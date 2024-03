El parlamento francés discute proyecto de ley contra la discriminación capilar

Aquellos que tienen peinados afro, cabello rubio o pelirrojo, rastas, trenzas o incluso cabezas calvas podrían obtener nuevas protecciones en Francia, donde un legislador de las Antillas Francesas ha presentado un proyecto de ley que haría que la discriminación basada en la textura, longitud, color o estilo del cabello sea ilegal. Mientras algunos argumentan que la ley no es necesaria, otros dicen que llenará un vacío en la legislación existente contra la discriminación.

Después de años escuchando todo tipo de comentarios peyorativos sobre su cabello rizado de estilo afro por parte de sus compañeros de escuela, Kenza Bel Kenadil se encontró con el mismo desprecio cuando ingresó al mercado laboral. A la tierna edad de 17 años, le dijeron en el trabajo que su cabello era “poco profesional, sucio y salvaje”.

Cuando finalmente consiguió un trabajo como anfitriona en un hotel en el sur de Francia, fue increpada por la gerencia. “O te vas a casa y te cambias de peinado”, rugió su jefe, “o no vengas a trabajar”.

La discriminación basada en la textura, longitud, color o estilo del cabello es el eje de un proyecto de ley presentado por Olivier Serva, un diputado del grupo LIOT (Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios) de la isla francesa de Guadalupe. Su objetivo es garantizar que la discriminación por cabello se convierta en un delito punible por ley. Presentado por primera vez en septiembre de 2023, el proyecto de ley será debatido en la Asamblea Nacional este jueves, 28 de marzo.

Un proyecto de ley ‘histórico’

Mientras Serva lidera la batalla política para acabar con la discriminación por cabello, Bel Kenadil ha estado librando su propia batalla en línea durante años. Ahora, a los 26, publica videos en redes sociales, algunos de los cuales han obtenido millones de visitas, para arrojar luz sobre el tema.

Cuando su jefe en el hotel la amenazó años atrás, acabó yéndose a casa “llorando” y recogiéndose el cabello en un moño. “No entendía por qué mi cabello tendría un impacto en mi profesionalismo o empleabilidad”, dice.

Para evitar que tales situaciones continúen en el futuro, Serva propone agregar la mención específica del cabello a la lista de discriminaciones basadas en la apariencia física.

“Es histórico”, dijo Serva el 18 de marzo, después de que el proyecto de ley fuera aprobado para su debate por la Comisión de Leyes francesa, cuyo rol es preparar todos los debates legislativos en la Asamblea Nacional. “[Francia] es el primer país del mundo en reconocer la discriminación por cabello a nivel nacional.”

Esto es casi cierto. El único otro país que ha introducido legislación sobre discriminación por cabello es Estados Unidos. Un proyecto de ley conocido como la Ley Crown (“Creando un Mundo Respetuoso y Abierto para el Cabello Natural”) fue aprobado por la Cámara de Representantes en marzo de 2022. Establece que cualquier discriminación por raza basada en el cabello en el trabajo, en lugares públicos y contra aquellos que participan en programas asistidos por el gobierno federal como programas de vivienda, está estrictamente prohibida por ley.

El proyecto de ley, que especialmente fortaleció las protecciones escolares y laborales para las mujeres negras que se ven desproporcionadamente afectadas por la discriminación por cabello, fue aprobado en 24 estados incluyendo Nueva York, California, Arizona y Texas. Pero hasta la fecha, la legislación federal no ha tenido éxito, ya que los republicanos del Senado bloquearon la aprobación del acto en diciembre de 2022.

En el Reino Unido, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos emitió una directiva en octubre de 2022 sobre la prevención de la discriminación por cabello en las escuelas. Destinada a ayudar “a los líderes escolares a fomentar un ambiente inclusivo”, la guía se basa en secciones de la Ley de Igualdad para asegurar que las instituciones no sean discriminatorias en sus políticas. Aunque se aplica a todas las formas de discriminación por cabello, se centra en la raza porque “investigaciones y casos judiciales indican que la discriminación … afecta de forma desproporcionada a los alumnos con cabello o peinados de textura afro”.

Un marco legal existe, pero ¿es suficiente?

De vuelta en Francia, el texto introductorio del proyecto de ley de Serva sobre la discriminación por cabello establece que “las personas que sufren discriminación basada en la textura, color o estilo de su cabello carecen de un marco legal específico”.

Pero no todos los diputados comparten su opinión sobre el tema, argumentando que ya existe un amplio recurso legislativo para combatir la discriminación basada en la apariencia física en Francia.

“Este es un ejemplo típico de una mala idea. No hay un vacío legal”, dijo el especialista en derecho laboral, Eric Rocheblave, a la agencia de noticias francesa AFP. Según el derecho laboral francés, “la discriminación basada en la apariencia física ya está prohibida” incluso si no hay una “cláusula explícita sobre la discriminación por cabello”, afirmó.

Si hubiera un caso de discriminación “basada en el cabello, ausencia de cabello, color, longitud o apariencia, podría vincularlo a la legislación existente”, insistió Rocheblave.

