La infraestructura estadounidense vuelve a mostrar fallas mientras incendio de cisterna cierra la Interestatal-95 en Connecticut por días.

HARTFORD, Conn. (AP) — Un camión cisterna lleno de gasolina estalló en llamas en un accidente de tres vehículos en la Interestatal 95 en el suroeste de Connecticut, cerrando la principal autopista de norte a sur de la costa este el jueves y causando grandes atascos de tráfico.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, dijo que no hubo heridas graves en el accidente de las 5:30 a.m. en Norwalk. Pero el accidente ocurrió debajo de un puente, que el gobernador dijo probablemente necesitará ser reemplazado, por lo que no está claro cuándo podría reabrir la autopista.

Se enviaron alertas de texto a los residentes de Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, y las empresas de transporte que utilizan esta importante arteria desde Nueva York hasta Nueva Inglaterra fueron notificadas para encontrar rutas alternativas y medios de transporte, dijo. El secretario de Transporte de EE. UU., Pete Buttigieg, también fue notificado.

“Sé lo increíblemente inconveniente que es para las personas, y lo único que puedo pedirles es que se mantengan alejados de esa área lo mejor posible”, dijo Lamont durante una sesión informativa en Hartford. “Los atascos de tráfico son horribles.”

El tráfico estuvo detenido por docenas de millas durante la hora punta de la mañana y el accidente dejó otras autopistas y carreteras secundarias en un atolladero. La ruta alterna principal en la zona, la Ruta Merritt, no puede ser utilizada por camiones debido a que los pasos bajos en esa carretera son demasiado bajos.

El accidente recordó al accidente mortal del año pasado en Filadelfia a lo largo de la I-95, cuando un camión cisterna lleno de gasolina perdió el control y se incendió, destruyendo una sección de la autopista.

El accidente del jueves ocurrió bajo el puente de Fairfield Avenue. El paso superior ha sido dañado, pero no parecía estar en peligro de colapsar, dijo Scott Hill, ingeniero jefe del Departamento de Transporte de Connecticut.

Pero después de que ingenieros fueron enviados para evaluar los daños, la oficina del gobernador dijo el jueves por la tarde que el puente probablemente necesitará ser reemplazado. Mientras tanto, se establecieron desvíos de baja velocidad, sacando el tráfico de la autopista y rodeando la escena del accidente.

Lamont planeaba proporcionar una actualización sobre el estado de la autopista a las 5 p.m.

Los equipos de servicios también estaban trabajando para reemplazar los cables caídos y los trabajadores también necesitaban descargar alrededor de 3,000 galones (aproximadamente 11,400 litros) de gasolina que quedaban en el camión cisterna, que transportaba una carga de alrededor de 8,500 galones (aproximadamente 32,000 litros) cuando se estrelló, dijeron las autoridades.

“La gasolina realmente puede calentarse y calentar el puente y hacer que el acero se deforme”, dijo Hill. “Una vez que descubramos todo lo relacionado con la seguridad del público viajero y qué podemos y no podemos hacer, les proporcionaremos más actualizaciones.”

Equipos ambientales también estaban trabajando para limpiar gasolina y espuma contra incendios. El Departamento de Energía y Protección Ambiental dijo que el derrame se contenía en un estanque de retención y no llegó al río Norwalk.

El accidente ocurrió poco más de un año después de un incidente similar en la Interestatal 95 en Connecticut que obligó al cierre de la autopista.

En abril de 2023, otro camión de combustible se incendió después de chocar con un automóvil detenido en el puente Gold Star Memorial entre New London y Groton. El conductor del camión de combustible murió. El accidente cerró el lado sur de la autopista durante horas, mientras que el lado norte estuvo cerrado brevemente. El conductor del automóvil fue acusado recientemente de homicidio por negligencia.

El escritor de Associated Press, Dave Collins, contribuyó a este reportaje.