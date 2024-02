El príncipe Harry recibe indemnización en caso de piratería y critica a Piers Morgan.

El príncipe Harry ha llegado a un acuerdo sobre una demanda de privacidad contra un editor de tabloides británico, anunció su abogado en un tribunal de Londres el viernes, dos meses después de que un juez encontrara al editor culpable de piratear el teléfono celular del príncipe de manera “extendida y habitual”.

El arreglo con Mirror Group Newspapers, que según su abogado ascendería a al menos 400,000 libras, o $504,000, pone fin a una batalla en la larga guerra de Harry contra la prensa por su cobertura intrusiva de su vida privada.

Fue tanto una victoria financiera como simbólica, ya que podría ayudar a sufragar los costos legales que Harry ha acumulado en años de litigios contra los tabloides. Además de pagar los costos del caso, el Mirror Group pagaría daños adicionales “importantes”, dijo el abogado del príncipe, David Sherborne.

“Hemos descubierto y probado la manera impactantemente deshonesta en que actuó el Mirror durante tantos años”, dijo Harry en un comunicado leído por el Sr. Sherborne fuera del tribunal superior. Harry, que no asistió a la audiencia, dijo que continuaría su “misión” de exponer lo que llamó las prácticas corruptas de los tabloides.

En este caso se discutió si el Mirror Group, que posee The Daily Mirror y otras publicaciones sensacionalistas, había incurrido en comportamientos ilegales, incluido el pirateo de teléfonos y otras técnicas engañosas, para descubrir información personal sobre Harry y otros demandantes, que incluyen actores de televisión británicos.

En diciembre, el juez Timothy Fancourt otorgó al príncipe 140,600 libras, o casi $180,000, después de encontrar que Harry había sido víctima de pirateo. Dejó la puerta abierta a un acuerdo adicional, ya que ese fallo se basó en solo 15 artículos, una fracción del material presentado por los abogados de Harry.

Los abogados presentaron otros 115 artículos como evidencia de conducta ilegal, lo que podría haber requerido dos juicios más costosos. Al aceptar un acuerdo en esta etapa, los expertos legales dijeron que el Mirror Group intenta limitar su responsabilidad financiera, ya que enfrenta otras posibles demandas relacionadas con el pirateo.

Un portavoz del editor dijo: “Nos complace haber llegado a este acuerdo, que brinda a nuestro negocio mayor claridad para avanzar desde eventos que ocurrieron hace muchos años y por los cuales nos hemos disculpado”.

En su declaración, Harry señaló a Piers Morgan, una personalidad prominente de la televisión y exeditor de The Daily Mirror, diciendo que el sr. Morgan “sabía perfectamente lo que estaba sucediendo”. El “desprecio de Morgan por el fallo del tribunal y sus continuos ataques desde entonces demuestran por qué era tan importante obtener una sentencia clara y detallada”, dijo Harry.

El juez Fancourt dijo que había pruebas de que el sr. Morgan estaba al tanto del pirateo mientras estaba en The Mirror. El sr. Morgan, quien ha sido crítico de Harry y su esposa, Meghan, ha negado haber participado en hackeos.

“El juez volvió a criticar enérgicamente a Mirror Group Newspapers por su conducta en esta demanda y concedió costas al nivel más punitivo”, dijo Daniel Taylor, un abogado especializado en medios en la firma londinense Taylor Hampton, que representó a uno de los otros demandantes en el caso, Fiona Wightman.

El acuerdo llegó al final de una semana ansiosa y agitada para Harry, el hijo menor de 39 años del rey Carlos III. El lunes, poco después de que el Palacio de Buckingham revelara que el rey había sido diagnosticado con cáncer y que suspendería sus compromisos públicos, Harry voló de Los Ángeles a Londres para visitar a su padre.

Los dos se reunieron durante menos de una hora en la residencia londinense del rey, Clarence House, y Harry regresó casi inmediatamente a Estados Unidos. El jueves por la noche, apareció en una ceremonia de premios de la Liga Nacional de Fútbol Americano en Las Vegas, entregando un premio a un tackle defensivo de los Pittsburgh Steelers, Cameron Heyward.

En un discurso jocoso que provocó risas en la audiencia, Harry no mencionó la enfermedad de su padre. Sobre el fútbol americano, dijo que Estados Unidos “nos robó el rugby y lo hicieron suyo”.

El caso de Harry contra el Mirror Group es uno de varios juicios por invasión de privacidad contra editoras de tabloides. También está demandando a News Group Newspapers de Rupert Murdoch, que publica The Sun, y es parte de una demanda que incluye al cantante pop Elton John contra Associated Newspapers, que publica The Daily Mail y The Mail on Sunday. Estos casos también incluyen alegaciones de pirateo de teléfonos.

El mes pasado, Harry retiró una demanda por difamación contra el editor de The Mail on Sunday sobre sus arreglos de seguridad después de que él y Meghan se separaron de la familia real, mudándose a Estados Unidos en 2020.

La decisión de Harry de llevar a juicio a los editores fue inusual para un miembro de la familia real, que generalmente resuelve estas disputas a través de negociaciones privadas o acuerdos. Su hermano mayor, William, llegó a un acuerdo por una cantidad similar en una demanda por privacidad contra News Group Newspapers.

En junio pasado, Harry se convirtió en el primer miembro principal de la familia en declarar en un tribunal desde 1891, cuando el hijo mayor de la reina Victoria, el príncipe Alberto Eduardo, testificó en un caso sobre malas acciones durante una partida de baccarat en la que estuvo presente.

En su testimonio a veces crudo, Harry dijo que la avalancha de historias negativas sobre él y miembros de su familia lo llevó a desconfiar incluso de sus amigos más cercanos. Muchas historias se habían centrado en la relación de Harry con una exnovia, Chelsy Davy, quien, dijo, había encontrado un dispositivo de rastreo en su automóvil.

Otro artículo incluyó detalles sobre un episodio en el que se rompió el pulgar en el colegio. “No solo no tengo idea de cómo lo sabrían, pero este tipo de cosas siembran paranoia en un joven”, testificó Harry.

Los editores y reporteros, dijo, “tienen sangre en sus manos” por las medidas a las que recurrieron para descubrir noticias sobre él y su familia.