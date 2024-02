El Senado aprueba un paquete de ayuda de $95 mil millones para Israel y Ucrania, pero su destino sigue siendo incierto. (Senate approves a $95 billion aid package for Israel and Ukraine, but its fate remains uncertain)

El Senado aprobó un esperado paquete de ayuda extranjera para Ucrania e Israel el martes por la madrugada, lo que representa un respaldo bipartidista del proyecto de ley después de meses de negociaciones, alertas en el campo de batalla y diatribas políticas. Sin embargo, la medida enfrentó una fuerte oposición en la Cámara de Representantes, donde la resistencia republicana amenazó con matarla.

La votación de 70 a 29 reflejó una masa crítica de apoyo en el Congreso para la legislación de ayuda de emergencia de $95 mil millones y para continuar armando a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa. La medida proporcionaría $60.1 mil millones adicionales para Kyiv, lo que llevaría la inversión total de EE. UU. en el esfuerzo de guerra a más de $170 mil millones, así como $14.1 mil millones para la guerra de Israel contra Hamas y casi $10 mil millones en ayuda humanitaria para civiles en zonas de conflicto, incluidos los palestinos en Gaza.

Pero también dividió a los republicanos y auguró un camino complicado en la Cámara liderada por el Partido Republicano, donde el presidente sugirió el lunes por la noche que no actuaría sobre la medida.

Veintidós republicanos del Senado votaron con casi todos los demócratas a favor del proyecto de ley, cinco más que los que ayudaron a superar un obstáculo procedimental final el lunes por la noche, mientras que el resto del partido argumentó en contra de continuar financiando la batalla de una nación extranjera para proteger su soberanía sin primero reprimir la afluencia de migrantes a Estados Unidos a través de su frontera con México.

La votación tuvo lugar después de una sesión de noche en el Senado en la que una serie de opositores republicanos hicieron discursos denunciando diversos aspectos del proyecto de ley, azuzados por el expresidente Donald J. Trump. El exabogado instó a los senadores del Partido Republicano a rechazar una versión anterior que incluiría un acuerdo de seguridad fronteriza bipartidista, lo que generó hostilidad hacia la medida.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo en un comunicado el lunes por la noche: “Los republicanos de la Cámara dejaron en claro desde el comienzo de las discusiones que cualquier legislación suplementaria de seguridad nacional debe reconocer que la seguridad nacional comienza en nuestra propia frontera”.

El intermediario senatorialzó también críticas al presidente de la Mesa.

“En ausencia de haber recibido ningún cambio en la política fronteriza del Senado, la Cámara tendrá que seguir trabajando por su cuenta en estos asuntos importantes”, dijo.

Su comentario sugirió que el único camino para que el proyecto de ley de ayuda extranjera llegue a la Cámara de Representantes sería que una coalición bipartidista como la del Senado, incluidos republicanos de tendencia más moderada, llegara a un consenso y usara medidas extraordinarias para lograr su aprobación.

” Si queremos que el mundo siga siendo un lugar seguro para la libertad, los principios democráticos y nuestra prosperidad futura, entonces América debe liderar el camino, y con este proyecto de ley, el Senado declara que el liderazgo de Estados Unidos no vacilará, no fallará”, dijo el senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la mayoría, después de la votación, añadiendo: “Con el fuerte apoyo bipartidista que tenemos aquí en este Senado con esta votación, creo que si el presidente del Congreso lleva este proyecto de ley al pleno de la Cámara, se aprobará con el mismo fuerte apoyo bipartidista”.

El líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, celebró la votación como un triunfo sobre los escépticos en su propio partido, aunque se abstuvo de desafiar directamente al presidente de la Cámara para que llevara el proyecto de ley al pleno de la Cámara.

“El Senado entiende las responsabilidades de la seguridad nacional de Estados Unidos y no las descuidará”, dijo McConnell en un comunicado después de la votación. “La historia asienta cuentas. Y hoy, en el valor del liderazgo y la fuerza de Estados Unidos, la historia registrará que el Senado no vaciló”.

No obstante, la postura de McConnell representó un quiebre con la mayoría de los republicanos en el Congreso, que han repudiado la medida, reflejando un alejamiento de la postura tradicionalmente beligerante del partido y de la creencia en proyectar el poder estadounidense y los principios democráticos en todo el mundo.

