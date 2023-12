Cinco dispositivos de Apple que deberían haber sido actualizados en 2023.

Ha sido un año mixto para los fans de Apple, ya que gran parte del enfoque y los recursos de desarrollo de la compañía se centraron en el lanzamiento del Vision Pro en 2024. Mientras que la Mac obtuvo una serie de modelos actualizados y una nueva generación de chips en 2023, el iPhone y el Apple Watch tuvieron lanzamientos extremadamente conservadores y el iPad no recibió lanzamientos en absoluto.

Pero imaginemos una línea de tiempo diferente; aquella en la que el Vision Pro no existe y los ingenieros y diseñadores de Apple tienen tiempo ilimitado para trabajar en lo que deseen. En otras palabras, ¿qué productos de Apple no recibieron una actualización en 2023, pero deberían haberlo hecho?

Dominik Tomaszewski / Foundry

iPad mini

De los iPads que fueron descuidados en 2023, es decir, todos ellos, el iPad mini fue el más descuidado. Mientras que el iPad estándar y el iPad Pro recibieron una actualización por última vez en “reciente” en octubre de 2022, y el iPad Air se actualizó en marzo de 2022, el iPad mini de sexta generación llegó en el otoño de 2021. Ya es seriamente atrasado. Para cuando llegue el próximo evento de primavera de Apple, habremos estado esperando dos años y medio para el próximo micro-tableta de Apple.

En un momento, el iPad mini parecía estar vinculado al iPad Air, su hermano de rango medio más grande, pero la frecuencia de actualización de la mini desde 2019 la ha convertido en un equivalente más pequeño del iPad estándar. (Entre otras cosas, la actualización del Air en 2022 trajo un procesador M1 de clase de escritorio, mientras que el iPad mini de 2021 está estancado en el A15.) No estoy en contra de que el mini se comercialice como una opción económica, de nivel de entrada, pero esa es una decisión que se debe tomar activamente, no algo que se permite que ocurra gradualmente a través de la inacción.

Además de procesadores más potentes, el iPad mini (que no tiene Conector Inteligente) aún no tiene acceso a la gama de Magic Keyboards de Apple, y quizás una nueva edición pequeña podría ayudar a que la mini sea una opción viable para el trabajo sobre la marcha. Pero en este momento, no va a ninguna parte.

Dominik Tomaszewski / Foundry

AirPods Max

Si el iPad mini es descuidado, sin haber visto actualizaciones desde septiembre de 2021, ¿qué podemos decir sobre los AirPods Max? Salieron en diciembre de 2020 y fueron rápidamente ignorados por siempre.

No ayuda que fueran defectuosos desde el principio. El diseño de los auriculares mismos es divisivo (a mí no me gusta, pero a mi colega Jason Cross sí) mientras que la Smart Case es unánimemente terrible tanto en diseño como en función. Pero el conjunto de características, que parecía sólido en el lanzamiento, ha ido perdiendo gradualmente su impresionante nivel a lo largo de los últimos tres años, al punto que ahora necesita urgentemente una actualización. Mi colega Jason no se conformará con nada menos que una revisión total.

Por lo que vale, se informa que los AirPods Max deberían recibir una actualización en 2024, pero dado que se predice que involucrará solo algunos nuevos colores y un puerto USB-C, parece demasiado poco, demasiado tarde.

Foundry

Magic Mouse

Realmente estamos retrocediendo aquí. De productos actualizados por última vez en 2021 y 2020, nos dirigimos a uno que se actualizó por última vez en los lejanos y mucho más inocentes días del 2015 (aparte de un nuevo color negro en 2022). Pero sigue siendo actual, según Apple: gasta una pequeña fortuna en un iMac nuevo hoy y encontrarás un Magic Mouse escondido en el empaque como un viajero en el tiempo siniestro de la época del mal diseño.

Al igual que con los AirPods Max, tenía reservas sobre el lenguaje general de diseño del Magic Mouse desde el primer día, pero dejemos eso de lado por ahora. (He renunciado a esperar que Apple haga el tipo de mouse feo que realmente se sienta bien en la mano). En cambio, centrémonos en la falta de Force Touch, una característica que el Magic Trackpad ha tenido desde 2015, y el molesto sistema de carga que significa que no puedes usar el dispositivo al mismo tiempo.

El momento fue propicio en 2023 para que el Magic Mouse se transformara mágicamente en un mouse que valiera la pena, y me decepciona que una vez más no lo haya hecho.

Apple

Pro Display XDR

Si estás pidiendo $ 4,999 por un monitor, es mejor que sea bueno. El Pro Display XDR ciertamente era bueno, cuando salió en 2019, pero las cosas han avanzado, y es sorprendente que Apple no haya encontrado tiempo en 2023 para actualizarlo.

Eso no lo decimos solo nosotros. Varios expertos predijeron que Apple lanzaría una nueva versión del Pro Display XDR equipada con Apple silicon en 2023 junto con un nuevo Mac Pro. La parte del nuevo Mac Pro del rumor se hizo realidad, pero no hubo una nueva pantalla que lo acompañara.

Con este punto de precio, sería razonable esperar tecnología de última generación, no lo mejor que 2019 podría ofrecer. ProMotion, mini-LED y un aumento de 32 a 36 pulgadas y de 6K a 7K serían todas opciones para una nueva pantalla de Apple, y ya es hora de que los clientes profesionales de Apple las obtengan.

Foundry

Siri

Los lectores habituales, mis disculpas: han escuchado todo esto antes. Pero me comprometí a seguir quejándome de Siri hasta que Apple hiciera algo al respecto, y no rompo los votos ligeramente.

En este momento, como se señala con frecuencia en este sitio, Siri no cumple con su propósito, enfrentando problemas graves con su precisión e intrusión. Lamentablemente, corregir la precisión de un servicio requiere el reconocimiento de que fue inexacto en primer lugar, lo que es por qué esto no atrae como un proyecto de alta prioridad. Pero Apple podría sortear ese obstáculo al anunciar “Siri 2.0” y enfocarse en las nuevas funciones inteligentes que esto proporciona, ya que esa es otra área en la que Siri no está al día con sus rivales, y luego mencionar casualmente de paso que es “el asistente de voz más preciso que hemos hecho nunca”.

Teniendo en cuenta lo crucial que es Siri para ciertos productos de Apple (principalmente el HomePod) y lo profundamente incrustado que está en todo el ecosistema de Apple, me parece extraño que la compañía no le haya dado una actualización importante en 2023. Tal vez lo harán en 2024, pero no estaré conteniendo la respiración. O girando mis trenzas, como diría Siri 1.0.