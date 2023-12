El próximo gran avance de Apple es tan bueno que hace llorar a la gente.

Está bien, el Macalope sabe que hace muchas referencias al gato de Schrödinger.

¿O sí?

¡Oops, lo hizo de nuevo!

Aún así, es difícil mirar el Vision Pro (casi imposible para la mayoría de nosotros, ya que todavía no está disponible) y no reflexionar sobre si será o no un producto popular. Oh, ciertamente a la larga Apple lo hará, de una forma u otra. Pero ¿qué tan exitosa será la primera edición, ya que se supone que se lanzará en 2024? ¿Qué tan exitosa podría ser?

Para empezar, está el precio. $3,500 es un desembolso considerable por algo claramente menos que una necesidad. El mercado para este dispositivo definitivamente estará restringido, al menos al principio. Ha habido varios rumores sobre una versión de menor costo que vendrá más tarde, aunque en algún momento Ming-Chi Kuo afirmó que ese plan fue archivado. Aún así, parece razonable esperar que, a medida que Apple pueda lograr economías de escala con los componentes del Vision Pro, al menos continuará vendiendo los modelos de años anteriores a precios más bajos mientras introduce modelos con nuevas características a un precio más alto, como hace con el iPhone.

El resto de nosotros tal vez tenga que esperar un poco más por el Vision Pro.

El Macalope teme que también tengamos que hablar de los ojos. Los ojos muy extraños. Estos son los ojos que lanzaron mil chistes y no se puede negar que parecen muy incómodos. Pero recuerda el envío de un toque digital en tu Apple Watch. Puede que no lo recuerdes porque probablemente nunca lo hiciste. Es una característica que todavía existe, pero no es un gran punto de venta para el Watch, y uno se pregunta si los ojos tendrán el mismo destino enfatizado eventualmente.

No todas las características destacadas por Apple el día uno son características de larga duración. Apple promocionó el Watch como su dispositivo más personal de la historia, pero si los informes recientes son una indicación, el Vision Pro con los ojos bajados puede superarlo.

Los ojos del Vision Pro … son un poco espeluznantes.

Has escuchado la frase “No hay nada allí”. Bueno, definitivamente hay algo allí con el Vision Pro, ya que ha hecho que personas que lo probaron casi lloren.

“Revivir mis memorias en el Apple Vision Pro casi me hizo llorar”

Recientemente, Apple permitió a los periodistas ver sus propios videos espaciales con el Vision Pro y parece haber convencido a muchos de ellos, como Raymond Wong de Inverse. (Nota del editor: Macworld no formó parte de la última promoción del Vision Pro como Wong, pero nuestro editor que lo probó quedó impresionado.)

Estoy cada vez más convencido de que Apple Vision Pro será el dispositivo revolucionario que Apple promete cuando se lance el “ordenador espacial” de $3,500 a principios del próximo año.

Una máquina de memoria revolucionaria. Una placa base espeluznante con ojos. ¿Lo entiendes?

La elección de Inverse de capitalizar los títulos de sección realmente hace el punto, sin embargo.

“ME PUSE EMOCIONAL”

¡Whoa! Bueno, está bien. Mira, todos lo hacemos a veces.

Como señala Wong, no hay una forma real de mostrar lo buena que es la experiencia de Vision Pro a través de un sitio web. Es el tipo de cosa que tienes que probar, y claramente es mejor probarlo con tus medios propios. Eso lo hace más difícil de vender, sin embargo, entonces Apple debe estar esperando generar un gran revuelo.

Sí, un producto de Apple con mucho revuelo? No sé. Parece dudoso.

Muy pocos dispositivos en la historia de la humanidad han tenido el tipo de impacto que ha tenido el iPhone, así que no esperes nada a esa escala. Aún así, las últimas reacciones a él hacen que el Macalope piense que el Vision Pro está muy vivo.