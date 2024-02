La historia demuestra que las acciones seguirán subiendo incluso si los ‘Magníficos 7’ pierden impulso.

El S&P 500 (^GSPC) se sitúa por encima de los 5,000 por primera vez en la historia. Una vez más, las acciones que lo impulsan hacia arriba son los miembros más grandes del índice.

Amazon (AMZN), Meta (META), Microsoft (MSFT) y Nvidia (NVDA) han producido un retorno de casi el 20% para empezar el año, según el análisis de Jared Blikre de Yahoo Finance. Los rendimientos de estas cuatro acciones por sí solos representan aproximadamente el 69% de las ganancias del S&P 500 este año.

Pero no todas las así llamadas siete magníficas acciones tecnológicas han tenido un comienzo sólido. Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL, GOOG) y Tesla (TSLA) han tenido un comienzo más inestable en el año. Para algunos en Wall Street, esto se ha convertido en una preocupación a medida que un número cada vez menor de acciones lidera al alza el índice principal.

Afortunadamente para los inversores, incluso si las principales acciones están alcanzando su punto máximo, el mercado probablemente seguirá subiendo.

Un análisis reciente del estratega de inversiones en jefe de BMO Capital Markets, Brian Belski, mostró que incluso cuando las principales acciones que impulsan una parte desproporcionada de la acción del mercado se reducen, los rendimientos del índice en el siguiente año han sido bastante buenos históricamente.

Un gráfico de Belski muestra que desde 1992, en promedio, el S&P 500 ha subido un 14.3% en el año siguiente a un pico en la contribución de las 10 principales acciones en el índice de referencia. La única vez que el S&P 500 registró un rendimiento negativo en el año siguiente fue en 2001, en medio de las repercusiones de la burbuja tecnológica.

“Si bien algunos inversores pueden estar preocupados de que el mercado probablemente tendrá dificultades sin estas acciones liderando el camino, nuestro análisis muestra que el S&P 500 ha tenido un desempeño bastante bueno después de los picos en el rendimiento relativo de las 10 mayores acciones”, escribió Belski en una nota a clientes el martes.

Ben Snider, estratega de acciones de Goldman Sachs, señaló que si bien el grado en que las principales acciones están impulsando al alza el índice principal es actualmente anormalmente alto, la idea de que unos pocos ganadores lideren las ganancias del S&P 500 no es un concepto nuevo. De hecho, Snider argumentó que a largo plazo ha sido una característica típica, no un error, del índice de referencia.

La historia continúa

“Por eso el S&P 500 o el mercado bursátil de Estados Unidos en general han sido tan fuertes a lo largo de los años. … Las nuevas empresas crecen y se vuelven más importantes en el índice y arrastran el mercado con ellas”, dijo el analista a Yahoo Finance. “Y eventualmente habrá disruptores y nuevas tecnologías que surjan y nuevos negocios que surjan. Y se volverán más importantes. Y entonces será su turno de arrastrar al alza el mercado”.

Para que el S&P alcance nuevos récords sin contribuciones significativas de las siete magníficas, tendría que producirse una ampliación en el mercado, donde otros sectores rezagados comiencen a tomar impulso. Esto se ha visto recientemente en áreas como el sector de atención médica de gran capitalización (XLV), que ha subido un 17% desde sus mínimos de octubre, y el Financial Select Sector ETF (XLF), que ha subido un 24% desde los mínimos de octubre.

Con el 70% de las empresas del S&P 500 superando las previsiones de beneficios por acción de los analistas en el cuarto trimestre, por encima del promedio histórico del 63%, Ohsung Kwon, estratega de acciones de Bank of America US and Canada, señaló el aumento de la amplitud en el crecimiento de los beneficios como un catalizador positivo en el futuro.

“Estás viendo [un] porcentaje incluso mayor [de] empresas publicando beneficios positivos este trimestre que el trimestre pasado”, dijo Kwon a Yahoo Finance el martes. “Así que de hecho, la amplitud de los beneficios está mejorando también, y ese es un ciclo positivo para los valores”

Snider cree que esta ampliación es el escenario más probable este año una vez que los inversores se sientan más seguros en la ruta de recorte de tasas de interés de la Reserva Federal.

“A medida que los inversores dejen de preocuparse tanto por cuándo exactamente la Fed comenzará a recortar las tasas, creo que veremos que muchas de estas empresas fuera de las siete magníficas tengan un crecimiento de beneficios bastante sólido, y eso les causara que les vaya bien a su vez”, dijo Snider.

**Haz clic aquí para ver las últimas noticias del mercado de valores y análisis en profundidad, incluyendo eventos que mueven las acciones**

Lee las últimas noticias financieras y empresariales de Yahoo Finance