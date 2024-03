Videos del I.D.F. Añaden Confusión sobre Gazatíes Asesinados en Sitio de Ayuda.

nuevo video cargado: Videos de la I.D.F. Añaden Confusión Sobre Gazatíes Asesinados en Sitio de Ayuda

transcripción

Videos de la I.D.F. Añaden Confusión Sobre Gazatíes Asesinados en Sitio de Ayuda

El ejército israelí publicó un video fuertemente editado para desviar la culpa, pero las imágenes no hicieron mucho para aclarar lo que llevó a numerosas víctimas mortales mientras la gente se agolpaba alrededor de los camiones de ayuda alimentaria en el norte de Gaza.

Miles de civiles desesperadamente hambrientos en el norte de Gaza se reunieron en la calle antes del amanecer del jueves, con la esperanza de encontrar comida en un convoy humanitario. En cambio, cientos fueron asesinados y heridos al intentar obtener ayuda de los camiones, según funcionarios de salud de Gaza. El personal del hospital local dijo que decenas fueron asesinados o heridos por disparos. Las fuerzas de defensa israelíes afirman que la mayoría de las víctimas fueron pisoteadas o atropelladas por vehículos, y que sus soldados solo dispararon a un grupo de personas que amenazaban a sus fuerzas. Los funcionarios israelíes se negaron a proporcionar metraje sin editar del incidente. Los fragmentos de imágenes de dron que publicaron solo contribuyen a la confusión en torno a la serie de eventos que mataron e hirieron a tantos gazatíes. El metraje de la I.D.F. muestra a cientos de civiles rodeando camiones de ayuda en la carretera costera de al-Rashid en la Ciudad de Gaza. Multitudes de personas se agolpan alrededor de cada camión, con la esperanza de atrapar bolsas de alimentos cuando son lanzadas desde la parte trasera. En un momento dado, las personas en la multitud parecen entrar en pánico y correr en varias direcciones. La I.D.F. dice que este metraje muestra una estampida masiva donde los gazatíes son pisoteados, pero la calidad y la corta duración de los clips dificultan confirmar estas afirmaciones. Otro clip en las imágenes de la I.D.F. muestra dos tanques israelíes a un cuarto de milla de distancia y al menos una docena de cuerpos cerca. El video no muestra los eventos que causaron las bajas, pero se pueden ver varias personas arrastrándose y agachándose en busca de cobertura. Otro video, filmado desde una calle lateral por un equipo de cámara de Al Jazeera, ayuda a llenar algunos de los vacíos sobre lo que sucedió en el terreno. Captura disparos mientras las multitudes de personas se dispersan y buscan refugio. No está claro cuándo se filmó este metraje en relación con el video del dron de la I.D.F., pero lo que es claramente visible es munición trazadora, un tipo especializado de proyectil que se enciende para iluminar su trayectoria, lo que ayuda a las tropas a afinar su puntería. La fuente del fuego no se captura en las imágenes, pero la trayectoria muestra que proviene de la dirección donde están posicionados los vehículos militares israelíes, a solo media milla de distancia.

