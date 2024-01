El Senado votará sobre un posible congelamiento de la ayuda a Israel mientras los demócratas cuestionan la conducta de la guerra.

Cuando Hamas desató un sangriento ataque contra Israel en octubre, hubo un clamor bipartidista rápido y firme de apoyo en el Congreso para que los Estados Unidos no escatimaran en respaldar una respuesta militar sólida por parte del Estado judío. Cien días después, ese consenso en el Capitolio muestra signos de desgaste, ya que los demócratas de izquierda, alarmados por el creciente balance humano de la guerra en Gaza, presionan para limitar la ayuda a Israel o imponer condiciones estrictas a ella.

El esfuerzo ha dividido a los demócratas y ha generado un intenso contra esfuerzo de cabildeo por grupos pro-Israel. Alcanzará su punto máximo el martes, cuando el Senado vote sobre una resolución que congelaría toda la ayuda de seguridad de los EE. UU. a Israel a menos que el Departamento de Estado produzca un informe dentro de 30 días que examine si el país cometió violaciones de derechos humanos en su conducta de la guerra. Si la administración de Biden no cumple con el plazo, la ayuda se restablecería una vez que el Congreso reciba el informe, o tome votos separados para asegurar que la asistencia continúe sin interrupciones.

La medida, forzada al piso por el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, tiene pocas posibilidades de aprobación dada la oposición de republicanos y demócratas. Pero es solo una de una serie de medidas que los progresistas en el Senado han propuesto en las últimas semanas que reflejan su malestar con la conducta de Israel en la guerra y plantean preguntas sobre si y en qué circunstancias los Estados Unidos enviarían una nueva inyección de fondos para respaldar al país.

“Aumenta la preocupación entre el pueblo estadounidense y en el Congreso de que lo que Israel está haciendo ahora no es una guerra contra Hamás, sino una guerra contra el pueblo palestino”, dijo el Sr. Sanders en una entrevista. “Que con la ayuda militar estadounidense, los niños estén muriendo de hambre, es para mí — quiero decir, simplemente no sé qué adjetivos puedo usar. Es vergonzoso. Y creo que no soy el único que siente eso”.

El presidente Biden en octubre solicitó un paquete de seguridad nacional de emergencia amplio, incluidos aproximadamente $14 mil millones para respaldar a Israel en el conflicto, pero el debate sobre esa medida se ha centrado en gran medida en la suma mucho mayor destinada a Ucrania. Muchos republicanos se oponen a enviar más dinero a Kiev, y otros han insistido en que debe ir acompañado de una represión migratoria en la frontera de EE. UU. con México que ha sido objeto de negociaciones minuciosas.

Pero la ayuda a Israel está tropezando con sus propios obstáculos, ya que la campaña militar en Gaza continúa y el número de palestinos muertos supera los 24,000, la mayoría de ellos civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza.

La creciente cifra de muertes, junto con los obstáculos que Israel ha impuesto para llevar ayuda a los civiles atrapados bajo bombardeo, ha inspirado protestas en las calles de ciudades de los Estados Unidos y cargos de genocidio en la Corte Internacional de Justicia. También ha provocado lamentaciones en la administración Biden, ya que altos funcionarios presionan a Israel para que reduzca las operaciones militares y permita más asistencia, manteniendo al mismo tiempo un apoyo público a la guerra.

En las últimas semanas, más de una docena de senadores demócratas, casi todos de la ala izquierda del partido, se han sumado a varias medidas para limitar o imponer condiciones a la ayuda de seguridad a Israel. Una de ellas requeriría una garantía por parte del presidente de que cualquier armamento suministrado se utilizaría de acuerdo con la ley de EE. UU. e internacional.

Otros senadores que respaldan la resolución han argumentado que no debería ser controvertido exigir responsabilidad en una guerra mortal.

“Plantea preguntas importantes sobre la conducta de la guerra y los derechos de los civiles”, dijo el senador Peter Welch, demócrata de Vermont, sobre la resolución de Sanders en un comunicado. “El Congreso y el pueblo estadounidense merecen respuestas a estas preguntas”.

Sin embargo, incluso algunos demócratas preocupados por las acciones de Israel se muestran reacios al enfoque de Sanders. El Congreso no ha invocado la arcaica autoridad de derechos humanos en la que se basa la resolución de Sanders desde 1976.

“Estoy en contra”, dijo el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, a los reporteros la semana pasada, explicando que estaba enfocando sus esfuerzos en otros lugares.