente la gente no actualiza los desktops Mac con tanta frecuencia. Parece que Apple ha determinado que el asiento ahora está más atrás que antes. No hace falta buscar más allá del Vision Pro con Mac Virtual Display, pronto todo tu Mac estará alojado en un casco con un monitor virtual de 100 pies y no necesitarás un Studio Display de $1,599 conectado a tu Mac Studio de $1,999. Eso es genial, pero esa misma innovación debería llegar a los desktops Mac de Apple.

Para los fans de Apple a quienes les gusta ver que los productos de la compañía tengan la última y mejor tecnología, es decepcionante. La actual línea de desktops Mac de Apple ofrece diseños y características excelentes, aunque en su mayoría está compuesto por chips M2 que son relativamente antiguos, pero cuando ves que, por ejemplo, el M2 Max ofrece el mismo rendimiento de CPU que un M3 Pro, hace que los clientes duden en tomar una decisión de compra y los lleva inevitablemente hacia las MacBooks, donde el valor y la variedad son mucho mayores.

Apple sigue fabricando desktops Mac, pero el juego de espera para las actualizaciones es más largo y más incierto que nunca. Y con muy poco en el horizonte, es solo cuestión de tiempo antes de que desaparezcan para siempre.