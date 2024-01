El “reclutamiento de cadáveres” de Rusia significa que Ucrania siempre está en minoría, pero valora la vida – ZelenskyyEl “reclutamiento de cadáveres” de Rusia significa que Ucrania siempre está en minoría, pero valora la vida – Zelenskyy

Según el presidente Volodymyr Zelenskyy, Rusia no cuenta a las personas a las que envía a la muerte en Ucrania. Esto lo expresó el 17 de enero después de participar en reuniones y discusiones en el Foro Económico Mundial en Davos.

Ucrania siempre carece de personas en el frente porque el país está luchando contra Rusia, que “no cuenta a las personas” y “conscripta cadáveres”.

“Ellos saben que están movilizando, perdónenme, cadáveres”, dijo Zelenskyy.

“A ellos no les importa si esta persona regresa o no. Pero a nosotros sí nos importa. Y la cuestión aquí no es que seamos cuatro veces más pequeños que Rusia en términos de población. Pero aunque fuéramos iguales en términos de población, no arrojaríamos personas bajo los tanques como carne. Respetamos a las personas. Las personas están en el centro de la defensa de la sociedad ucraniana y el gobierno ucraniano, y esto es un hecho muy importante. La cuestión no es la diferencia en números, sino cómo tratan a las personas y cómo los ucranianos los tratan.”

El jefe de estado agregó que Ucrania está luchando por los derechos de su pueblo, por lo que debe respetar estos valores.

“Estamos luchando por estos valores, por los derechos de las personas”, afirmó.

“¿Cuál es el punto de luchar por los derechos humanos si no respetas estos derechos? Y es por eso que siempre habrá insuficientes [personas] contra un estado que siempre trata a las personas como esclavos y las arroja bajo los tanques.”

El subdirector de Inteligencia de Defensa de Ucrania, Vadym Skibitskyi, dijo el 15 de enero que Rusia recluta alrededor de 1,000-1,100 personas al día, o alrededor de 30,000 al mes.

Anteriormente, el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Oleksiy Danilov, dijo que el Kremlin podría lanzar una movilización total después de las elecciones presidenciales en marzo de 2024.

El dictador ruso Vladimir Putin firmó un decreto el 29 de septiembre de 2023 para reclutar a otros 130,000 ciudadanos rusos para el servicio militar.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el 11 de septiembre que comenzaría una masiva movilización forzada de la población en Rusia y los territorios temporalmente ocupados debido a las pesadas pérdidas de Rusia en el frente. El número de personas a ser reclutadas podría variar entre 400,000 y 700,000.

