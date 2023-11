El presidente de Irán visita Arabia Saudita por primera vez desde que ambos países restauraron sus lazos.

President Ebrahim Raisi of Iran arrived in Saudi Arabia on Saturday for a summit on the war in Gaza, marking his first visit since the regional rivals agreed at the beginning of the year to restore diplomatic ties following years of animosity.

Saudi Arabia had initially planned for two summits over the weekend, one for the members of the Organization of Islamic Cooperation and a second for the Arab League. However, these were combined into a single event on Saturday. Representatives from Egypt, Jordan, Lebanon, Turkey, and Iraq were also expected to be in attendance.

The leaders, concerned about the potential spill-over of unrest across the region, are anticipated to call for an immediate ceasefire in Gaza, the provision of urgently needed humanitarian aid, and a resumption of peace talks for a lasting solution.

The conflict was triggered by an October 7 attack on southern Israel by Hamas, the armed Palestinian group in control of Gaza, resulting in the reported deaths of approximately 1,200 people, according to Israeli officials. Since then, Israel has launched a wave of thousands of airstrikes, laid siege to the territory by cutting off access to water, food, fuel, and other basic necessities, and initiated a ground invasion. The war has resulted in the deaths of over 10,000 Palestinians, including many children and women, according to the Gaza health ministry.

Mr. Raisi’s visit comes after a major shift in March, when Iran and Saudi Arabia agreed to reopen embassies in each other’s countries and re-establish a security pact in a deal orchestrated by China.

The ongoing rivalry for dominance between these two Middle Eastern powers has long shaped regional politics and trade, predominantly through proxy conflicts in Yemen, Iraq, and Lebanon, where Iran has supported militias that Saudi officials claim have destabilized the region.

Mr. Raisi was expected to address the Saudi summit and reportedly met with the Qatari emir, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, on the sidelines, according to Iranian state media.

El presidente Ebrahim Raisi de Irán llegó a Arabia Saudita el sábado para una cumbre sobre la guerra en Gaza, marcando su primera visita desde que los rivales regionales acordaron a principios de año restablecer lazos diplomáticos tras años de hostilidad.

En un principio, Arabia Saudita había planeado dos cumbres para el fin de semana, una para los miembros de la Organización de Cooperación Islámica y otra para la Liga Árabe. Sin embargo, estas se combinaron en un solo evento el sábado. También se esperaba la presencia de representantes de Egipto, Jordania, Líbano, Turquía e Iraq.

Los líderes, preocupados por el posible desbordamiento de la agitación en la región, se espera que llamen a un alto el fuego inmediato en Gaza, la provisión de ayuda humanitaria urgentemente necesaria y la reanudación de las conversaciones de paz para una solución duradera.

El conflicto fue desencadenado por un ataque el 7 de octubre en el sur de Israel por parte de Hamas, el grupo armado palestino que controla Gaza, que habría causado la muerte de aproximadamente 1.200 personas, según funcionarios israelíes. Desde entonces, Israel ha lanzado una ola de miles de ataques aéreos, sitiado el territorio al cortar el acceso al agua, alimentos, combustible y otras necesidades básicas, e iniciado una invasión terrestre. La guerra ha resultado en la muerte de más de 10,000 palestinos, incluidos muchos niños y mujeres, según el ministerio de salud de Gaza.

La visita del señor Raisi se produce después de un importante cambio en marzo, cuando Irán y Arabia Saudita acordaron reabrir embajadas en los respectivos países y restablecer un pacto de seguridad en un acuerdo orquestado por China.

La rivalidad en curso por la dominación entre estas dos potencias del Medio Oriente ha moldeado durante mucho tiempo la política y el comercio regional, predominantemente a través de conflictos por procuración en Yemen, Iraq y Líbano, donde Irán habría apoyado a milicias que, según funcionarios sauditas, han desestabilizado la región.

Se esperaba que el señor Raisi hablara en la cumbre saudita y, según los medios de comunicación estatales iraníes, se reunió con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, al margen del evento.

