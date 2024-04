El Pin de IA Humana no tiene futuro mientras exista el Apple Watch

La crítica negativa es divertida, como Anton Ego observó con tanta sabiduría. Y esta semana me divertí mucho viendo la demolición educada de Marques Brownlee del pin de Humane AI, al que describió como “el peor producto que he revisado”. No solo una solución en busca de un problema, sino un futuro en busca de un presente.

El producto de Humane, un grueso pin impulsado por inteligencia artificial que se coloca en la solapa y funciona mediante voz y gestos en lugar de tener algún tipo de pantalla, está plagado de problemas. Algunos de estos parecen problemas temporales que se resolverán en la versión 2.0, como la vida de la batería, el ligero sobrecalentamiento y los lentos tiempos de respuesta a las consultas. Otros son más fundamentales: ¿alguna vez una interfaz de proyector combinada con controles gestuales podrá igualar a una pantalla táctil en facilidad de uso, especialmente entre las personas mayores (o incluso cualquier persona fuera de la burbuja de los primeros adoptantes)? Quizás esto es lo que se convertirá en la computación en el futuro, pero ahora mismo hay poco atractivo en tener una IA portátil que reemplace tu teléfono.

Esto me hizo pensar, sin embargo, en formas en que el concepto podría funcionar. El problema es que Humane ha intentado rehacer la experiencia informática desde cero. Esto significa que debes persuadir a los clientes para que aprendan una nueva interfaz y sistema de control y dejen atrás todas las comodidades y beneficios de la tecnología a la que están acostumbrados; es decir, el smartphone, en torno al cual ha girado el mundo durante la última década y media. En lugar de hacerlo con una insignia del tamaño de un reloj, ¿por qué no usar un reloj del tamaño de… un reloj?

El Pin de IA Humane probablemente será uno de los gadgets olvidados del mundo, pero el concepto no necesita serlo.

Cuando se lanzó, el Apple Watch compartía algunos de los problemas de novedad de Humane, pero ha estado presente durante casi una década y el mundo comprende en gran medida el concepto y la operación de un reloj inteligente con pantalla táctil. Además, en términos de nicho en la vida en general en lugar de detalles específicos de interfaz, el Apple Watch tomó el lugar de un producto aproximadamente 200 años más antiguo: la memoria muscular de subir la manga y mirar un pequeño reloj está arraigada en nosotros casi desde el nacimiento, y los posibles clientes no se intimidarán por parecer extraños… que, estoy convencido, de hecho, es un factor más importante en el gasto del consumidor de lo que nadie admite. Nada de eso se aplica a un aparato extraño en tu pecho con una cámara apuntando a la gente. Eso atraerá el tipo incorrecto de atención.

El Apple Watch actualmente no se vende como un dispositivo de IA de la misma manera que el pin de Humane, pero eso no significa que sea completamente tonto. Usando Siri, acabo de preguntarle a mi Serie 9 por la altura de la Torre Eiffel, y obtuve una respuesta precisa y una imagen. Le pregunté cuándo tendría lugar el próximo partido del Manchester United y obtuve, bueno, una respuesta incorrecta. (Una postergación parece ser la causa de la confusión). Pero ese nivel de inconsistencia es más o menos donde se encuentra el pin de IA de Humane, y muestra que el Apple Watch ya es un dispositivo de IA, simplemente no es uno súper confiable.

Afortunadamente, es probable que mejore mucho en IA en un futuro cercano: donde iOS lidera, watchOS generalmente sigue. Muchos de los avances tecnológicos que Apple está preparando para anunciar en la WWDC de este año beneficiarán a su ecosistema de productos en su conjunto, con millones de nosotros esperando desesperadamente que Siri esté a punto de volverse más inteligente en Mac, HomePod y Apple Watch, así como en iPhone. Y cualquier tarea que se maneje a través de los servidores en la nube de Apple debería beneficiarse de los avances de IA más amplios de la empresa.

El Apple Watch ya hace algunas cosas de IA, pero watchOS 11 podría llevarlo al siguiente nivel.

Mientras hablamos de la nube, Apple muestra signos prometedores de reconocer que el procesamiento en el dispositivo tiene sus ventajas. Mientras que el pin de IA de Humane aborda casi todas las consultas al contactar los servidores de la empresa, lo que significa un retraso y posibles fallos si hay un problema de conexión en ambos extremos, los iPhones de este año se responsabilizarán de procesar muchas operaciones por sí mismos. De nuevo, no sabemos si o cuándo el Apple Watch seguirá este camino, pero las probabilidades son buenas de que Apple, con el tiempo, aplique los mismos principios en toda su cartera de productos.

El Apple Watch tiene una forma más discreta que el pin de Humane, un sistema de control más familiar, una pantalla en la que realmente puedes leer cosas y una vida útil de la batería mucho mejor, mientras que sus capacidades de IA no están muy por detrás en este momento y probablemente darán un salto adelante en el futuro cercano gracias a los mayores recursos de desarrollo de su fabricante y al enfoque actual en la IA.

Pero la auténtica ‘salsa secreta’ que tiene el campeón sobre el recién llegado es su integración con el iPhone. Con admirable, pero temeraria, ambición, Humane está tratando de crear un dispositivo independiente que reemplazará a los smartphones y, consecuentemente, ha tomado la decisión de no conectarse a ellos. Esto significa que tu pin de IA (que actualmente no tiene aplicaciones de terceros en absoluto) no tiene acceso a los mensajes de texto enviados a tu número de teléfono, tu calendario, tus dispositivos domésticos conectados, tu Uber, Spotify y cuentas de Amazon u otras fuentes de datos clave que el smartphone reúne natural e intuitivamente en un solo lugar. Por el contrario, el Apple Watch está conectado a todo eso.

No es difícil imaginar que, dentro de unos años, el Apple Watch encuentre un nuevo nicho para sí mismo como un compañero de IA portátil. Esto ya es el producto de Apple con la menor fricción: cuando necesito configurar un temporizador, lo hago instintivamente en mi reloj en lugar de en mi teléfono porque no necesita sacarse de un bolsillo; ya está ahí. Si Siri mejora y recupera nuestra confianza, lo cual, admitámoslo, es un gran “si”, entonces todos los demás ingredientes están en su lugar.

Mientras que el pin de IA de Humane no parece tener futuro alguno.