El presidente Trump en particular ha arremetido contra la legislación desde la campaña. En los últimos días, argumentó en las redes sociales que era “estúpido” que Estados Unidos ofreciera ayuda extranjera en lugar de préstamos y animó a Rusia a “hacer lo que les dé la gana” con los miembros de la OTAN que no gastaran suficiente dinero en su propia defensa.

La presión poco hizo para erosionar una coalición de republicanos que votaron múltiples veces para hacer avanzar el proyecto de ayuda; de hecho, el bloque creció a medida que la legislación avanzaba hacia su aprobación.

Esa tarea será más difícil en la Cámara liderada por los republicanos, donde el presidente controla el pleno de la Cámara, y los legisladores de extrema derecha han mostrado disposición a bloquear la legislación contra la que se oponen, incluso para llevarla a votación. No obstante, si los defensores pueden reunir suficiente apoyo de los demócratas y de republicanos de tendencia más moderada y centrados en la seguridad nacional dispuestos a desafiar a Trump y a la extrema derecha, podrían esquivar la oposición mediante una maniobra conocida como una petición de descarga. Eso permite a los legisladores llevar la legislación al pleno si logran reunir las firmas de una mayoría de la Cámara, 218 miembros, que pidan la acción.

En el Senado, los republicanos que apoyaron la legislación argumentaron que su aprobación era crucial para mantener el estatus internacional de Estados Unidos como guardián de la democracia de estilo occidental frente a las amenazas planteadas por regímenes autoritarios. Resaltaron la guerra de Ucrania como una prueba crítica de si Washington está comprometido con plantarle cara a agresores como el presidente Vladimir V. Putin de Rusia.

“Si solo se mantiene así durante los próximos dos años, Putin está perdiendo”, dijo el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, en referencia al esfuerzo de guerra de Ucrania. Argumentó que ayudar a Kyiv podría debilitar el control de poder de Putin y “seguro que vale la pena $60 mil millones o $600 mil millones para deshacerse de él”.

Tillis también desestimó la idea de que el escepticismo de los votantes republicanos fuera razón para oponerse al proyecto de ley. “Cuando la gente usa la base como una razón para decir que tiene que oponerse, yo digo, voy a casa, muestro respeto a mi base, disipo los rumores, hablo sobre los hechos”, dijo. “Y luego no tengo problemas con mi base”.

Muchos de los oponentes republicanos citaron también la falta de restricciones fronterizas estrictas para Estados Unidos como motivo de su rechazo. Pero también lideraron la campaña la semana pasada tras la versión de la legislación que emparejaba la ayuda con medidas más estrictas de seguridad fronteriza, incluidas leyes de asilo más estrictas, mayor capacidad de detención y deportaciones aceleradas.

“Está llegando una invasión literal a través de nuestra frontera”, dijo el senador Rand Paul, republicano de Kentucky, el lunes en el pleno. “Y todo lo que tuvieron tiempo de hacer en el Senado fue conseguir el dinero, los fondos, cargar los aviones, prepararse el champán y volar a Kyiv”.

Otros republicanos argumentaron que era una locura enviar decenas de miles de millones de dólares más a Ucrania, cuestionando si Kyiv alguna vez podría obtener ventaja sobre Rusia.

Putin “es un criminal de guerra malévolo, pero no perderá”, dijo el senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, agregando que “la continuación de esta guerra está destruyendo a Ucrania”.

Y en un memorando a sus colegas, el senador J.D. Vance, republicano de Ohio, sugirió que el proyecto de ley completo estaba diseñado para comprometer la capacidad del presidente Trump de cortar la ayuda a Kyiv en el futuro si ganara las elecciones.

“El suplemento representa un intento por parte del ‘Estado Profundo/la ‘burocracia de la política exterior’ de detener al presidente Trump de seguir su política deseada”, escribió Vance, agregando que los demócratas intentaban “proporcionar motivos para destituirlo y socavar su administración”.

Unos pocos senadores demócratas también se opusieron a la legislación por los miles de millones de dólares en armas ofensivas incluidas para Israel.

“No puedo votar para enviar más bombas y proyectiles a Israel cuando las están usando de manera indiscriminada contra civiles palestinos”, dijo el senador Jeff Merkley de Oregón en un comunicado el lunes por la noche. Se unió al senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, quien normalmente vota con los demócratas, pero rompió con el partido por sus objeciones a las acciones de Israel contra los palestinos en Gaza.