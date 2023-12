El Papa dice ‘nuestros corazones están en Belén’ mientras preside la Misa de Nochebuena en San Pedro.

VATICANO (AP) — recordando el nacimiento de Jesús en un establo en Belén, el papa Francisco dijo en una homilía de Nochebuena que “el choque de armas incluso hoy” impide que Jesús “encuentre lugar en el mundo”.

El pontífice presidió el domingo la misa vespertina a la que asistieron alrededor de 6.500 fieles que ocuparon su lugar entre el esplendor de la basílica de San Pedro, detrás de filas de prelados de blanco.

“Nuestros corazones están en Belén, donde el Príncipe de paz es una vez más rechazado por la fútil lógica de la guerra”, dijo el papa, refiriéndose a la guerra desatada por el mortal ataque de Hamas el 7 de octubre y la toma de rehenes en Israel.

Al comenzar la misa, se reveló una estatuilla del niño Jesús ante el altar adornado con vegetación y flores blancas, y niños representando todos los rincones del globo colocaron flores alrededor de un trono dorado.

Francisco, vestido con túnicas blancas, dirigió la misa de pie al pie de una de las grandes columnas de San Pedro.

Recordando que Jesús nació durante un censo destinado a reforzar el poder del rey David, Francisco advirtió contra “la búsqueda de poder y gloria mundanos, que mide todo en términos de éxito, resultados, números y cifras, un mundo obsesionado con el logro.”

Por el contrario, Jesús entró en el mundo humildemente, tomando carne humana. “Aquí no vemos a un dios de ira y castigo, sino al Dios de la misericordia, que toma carne y entra en el mundo en la debilidad”, dijo el papa.

Una deidad pagana está vinculada al “poder, el éxito mundano y la idolatría del consumismo”, dijo el papa. “Dios, en cambio, no empuña una varita mágica; no es un dios del comercio que promete todo de una vez. No nos salva apretando un botón, sino que se acerca a nosotros, para cambiar nuestro mundo desde dentro.”

Al finalizar la misa de Nochebuena, el papa, empujado en silla de ruedas, se desplazó por la basílica con una estatua en tamaño natural del Niño Jesús en su regazo y flanqueado por niños llevando ramos. La estatua fue colocada en un pesebre en una escena de la Natividad en la basílica.

Francisco, de 87 años, ha estado usando una silla de ruedas para recorrer largas distancias debido a un doloroso ligamento de la rodilla y un bastón para distancias más cortas.

Durante la tradicional bendición del Ángelus con vista a la Plaza de San Pedro al mediodía, el pontífice recordó a aquellos que sufren por la guerra, recordando enfrentamientos específicos en Ucrania y el bombardeo y asedio de Israel a la Franja de Gaza en respuesta al ataque de Hamas.

“Estamos cerca de nuestros hermanos y hermanas que sufren por la guerra. Pensamos en Palestina, Israel, Ucrania. También pensamos en aquellos que sufren por la miseria, el hambre, la esclavitud”, dijo Francisco. “Que el Dios que se hizo hombre infunda humanidad en los corazones de los hombres”, añadió.

Hablando desde la ventana de su estudio a los miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro para la oración del Ángelus, el papa también invitó a los fieles “a no confundir la celebración con el consumismo. Uno puede, y como cristiano, debe celebrar con sencillez, sin desechos y compartiendo con aquellos que carecen de necesidades o que carecen de compañía.”

Tradicionalmente, los católicos marcan la Nochebuena asistiendo a la Misa de medianoche. Pero a lo largo de los años, la hora de inicio en el Vaticano ha ido avanzando, reflejando la salud o resistencia de los papas y luego la pandemia. El Vaticano ha mantenido un horario de 7:30 p.m. originalmente establecido durante un toque de queda pandémico.

El Día de Navidad, se esperaba que decenas de miles de romanos, turistas y peregrinos se agolparan en la Plaza de San Pedro para escuchar al papa Francisco pronunciar un discurso sobre temas mundiales y dar su bendición. El discurso, conocido en latín como “Urbi et Orbi” (a la ciudad y al mundo), es tradicionalmente una ocasión para revisar crisis como la guerra, la persecución y el hambre, en muchas partes del mundo.