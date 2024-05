UBS incrementa objetivo de acciones de Pinduoduo sobre el potencial de mercado de Temu en Investing.com

“

El viernes, UBS aumentó su precio objetivo para las acciones de Pinduoduo Inc. (NASDAQ:) a $248 desde los anteriores $217, manteniendo una recomendación de Compra para el valor.

El optimismo de la firma se basa en las oportunidades de mercado potenciales para Temu, la plataforma internacional de Pinduoduo, que se dirige a consumidores de bajos ingresos.

UBS sugiere que el mercado puede tener una visión excesivamente pesimista sobre los riesgos geopolíticos de Temu, sin apreciar completamente el importante mercado total accesible al que la plataforma podría acceder.

Según UBS, el modelo de comercio electrónico gestionado de Temu, que difiere del modelo de marketplace de terceros (3P), probablemente resultará en márgenes más altos.

El analista de UBS proyecta que el margen operativo de Temu sobre el valor bruto de la mercancía (GMV) podría llegar al 8% para el año 2028, lo que duplica la estimación de consenso actual del 4%. Se espera que esta mejora anticipada en el margen operativo supere el margen de marketplace principal de Pinduoduo del 3%.

Este panorama optimista se refleja en el precio objetivo de UBS, que ahora es el más alto entre las previsiones de Wall Street para Pinduoduo. La firma reiteró su recomendación de Compra, lo que indica un continuo panorama positivo sobre el rendimiento de la acción.

Información de InvestingPro

A medida que Pinduoduo Inc. (NASDAQ:PDD) llama la atención con el precio objetivo mejorado de UBS, los datos y consejos de InvestingPro ofrecen valiosas ideas que se alinean con el optimismo de la firma. Pinduoduo tiene una sólida capitalización de mercado de $199.12 mil millones y ha demostrado un impresionante crecimiento de ingresos en los últimos doce meses, con un aumento del 89.68%. Este crecimiento se destaca aún más por un considerable aumento de ingresos trimestrales del 123.21% en el primer trimestre de 2023. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa se mantiene sólido en 62.96%, lo que indica operaciones eficientes y potencial para una alta rentabilidad.

Los consejos de InvestingPro sugieren que Pinduoduo no solo tiene más efectivo que deuda en su balance, sino que los analistas anticipan un mayor crecimiento de ventas en el año actual. Estos factores, combinados con los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la empresa, sugieren una sólida base financiera. Además, la empresa cotiza a un bajo coeficiente P/E en relación con el crecimiento de ganancias a corto plazo, lo que podría señalar una oportunidad de inversión atractiva para aquellos que buscan valor en la industria minorista de línea amplia.