El artículo 225-1 del código penal nacional enumera 25 casos que constituirían discriminación prohibida por ley, como la orientación sexual o las creencias políticas. Pero para los defensores de una ley francesa sobre discriminación por cabello, la lista no es suficiente.

“Si lo fuera, no nos rechazarían de trabajos por nuestro cabello. No seríamos objeto de comentarios [peyorativos] de los colegas. Y el auxiliar de vuelo de Air France no habría tenido que llevar su caso ante el más alto tribunal de apelaciones de Francia,” contrarresta Bel Kenadil, refiriéndose a Aboubakar Touré, quien demandó a Air France en 2012 por discriminación después de que se le prohibiera volar por llevar trenzas recogidas en un moño.

La empresa dijo que su peinado no se ajustaba a las reglas del manual de vuelo para el personal, que permitía a las mujeres tener el cabello trenzado en la cabina pero no a los hombres.

Diez años después, el tribunal de apelaciones más alto de Francia falló a favor de Touré. Pero la decisión emitida por el tribunal estableció que la política de la empresa constituía discriminación de género, no discriminación por cabello.

Estilo de cabello, color, longitud o textura

Aunque el artículo 225-1 establece que “las distinciones basadas en el origen de una persona, sexo, estado civil, embarazo, apariencia física … constituyen discriminación”, Serva se empeña en proporcionar una “aclaración legal necesaria” al incluir “corte de cabello, color, longitud o textura”. Esta precisión tendría que ser incluida luego en las cláusulas de la Ley Laboral y del Código de Servicio Civil franceses que abordan la discriminación.

Debido a que Francia no recopila datos basados en raza, etnia o religión, no existen estudios nacionales sobre la extensión de la discriminación por cabello contra personas negras en Francia.

Pero según un estudio estadounidense de 2023 realizado por Dove y LinkedIn, el cabello de las mujeres negras es “2.5 veces más probable de ser percibido como poco profesional”. Y un estudio del Reino Unido de 2009 citado en el texto introductorio del proyecto de ley de Serva encontró que una de cada tres mujeres rubias se teñía el cabello de castaño para aumentar sus posibilidades de ser contratadas y ser percibidas como “más inteligentes” en entornos profesionales.

Serva también mencionó que la discriminación por cabello afectaba a hombres calvos en una entrevista con la emisora de radio francesa France Info en abril del año pasado, afirmando que los investigadores habían demostrado que los hombres calvos tenían “un 30 por ciento menos de probabilidades de poder ascender en su empresa”.

Un problema de salud pública

Los diputados de los partidos conservadores de Les Républicains y de extrema derecha de la Agrupación Nacional han criticado el proyecto de ley, calificándolo como una “importación de la ‘lógica de víctima’ en la ley francesa”.

Bel Kenadil dice que entiende cómo “uno puede cuestionar la existencia de algo cuando no ha sido víctima de ello”. Por otro lado, agrega, “para mí, cuando incluso una sola persona es discriminada, no importa cómo, esa persona debe ser protegida”.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la influyente muestra una variedad de peinados y asegura a todos que es “profesional”, mientras que la leyenda dice: “Mi apariencia no tiene nada que ver con mis habilidades”.

Un sinfín de testimonios de personas que han sido discriminadas por su cabello inundan la sección de comentarios. “Cuando era joven estudiante de enfermería, me hice trenzas y luego me preguntaron si estaban limpias”, escribe un seguidor. “Me dijeron que me alisara el cabello para las entrevistas de trabajo,” lamenta otro. Otras historias más allá de la sección de comentarios de su perfil de Instagram han impactado a Bel Kenadil. “A una persona con cabello rubio le negaron un trabajo porque el color de su cabello no era ‘lo suficientemente serio'”, dice. “Una recepcionista grabó una conversación en la que su empleador la regañaba, diciendo ‘En tu entrevista, se te dijo que el cabello suelto o recogido, pero bien peinado. ¿Qué es esto? Parece la melena de un león’.”

El texto explicativo que acompaña al proyecto de ley de Serva sobre discriminación por cabello menciona la importancia de la autoestima y la confianza personal, pero también señala un factor de salud significativo cuando se trata del cabello afro de textura rizada o rizada.

“Una persona que no puede llevar su cabello de forma natural en un entorno laboral o educativo se verá obligada a ocultar su cabello o a cambiarlo utilizando productos químicos,” dice el texto. “Esto está lejos de ser inofensivo. Los peinados ajustados eventualmente pueden llevar a la alopecia por tracción (caída del cabello por peinados que tiran de las raíces) y los productos utilizados para alisar químicamente el cabello pueden causar quemaduras en el cuero cabelludo”.

Un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. encontró que las mujeres que utilizaban productos químicos para alisar el cabello tenían un mayor riesgo de desarrollar cáncer uterino que las mujeres que no lo hacían.

“Esto es prueba de que este tema debe ser tomado en serio”, insiste Bel Kenadil. “No me importa escuchar que hay problemas más serios. Pero si ese es nuestro punto de partida, nunca avanzaremos en nada”.

Este artículo es una traducción de la versión original en francés.