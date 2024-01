Soldados israelíes mueren en explosión mientras despejan la zona de seguridad en Gaza

“Lo que está haciendo Israel en la frontera simplemente no está previsto en los Convenios de Ginebra, que es una especie de limpieza preventiva de la propiedad”, dijo el profesor Rajagopal, experto en derecho y desarrollo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

“En un caso particular de propiedad, Israel puede tomar medidas, pero no a gran escala en toda la frontera”, dijo el profesor Rajagopal. “Israel, como la potencia ocupante, tiene la obligación de no participar en lo que se llama destrucción indiscriminada de propiedad”.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios sobre las afirmaciones.

Estados Unidos reiteró el martes su oposición a cualquier zona de amortiguamiento dentro de Gaza. “No queremos que el territorio de Gaza se reduzca de ninguna manera”, dijo John F. Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, a los reporteros en la Casa Blanca. El Secretario de Estado, Antony J. Blinken, hablando en una conferencia de prensa en Abuja, Nigeria, agregó que la administración Biden podría estar abierta a “arreglos transitorios”.

Si bien Israel nunca ha anunciado formalmente la demolición de viviendas palestinas en la frontera, el concepto de una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera de Gaza ha sido ampliamente discutido por los medios de comunicación israelíes desde principios de diciembre, cuando la idea fue informada por Reuters.

Los ministros del gobierno israelí también han insinuado planes para crear tal zona desde las primeras semanas de la guerra. Eli Cohen, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, dijo que después de la guerra, “el territorio de Gaza también disminuirá”.

Días después, Avi Dichter, el ministro de Agricultura, habló de crear “un margen” a lo largo de la frontera de Gaza. “No importa quién seas, nunca podrás acercarte a la frontera israelí”, dijo el Sr. Dichter.

