El depredador máximo emerge mientras los navegantes observan con asombro las ‘enormes marcas de mordeduras’ del pez. Verlo

Mientras navegaban frente a la costa oeste de Australia, la tripulación de un barco fletado avistó algo oscuro flotando cerca.

Intrigados, maniobraron la embarcación, un catamarán de 75 pies lleno de observadores de ballenas, hacia el objeto misterioso.

Al acercarse, la tripulación distinguió un trozo de carne flotando en la superficie, identificado como un pez espada muerto.

Según un comunicado de prensa del 21 de abril de Naturaliste Charters, con base en Bremer Bay, “la mitad de la carcasa faltaba y lo que quedaba tenía ‘mordeduras masivas por todas partes'”.

“No podíamos creer lo que estábamos viendo,” agregó el comunicado, señalando que múltiples especies de aves habían acudido a los restos carnoso.

Pero las aves no fueron las únicas criaturas interesadas en el pez.

Los navegantes también avistaron un tiburón mako de aletas cortas dando vueltas cerca y ocasionalmente mordisqueando la carcasa.

En las fotos, se puede ver el hocico puntiagudo del tiburón rompiendo la superficie mientras nadaba hacia el pez espada.

Este depredador es el “tiburón más rápido en el océano”, capaz de alcanzar velocidades de alrededor de 40 mph.

Encontrados en océanos tropicales y templados, los tiburones pueden crecer hasta 12 pies de largo y vivir durante tres décadas, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Los depredadores son “altamente migratorios” y pueden nadar a través de océanos enteros, según la organización.

La visión ocurrió en el último chárter de la temporada, dijo la empresa, añadiendo “estamos muy agradecidos por todos los encuentros increíbles que tuvimos esta temporada con las orcas y toda la otra vida salvaje.”

