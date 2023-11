Los ministros de finanzas de Estados Unidos y China están iniciando conversaciones para sentar las bases de una reunión entre Biden y Xi.

Yellen se encontrará con su homólogo chino en San Francisco

WASHINGTON (AP) — La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y su homólogo chino se reunirán en San Francisco el jueves para dos días de conversaciones destinadas a avanzar en una serie de temas económicos en un momento en que la competencia entre los dos países se ha intensificado notablemente.

El diálogo de Yellen con el viceprimer ministro He Lifeng está diseñado para sentar las bases para una esperada reunión entre el presidente Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping la próxima semana, al margen de la cumbre de Cooperación Económica de Asia-Pacífico en San Francisco, que sería su primer compromiso en casi un año.

La Casa Blanca no espera que la reunión cara a cara resulte en cambios importantes en la relación entre las dos naciones, según una persona familiarizada con la planificación, aunque espera ver algunas señales de progreso.

Los analistas dicen que las expectativas deben ser moderadas, dada la naturaleza competitiva de la relación entre los países.

Nicholas Szechenyi, director adjunto para Asia en el Center for Strategic and International Studies, dijo en un evento previo a la cumbre de APEC que “parece difícil que Estados Unidos enfatice de manera creíble temas como la inclusividad, la interconexión – los temas de la cumbre de APEC de este año – cuando el impulso principal de la estrategia económica de Estados Unidos en el Indo-Pacífico no es necesariamente la cooperación económica, sino más bien la competencia económica”.

“La estrategia de Estados Unidos se centra mucho en la competencia económica con China”, dijo.

En agosto, Biden firmó una orden ejecutiva destinada a regular y bloquear las inversiones de alta tecnología con sede en Estados Unidos dirigidas a China, una medida basada en la protección de la seguridad nacional. Y el año pasado, Estados Unidos bloqueó las exportaciones de chips informáticos avanzados a China.

A principios de este año, los legisladores estadounidenses celebraron audiencias sobre la seguridad de datos y contenido perjudicial con el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, contemplando si prohibir la aplicación tremendamente popular debido a sus conexiones chinas.

Y las tensiones entre los países aumentaron a principios de este año cuando se avistó un globo de vigilancia chino que viajaba sobre el espacio aéreo sensible de Estados Unidos. El ejército estadounidense derribó el globo frente a la costa de Carolina después de que recorriera sitios militares sensibles en toda América del Norte. China insistió en que el sobrevuelo fue un accidente que involucró a una aeronave civil y amenazó con represalias.

Con todas las tensiones, las dos naciones han trabajado para suavizar los lazos económicos.

Biden habló con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, en la Casa Blanca durante aproximadamente una hora a finales del mes pasado, cuando el principal diplomático de Pekín visitó Washington para conversaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Xi también se reunió con Blinken en junio, cuando el secretario de Estado viajó a Beijing para conversaciones con Wang.

Yellen se ha reunido con una serie de funcionarios chinos a lo largo de este año. En enero, tuvo su primera reunión en persona con el entonces viceprimer ministro Liu He en Zurich. Viajó a China en julio para discutir las políticas económicas entre las naciones y urgió a los funcionarios del gobierno chino a cooperar en temas como el cambio climático y otros desafíos globales, y no permitir que desacuerdos agudos sobre el comercio y otras molestias afecten las relaciones.

Dijo en julio en una conferencia de prensa, “No veo la relación entre Estados Unidos y China a través del marco de un gran conflicto de poder. Creemos que el mundo es lo suficientemente grande para que ambos países prosperen”.

En septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Ministerio de Finanzas de China lanzaron un par de grupos de trabajo económico en un esfuerzo por aliviar tensiones y profundizar lazos entre las naciones.

Los escritores de Associated Press Colleen Long y Aamer Madhani contribuyeron a este informe.