El podcast app Castro podría estar muriendo – Señal de los tiempos, Six Colors (Original Title) El app de podcast Castro podría estar muriendo – Señal de los tiempos, Six Colors (Translated Title)

Castro ha sido una popular aplicación de podcast para iOS durante muchos años, pero en este momento las cosas parecen sombrías.

La base de datos en la nube que respalda el servicio está rota y necesita ser reemplazada. Como resultado, la aplicación está rota. (Ni siquiera puedes exportar suscripciones de ella, porque incluso esa función aparentemente depende de la base de datos en la nube). “El equipo está en progreso de configurar un reemplazo de la base de datos, lo cual podría llevar algo de tiempo. Nuestro objetivo es completar esto lo antes posible”, según un Xtweet de @CastroPodcasts.

Lo peor es que, según el ex miembro del equipo de Castro, Mohit Mamoria, “Castro será cerrado en los próximos dos meses”.

El propietario de Castro, Tiny, y el equipo de Castro no están abordando los comentarios de Mamoria ni respondiendo a mis correos electrónicos. Cuando pregunté, un par de personas conocedoras me dijeron que habían escuchado que Castro había sido puesto en soporte vital hace unos meses y es poco probable que reciba atención técnica en el futuro. No puedo verificar independientemente esos comentarios de segunda mano, pero no contradicen la afirmación de Mamoria. Podnews proporcionó el miércoles un montón de pruebas que apuntaban al inminente desenlace de Castro.

La verdad es que, entre las sólidas actualizaciones de Apple a la aplicación de Podcast y el auge de Spotify como competidor en la reproducción de podcasts, la presión realmente se ha puesto sobre la mayoría de las aplicaciones de podcast. Los desarrolladores originales de Castro, Supertop, vendieron la aplicación en 2018. Pocket Casts fue adquirido en 2018 y nuevamente en 2021. Stitcher se cerró por completo.

No es que los usuarios no quieran mejores aplicaciones de podcast. Claramente, los usuarios de Castro y Pocket Casts y Overcast obtienen características de esas aplicaciones que las dos grandes aplicaciones simplemente no pueden igualar. Pero puede llevar mucho a los usuarios a dejar atrás la aplicación predeterminada y embarcarse en una búsqueda para reemplazar esa predeterminada. La aplicación predeterminada no tiene que ser la mejor de su clase, solo tiene que ser lo suficientemente buena.

También hay poder en ser uno de los titulares. Si eres cliente de Spotify, ni siquiera necesitas cambiar de aplicación. Si estás en el ecosistema de Apple, usar Podcasts agrega integración con HomePods y Apple TV que otras aplicaciones simplemente no pueden igualar.

Todavía soy usuario de Overcast, y sería necesario mucho para que la aplicación Podcasts de Apple me devuelva. Pero una vez tenía una lista de características imprescindibles de la aplicación de podcast que Apple no logró implementar que era tan larga como mi brazo; estos días, probablemente pueda contarlas con los dedos y es posible que no necesite la segunda mano.

Es decir, si Castro realmente no va a durar mucho, espero plenamente que la mayoría de sus usuarios no vayan a Overcast o Pocket Casts, sino que se retiren a Apple o Spotify, empresas que es poco probable que les fallen, aunque el costo sea un poco menos de personalización o funcionalidad. Y un poco más del ecosistema único y abierto de podcast se perderá para siempre.

